Fondy: další úspěchy a množství novinek

Po volném pondělí se akciové trhy v USA nerozběhly právě nejlíp, čemuž dopomohly zejména špatné makroekonomické výsledky. Hned další den se však ztráty podařilo smazat a mírný optimismus vládl na trhu i další den. Páteční údaje z trhu práce a rostoucí cena ropy však opět znamenaly propad cen a indexy tak končily týden v červených číslech (DJIA -0,65 %, Nasdaq -0,15 %, S&P 500 -0,2 %).

Pondělní uzavření amerických trhů bylo cítit i na Pražské burze a začátek týdne se tak vyznačoval nízkou aktivitou. Změna nastala v úterý a vydržela až do konce týdne. Největší aktivitou se prezentoval energetický koncern ČEZ, kolem kterého se zejména na konci týdne točilo téměř všechno dění. První polovině naopak kralovala Komerční banka. Dařilo se i druhému zástupci bankovního sektoru, Erste bank.

Dobrou náladu na trhu využila také Zentiva a po volatilním průběhu se z růstu těšili také akcionáři Philips Morris. Jediným ztrátovým titulem ve SPADu byl tento týden petrochemický Unipetrol, stagnací skončily obchodování akcie Českého Telecomu a Orca. Celkově však oba hlavní indexy skončily týden růstem (PX-D +2,63 %, PX 50 +2,02 %).

Další úspěchy. Nic nové pod sluncem?

Rostoucí trend si udržují také domácí podílové fondy. Výkonnostně si opět přilepšila drtivá většina z nich. Výjimku tvořily čtyři smíšené fondy, z nichž nejhůře

dopadl fond J&T IFE smíšený (-0,12 %) a jeden zástupce fondů akciových, konkrétně AKRO globální akciový (-0,01 %). Oproti těmto minimálním ztrátám stojí mnohem vyšší maximální přírůstky zejména akciových fondů ISČS Sporotrend (+4,95 %), AKRO akciový fond nových ekonomik (+2,90 %) a fondů fondů ISČS Global Stocks (+2,30 %) a IKS Fond fondů (+2,26 %).

Výkonnostně se dařilo také všem fondům dluhopisovým a fondům peněžního trhu. Ty posledně jmenované se samozřejmě činily také v čistých prodejích, přibylo do nich celkově 419,8 mil. Kč. Postaral se o to především fond IKS Peněžního trhu (+331,2 mil. Kč) a za poslední tři měsíce do něho klienti vložili bezmála čtvrt miliardy korun (+2,44 mld. Kč).

Dařilo se také v poslední době velmi oblíbeným fondům dluhopisovým (+134,8 mil. Kč). Přes devadesát milionů korun přibylo do fondů fondů (+91,5 mil. Kč). Největší podíl na tom mají dva nové fondy v nabídce společnosti ISČS Opatrný Mix FF (+40,7 mil. Kč) a Konzervativní Mix FF (+40,5 mil. Kč), které mají podle společnosti společně s fondy Dynamický Mix FF a Vyvážený Mix FF navazovat na Investiční profily.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND 4,95% AKRO globální -0,01% AKRO nových ekonomik 2,90% ČPI-Globálních značek -0,71% ČSOB Akciový Mix 2,15% ČPI-Farm. a biotech. 0,72% Dluhopisové ISČS-TRENDBOND 0,84% ČSOB dluhop. příležitostí 0,00% IKS Plus bondový 0,58% ČSOB Bond Mix 0,12% ČPI-Korp. dluhopisů 0,46% ČPI-Stát. dluhopisů 0,23% Fondy fondů ISČS-GLOBAL STOCKS 2,30% IKS-MAX 3 0,25% IKS Fond fondů 2,26% IKS-MAX 0,65% ISČS-DYNAMICKÝ MIX 1,24% ISČS-VYVÁŽENÝ MIX 0,84% Peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST 0,10% ČPI-Peněžního trhu 0,02% IKS Peněžní trh 0,06% Pioneer-Sporokonto 0,03% ČSOB výnosový 0,03% Smíšené IKS Balancovaný 1,81% J&T IFE smíšený -0,12% ČSOB Křišťálový 1,79% J&T AM druhý KSIO -0,05% ČSOB obchodu 1,73% AKRO balancovaný -0,02% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 331,2 Pioneer-dynamický -21,1 ISČS-SPOROINVEST 91,2 Pioneer-Sporokonto -5,3 ISČS-SPORODBOND 51,4 IKS Fond fondů -4,1

Zdroj: UNIS

Mezi fondy společnosti ING se tradičně dařilo fondu ING Český akciový CAP (+25,2 mil. Kč), který se nejvíce zasloužil o celkový výsledek +32,4 mil. Kč. Fondy společnosti KBC/ČSOB se činily také (dohromady +365,5 mil. Kč), zejména s přispěním fondu peněžního trhu KBC Multi Cash ČSOB CZK (+125,9 mil. Kč).

Novinek bylo tento týden dost

Zlepšit statistiku čistých prodejů by společnosti měly také nové zajištění fondy. Prvním je fond ČSOB Světového růstu+ 3. Jeho upisovací období trvá do 30.6.2005 a minimální investice je 5000 Kč. Doba trvání fondu je 4 roky a 1 měsíc, a jeho výnos je odvozen od vývoje koše akcií složeného z 50% z indexu evropského trhu DJ EuroSTOXX 50 a 50% z indexu severoamerického trhu S&P 500. Participace na výnosech je 45 % a nejvyšší možné zhodnocení fondu je 40 %.

Druhým fondem je ČSOB Světový Click+ 19, u kterého běží upisovací období od 1.6. do 22.7.2005. Doba trvání tohoto fondu je 5 let a sedm měsíců, minimální investice a koš indexů, od kterého se odvozuje výnos (8 % - 33 %) je stejný jako u prvního fondu. Výpočet výnosů je založen na ověřené metodě zaklikávání, které se vykonává každých 6 měsíců. Podle vývoje koše indexů se zaklikávají výnosy od -3 % do +3 % a na konci období se tyto hodnoty sečtou. Oba fondy jsou vedeny v Kč.

Činí se i HSBC

Třemi poněkud exotičtějšími novinkami se uplynulý týden prezentovala také britská HSBC. Jde o Australský fond – The Australia Oportunity, Globální růstový fond – Global players a Čínský fond – Rising Dragon. Všechny tři fondy mají pětileté investiční období a minimální investice je 5 000 amerických dolarů, euro, nebo britských liber. Jsou v prodeji od 4.6. do 11.7.2005 a pro klienty, kteří si pospíší a investují do 21.6.2005 je připraven bonus ve výši 0,19 % v USD, 0,32 % v GBP a 0,13 % v EUR.

Výnos Australského fondu je odvozen od vývoje australského akciového indexu S&P/ASX 200, se 70% participací v americkém dolaru a 75% participací v britské libře. Participace na indexu představuje maximální výnos, minimálně je garantováno 8 % v dolarech a 10,5 % v libře. Výnos fondu bude procentuální změnou mezi výchozí a konečnou hodnotou indexu. Konečná hodnota se vypočte jako průměr týdenních uzavíracích hodnot indexu v posledním roce trvání fondu.

Čínský fond je veden v amerických dolarech a eurech a jeho výnos je odvozen od vývoje čínského indexu FTSE/Xinhua China 25. Výnosy jsou počítány metodou zaklikávání. Každý rok začne s bonusem (9,5 % v dolarech, 7 % v euru), který je zvýšen nebo snížen (maximálně na nulu) o nejslabší měsíční výkonnost indexu. Tyto hodnoty se na konci trvání fondu sečtou a tvoří výnos fondu. Minimální garantovaný výnos je 9,5 % v USD a 5 % v EUR.

Dalším fondem nabízeným v britských librách a amerických dolarech je Globální růstový fond. Jeho výnosy jsou odvozeny od vývoje akciových trhů tří velkých ekonomik prostřednictvím indexů S&P 500 (USA), FTSE 100 (Velká Británie) a index Nikkei 225 (Japonsko). Výnos se počítá trochu neobvykle, dvěma způsoby. Pokud za tři roky dosáhne růst všech indexů alespoň 25 %, bude výnos investorů při splatnosti fondů 35 % v USD a 45 % v GBP. Pokud této výkonnosti dosaženo nebude, bude výnos fondu činit 120 % růstu indexů v dolarech a 110 % růstu indexu v librách. Výpočet proběhne stejným způsobem jako u Australského fondu.

Máte zkušenosti se zajištěnými fondy? Investujete do těchto instrumentů, nebo radši preferujete riziko? Těšíme se na vaše názory.