Fondové dilema

Vyplatí se investovat do dluhopisového fondu nebo fondu peněžního trhu? Tuto otázku si klade hodně českých investorů. Je výhodnější se spokojit s nižším, zato vysoce bezpečným výnosem fondu peněžního trhu, nebo získat vyšší průměrný výnos dluhopisového fondu, ale za cenu rizika dosažení i ztráty? Odpověď zní: záleží na Vás.

Není sporu o tom, že fondy peněžního trhu jsou výhodnější než termínované účty. Podrobnou komparativní analýzu naleznete v komentáři Vyplatí se uložit peníze na termínovaný účet nebo do fondu peněžního trhu?. Obvykle proto cesta nového klienta podílových fondů začíná u fondu peněžního trhu. Jakmile se však investor trochu „otrká“ ve světě podílových fondů, začne se ptát, zda by pro něho bylo výhodnější investovat do rizikovějších tříd aktiv – dluhopisy počínaje a akciemi konče. Tyto instrumenty totiž v průměru přináší vyšší výnos. Důležité je ale slovíčko „v průměru“, neboť vyšší výnos vždy něco stojí – zvýšení rizika ztráty. Zatímco u fondů peněžního trhu, které investují výhradně do termínovaných vkladů a dluhopisů s krátkou dobou durací, je riziko ztráty takřka zanedbatelné, u dluhopisových fondů, které investují do dluhopisů s delší durací, je riziko mnohem vyšší.

Důvodem je skutečnost, že ceny dluhopisů jsou citlivé na změny úrokových sazeb. Pokud například úrokové sazby vzrostou, je možné na trhu půjčit peníze (neboli koupit dluhopis) za tento vyšší úrok. Tudíž půjčky (resp. dluhopisy), které se realizovaly za předchozí, nižší úrokové sazby, ztrácí svoji hodnotu. Pokud tedy úrokové sazby rostou, ceny dluhopisů klesají a naopak. Ceny dluhopisů přitom nekolísají pouze z titulu skutečných změn úrokových sazeb, ale i v důsledku změn očekávání budoucích sazeb, resp. změn očekávání tvaru výnosové křivky. Na druhou stranu ale dluhopisy poskytují vyšší výnos, neboť emitenti dluhopisů musí nabídnou vyšší úrokové sazby než jsou na termínovaných účtech, aby byl někdo ochoten toto riziko podstupovat.

Graf – současný tvar výnosové křivky

Kdo by tedy měl investovat do fondu peněžního trhu a kdo do dluhopisového fondu? Nákup fondu peněžního trhu lze doporučit těm investorům, kteří vyžadují flexibilní přístup ke svým penězům. Minimální investiční horizont fondu peněžního trhu činí půl roku, navíc nejsou tyto fondy obvykle zatíženy vstupními a výstupními poplatky, které výrazně prodražují brzký odchod z fondu. Přestože fondy peněžního trhu nabízí vysokou míru flexibility, je vhodné setrvat ve fondu minimálně půl roku, neboť po uplynutí této doby nepodléhají dosažené zisky dani z příjmu.

Fondy peněžního trhu jsou takřka bezrizikové. Proto jsou ideální pro investory, kteří mají panický strach z jakéhokoliv rizika. O tom, že takových investorů je v Čechách většina, svědčí statistiky českých podílových fondů – 40% veškerého majetku českých fondů spravují fondy peněžního trhu. Pokud ale opatrný investor ví, že nebude své peníze potřebovat v následujících pěti letech, je fond peněžního trhu zbytečně drahý luxus. Toto tvrzení lze zdůvodnit tím, že riziko dluhopisového fondu je tím nižší, čím déle v něm setrváme. Pokud v dluhopisovém fondu setrváme déle než pět let, je takřka jisté, že dosáhneme vyššího průměrného výnosu než při investování do fondu peněžního trhu.

Graf: Srovnání výkonnosti fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů



Zdroj: Fincentrum

Tím se dostáváme k odpovědi na otázku, pro koho je výhodnější investovat do dluhopisového fondu. Pokud investor nevyžaduje vysokou likviditu svých peněz a ví, že peníze nebude potřebovat po dobu dvou let a delší, je dluhopisový fond správnou volbou. Jelikož si některé české dluhopisové fondy účtují vstupní či výstupní poplatky, je výhodné si vybrat ten, který má oba tyto poplatky nulové. Zahraniční studie totiž dokazují, že mezi výší poplatků a hrubou výkonností fondu neexistuje souvislost, a tudíž vysoké poplatky pouze snižují čistý zisk podílníka.

Dluhopisový fond je vhodné nakoupit i v tom případě, že si nejsme jisti tím, zda budeme v blízké budoucnosti peníze potřebovat či nikoliv. V tomto případě je optimální do dluhopisového fondu investovat zhruba polovinu peněz a druhou vložit do fondu peněžního trhu. V případě, že budeme peníze potřebovat, prodáme nejprve podílové listy fondu peněžního trhu, a jen v případě potřeby vyšších částek i podílové listy dluhopisového fondu.

Pokud srovnáme hodnotu majetku českých fondů peněžního trhu (25 mld. Kč) a dluhopisových fondů ( 4 mld. Kč), je zřejmé, že většina českých investorů investuje zbytečně konzervativním způsobem. Pokud by přijali výše uvedené zásady, dosáhli by vyššího výnosu při nulovém či zanedbatelném růstu rizika.

Patříte taky mezi konzervativní investory a investujete výhradně do fondů peněžního trhu? Myslíte si, že čeští investoři doplácí na svoji opatrnost? Napište nám svůj názor.