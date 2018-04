Fondy dohánějí ztráty

Slučování fondů ABN Amro

27.9.2002 dojde ke sloučení několika fondů ABN Amro. Ke sloučení vedly společnost především dva důvody. Prvním je fakt, že zanikající fondy byly poměrně malé, což mělo za následek relativně vysoké TER (Total Expense Ratio – poměr celkových nákladů spojených s obhospodařováním fondu k čistému obchodnímu jmění). Tím se fondy stávaly méně zajímavé pro investory. Druhým důvodem byl nízký objem aktiv. Fondu totiž neumožňoval jejich efektivní řízení.

ABN Amro přes sloučení zůstane v nabídce 38 podílových fondů, což patří k průměrnému počtu fondů, do kterých je možné u jednotlivých společností v České republice vstoupit.

O které fondy se tedy konkrétně jedná?

Zanikající fondy Sloučeny s ABN Amro Global Life Society Equity Fund ABN Amro Pharma Fund ABN Amro Behavioural Finance Europe Fund ABN Amro Europe Equity Growth Fund ABN Amro Brazil Equity Fund ABN Amro Latin America Equity Fund ABN Amro Euro Bond Distribution Fund ABN Amro Euro Bond Fund

Obchodování podle UNISu

Oproti loňským prázdninám se značně změnila situace, alespoň co se týče přílivu investic do podílových fondů. V tomto týdnu to bylo 1,67 miliardy korun, především díky fondu určenému pro institucionální investory ČSOB Výnosovému. Nejen díky tomuto fondu se objem spravovaných aktiv v každém týdnu zvyšuje, a to v průměru okolo půl miliardy týdně. O loňských prázdninách byla situace opačná, fondy se potýkaly s odlivem investic. Na růstu aktiv pod správou se podílí i největší český dluhopisový fond ISČS Sporobond, který v uplynulém týdnu překročil hranici 5 miliard korun. Na druhý největší, IKS Dluhopisový, má náskok 1,2 miliardy. Sporobond je sedmým největším fondem v UNISu. Svoji pozici může do konce roku ještě vylepšit. Před ním jsou totiž 2 smíšené fondy (1. IN Restituční, 1. IN PIF), které se potýkají s odlivem investic. Jedná se o fondy otevřené teprve v nedávné době, a tak mnozí investoři, kteří na své prostředky museli čekat, nyní z fondů odcházejí. Největším fondem zůstává s odstupem fond peněžního trhu ISČS Sporoinvest s 22,6 mld. Kč, následovaný IKS Peněžním trhem (9,3 mld. Kč).

Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE Uplynulý týden přinesl pro světové akciové trhy, ale i pražskou burzu příjemnou změnu. Po týdnech silných propadů došlo k obratu kurzu a akciové trhy šly prudce nahoru. Z toho těžily i české akciové fondy. Jedná se však o slabou náplast na mizérii tohoto roku. Od počátku roku totiž fondy ztratily v průměru 27,3%. Podobným vývojem prošly i smíšené fondy a fondy fondů. Dozvuk snížených úrokových sazeb se projevil u dluhopisových fondů. Lehce oslabující koruna pomohla IKS Plus bondovému a ISČS Trendbondu. Ty však od počátku roku stále ztrácí (-3,2%, resp. –2,9%). Ceny českých dluhopisů se v uplynulém týdnu dostaly na historická maxima.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 1 315 mil. 1. IN - PIF -122 mil. IKS Peněžní trh 157 mil. 1. IN - Restituční - 36 mil. ISČS Sporoinvest 141 mil. 1. IN - Výnosový - 6 mil. Akciové fondy ČPI Farmacie a biotechnologie 6,92% Akro Svět -1,06% ISČS Sporotrend 6,33% ČSOB Evr. akciový 0,06% Akro Mezin. akciový 6,01% ČPI Nové ekonomiky 2,0% Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový 0,8% ČPI Korp. dluhopisů -1,18% IKS Plus bondový 0,79% Newton Konzervativní 0,18% ISČS Sporobond 0,78% ČSOB Nadační 0,19% Fondy peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,24% Akro Obligace -0,05% ŽB Sporokonto 0,18% ČPI Peněžní 0,04% ISČS Sporoinvest 0,17% ČSOB Výnosový 0,05% Fondy fondů ISČS Globaltrend 9,92% 1. IN Fond fondů 5,18% IKS Fond fondů 4,11% Smíšené fondy Newton International 1,64% Newton Druhý KSIO -0,09% Newton Fond plus 0,84% J&T Perspektiva – S 0,0% Akro Český 0,51% J&T COOP Prosperita 0,0%