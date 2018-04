Fondy dusí špatné zprávy

Přestože nejlikvidnější domácí akcie skončily v minulém týdnu v červených číslech a poslaly tak dolů celý český trh, v západních zemích se akciím dařilo lépe. Větší zisky tentokrát posbíralo Japonsko a Evropa před burzami ve Spojených státech. S kladným zhodnocením zakončily týden i akciové fondy. V průměru se koruna investovaná v domácích akciových fondech zhodnotila o 0,6 %.

Na tomto průměrném čísle (vážený průměr s objemem majetku ve fondech jako vahami) je dobře patrná převaha ISČS Sporotrendu. Kromě ISČS Sporotrendu skončily totiž všechny ostatní akciové fondy s kladným výnosem nad 0,9 % - nejvýkonnější ČPI ropného a energetického průmyslu si připsal dokonce 1,80 % a ISČS Eurotrend 1,73 %. Jediný ISČS Sporotrend skončil se zápornou výkonností -0,98 %. Protože však v ISČS Sporotrendu je každá třetí koruna umístněná v akciových fondech, skončil průměrný výnos „jen“ na 0,6 %.

ISČS Sporotrend má 35 % podíl na majetku v akciových fondech, druhý největší ČSOB akciový mix 22,6 %, třetí v pořadí IKS Světových indexů 13,6 %. Podíl vyšší než 5 % mají ještě ISČS Eurotrend (9 %) a Živnobanka akciový fond (8 %). Uplynulý týden byl jistě radostný pro ČP Invest, která v roční historii překonala s fondem ČPI nové ekonomiky (+18,5 %) dosud nejúspěšnější ISČS Sporotrend (15,5 %).

Tady se ovšem ukázala záludnost výpočtu krátkodobé výkonnosti. Oproti minulému týdnu vzrostla podle statistiky UNIS roční výkonnost fondu ČPI nové ekonomiky z 10,07 % na 18,49 %. Tento ohromující nárůst je však dán vysokou volatilitou kurzu podílových listů akciových fondů. Pokud se totiž podíváme přesně o rok nazpět, uvidíme následující situaci. ČPI nové ekonomiky ztratil za týden vysokých -5,73 %, zatímco ISČS Sporotrend vzrostl o +0,24 %. V roční výkonnosti se teď z fondu ČP Investu stal favorit, jak v absolutním čísle, tak v mezitýdenním nárůstu. Pokud bychom se však podívali na údaj výkonnosti za jeden rok a jeden týden, nejvýkonnější fond by se rázem propadl na nižší místo v žebříčku. Pro investory je z toho patrné, že není vhodné posuzovat fond pouze podle krátkodobé výkonnosti, ale uvědomit si, jak volatilní mohou kurzy fondů být.

U dluhopisových fondů je situace stejná jako v několika posledních měsících. Pokles výkonnosti u konzervativnějších fondů pokračuje, v plusu se za týden udržel jen ČPI korporátních dluhopisů s výkonností 0,22 %. Druhým a posledním fondem, který neskončil v červených číslech, byl tentokrát ISČS Trendbond, který si po několika „špatných“ týdnech připsal 0,21 %. Tyto dva zmíněné fondy také představují oba póly ve srovnání ročních výkonností. Nejvýkonnější ČPI korporátních dluhopisů se může „pochlubit“ výnosem 3,26 %, naopak ISČS Trendbond předstupuje před investory s ročním výnosem –5,82 %.

Jak již bylo řečeno, největším překvapením minulého týdne bylo neupsání emise patnáctiletých vládních dluhopisů, na které se však vytvořila dostatečná poptávka, ovšem investoři byli ochotni koupit dluhopisy pouze za vyšší výnos (=nižší cenu při upsání). Ministerstvo financí, než aby se spokojilo s dražším financováním státního dluhu, nechalo celou emisi ve svém portfoliu a o opětovné upsání se pokusí

pravděpodobně na začátku příštího roku. Současná situace je však značně nejistá. Panují obavy, aby hlavně zahraniční investoři nezanevřeli na celý region a nepožadovali vysoké výnosy za nadprůměrnou rizikovost (což je důsledek hlavně událostí v Maďarsku), na druhou stranu se však ukazuje přesvědčení Ministerstva financí o své silné pozici. Ke slovu by totiž mohla přijít dlouho diskutovaná emise dluhopisů v eurech, kde by náš stát mohl dále financovat své potřeby.

Mohl by se tak snížit spread mezi korunovými a eurovými dluhopisy, tedy riziková prémie, kterou musí český stát platit investorům za vyšší riziko. Nicméně pro dluhopisové fondy platí stále to stejné: střední Evropa je v současnosti velice riziková a násobí se tím ještě více propad dluhopisových trhů zřetelný v západní Evropě i USA.

Radost podílníkům mohou dělat fondy peněžního trhu, které „pomalu, ale jistě“ vydělávají svým investorům. Z retailových fondů jsou nyní nad dvouprocentní hranicí roční výkonnosti dva fondy: ISČS Sporoinvest (+2,25 %) a IKS peněžní trh (+2,16 %). Uplynulý týden pouze fond Živnobanka Sporokonto ztratil 0,05 %.

Pokud se podíváme na příliv a odliv nových peněz do fondů, nikoho již nepřekvapí, že nejvíce peněz odteklo z dluhopisových fondů, celkem 302 mil. Kč. To také mělo nejzásadnější vliv na sumu čistých prodejů za celé odvětví domácích retailových fondů (z Unie investičních společností). Celkově investoři vybrali z fondů 244 mil. Kč, když odliv z dluhopisových fondů vyvažoval přítok peněz do fondů peněžního trhu. Do peněžních fondů přibylo 79 mil. Kč nových peněz: ISČS Sporoinvest +76 mil. Kč, IKS peněžní trh +29 mil. Kč, naopak např. Živnobanka Sporokonto –25 mil. Kč.

Obchodování podle UNISu:

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Fond ropného a energet 1,80% ISČS SPOROTREND -0,98% ISČS EUROTREND 1,73% ČPI Fond farmacie a biotech. 0,93% Živnobanka akciový fond 1,52% ČPI globálních značek 1,10% Dluhopisové ČPI korp. dluhopisů 0,22% ČSOB Bond Mix -0,27% ISČS TRENDBOND 0,21% ČPI Fond státních dluhopisů -0,25% IKS dluhopisový -0,05% ISČS BONDINVEST -0,22% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 1,75% IKS fond fondů 1,37% Peněžního trhu AKRO OBLIGACE 1,64% Živnobanka Sporokonto -0,05% ISČS SPOROINVEST 0,05% ČPI OPF Peněžní 0,00% ČSOB výnosový 0,03% IKS peněžní trh 0,02% Smíšené investAGe AG7 FOND 1,02% 1.IN Fond bohatství -0,40% Pioneer Trust 0,95% AKRO OPF Český -0,67% ČPI Smíšený OPF 0,94% IKS balancovaný -1,20% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 752,0 Živnobanka obligační fond -109,6 ISČS SPOROINVEST 76,2 ISČS SPOROBOND -81,9 IKS peněžní trh 29,4 IKS dluhopisový -59,7

Zdroj: UNIS ČR