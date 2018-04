Fond soudržnosti je pro přírodu a dopravu

Ten pomáhá vybraným členským státům dostatečně se připravit na vstup do hospodářské a měnové unie (EMU). Nárok na získání pomoci v rámci fondu mají členské státy splňující dvě podmínky:



* výše HDP na 1 obyvatele (měřeno paritou kupní než 90 procent průměru EU,

* členský stát musí realizovat program "hospodářské konvergence".



Fond má kromě zlepšení podmínek v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoje dopravy zajistit posun podporovaných států k rozpočtové stabilitě vyžadované v rámci hospodářské a měnové unie. Z prostředků Kohezního fondu jsou hrazeny náklady velkých investičních projektů v oblasti životního prostředí a transevropské dopravní infrastruktury.

V oblasti životního prostředí bude Fond soudržnosti soustředit podporu na tři sektory: dodávka pitné vody; kanalizace a čištění vody; nakládání s městským, průmyslovým a nebezpečným pevným odpadem. V dopravě se podporazaměřuje na vytvoření transevropských dopravních sítí (TEN), především na podporu železniční a kombinované dopravy, zlepšování systémů řízení dopravy atd. Kohezní fond byl původně určen pro pomoc Irsku, Portugalsku, Španělsku a Řecku. Česká republika bude mít po svém vstupu do EU na pomoc z Fondu soudržnosti také nárok. Samozřejmě prostředky z Kohezního fondu stejně jako ze strukturálních fondů mohou být využívány až po přijetí ČR za plnoprávného člena EU. Do té doby jsou projekty v oblasti životního prostředí a infrastruktury financovány z předvstupního programu PHARE a především nástroje ISPA, který Česká republika využívá od roku 2000 a který bude po vstupu do Evropské unie transformován do Kohezního fondu.