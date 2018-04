Fondy: další týden ve znamení novinek

Minulé pondělí představila společnost HSBC novou tranši zajištěných fondů. Celkem se jedná o tři nové fondy, které investorům garantují návratnost vložené investice bez ohledu na vývoj kapitálových trhů v příštích letech. Dva z nich dokonce poskytují dodatečný minimální výnos, což pro může pro konzervativní investory znít jako rajská hudba. Charakteristiku všech fondů přináší následující tabulka:

Pokud se rozhodnete investovat do některého z těchto fondů vězte, že investiční období je čtyřleté (nabídka končí 19. března) a minimální investice dosahuje hodnoty 5 000 GBP, EUR či USD. Z fondu můžete vystoupit i před koncem čtyřletého období, počítejte však s tím, že přijdete o pětiprocentní vstupní poplatek, a že aktuální hodnota investic může být pochopitelně menší než vložené prostředky.

IKS Plus Bondový - další hvězda na konvergenčním nebi?

Novinku pro podílníky připravila Investiční kapitálová společnost Komerční banky. Její IKS Plus balancovaný dostal nejen nové jméno, ale i nový statut, čímž se ze smíšeného fondu stal fond dluhopisový, nazvaný IKS Plus bondový. Kromě investování na vyspělých trzích (emitenti z EU a USA) se bude zaměřovat i na investiční příležitosti v kandidátských zemích o vstup do EU, u nichž lze počítat s postupným snižováním úrokových hladin.

Pokud vám tato investiční strategie něco připomíná, nemýlíte se. Podobný způsob investování lze totiž nalézt i u fondu Trendbond z dílny ISČS. Jisté rozdíly mezi těmito fondy však zde přece jen panují. Jedním z nejvýznamnějších je pak ten, že IKS Plus bondový se hodlá částečně zajistit proti kursovému riziku. Většinu z cenných papírů pak budou tvořit korporátní dluhopisy (ne však tuzemské), jejichž kreditní riziko (riziko nesplacení) bude rovněž kvantifikováno.

Od počátku ledna již došlo k částečné přeměně portfolia fondu, jež má v současnosti zainvestováno 40% v Polsku, 10% v západní Evropě, 10% v Americe a zbytek v ČR. V dohledné době by mělo dojít i k investicím na maďarský trh. I přesto, že ve fondu je více než miliarda korun, připravila IKS pro nové zájemce o vstup do tohoto fondu příjemné překvapení ve formě nulového vstupního poplatku.

Další novinky

Investory, čekající na otevírání investičních fondů z kupónové privatizace, jistě nepotěšil verdikt Nejvyššího soudu ČR, který vyhověl odvolání Jana Vokrouhleckého ohledně neplatnosti přeměny Rentiérského IF (podrobnosti viz ZDE). Celý proces otevírání tak dostává vážný skluz a není vyloučeno, že do konce roku 2002 se některé fondy nestihnou otevřít tak, jak jim to ukládá zákon. Pokud by to nestihli a zároveň by nedošlo ke změně příslušného zákona, hrozila by jim likvidace, jež je, jak pro akcionáře, tak i pro investiční společnosti spravující tyto fondy, velmi nevýhodná.

Mezi další novinky uplynulého týdne patří i otevření PIFu, bývalého investičního fondu (jeho současný název je 1. IN PIF a aktuální odkupní srážka činí 6%) či nástup nových portfoliomanažerů Martina Pátka a Petra Kaliny do fondů spravovaných investiční společností Newton Investment.

Statitstiky UNISu – další půl miliarda pro fondy

Pokud by pokračovalo lednové tempo růstu prostředků vložených do podílových fondů i v následujících měsících, měli by investoři v podílových fondech na konci letošní roku o 25 mld Kč více než na sklonku loňského roku. Jenom totiž dosáhly čisté prodeje více než 2 mld Kč. V posledním týdnu to pak bylo rovných 489 mil. Daleko vpředu pak nalezneme dvě nejvýznamnější tuzemské společnosti, ISČS a IKS, které na tomto růstu mají zdaleka největší podíl. Přehled statistik z minulého týdne pak naleznete v následující tabulce: