Fondy EU Peněz pro ženy bude více

KARIÉRA VERSUS RODINA

Patricia Tiso Ferulíková pracuje jako ředitelka odboru fondů Evropské unie na pražském magistrátu. Má pracovní a studijní zkušenosti i ze západoevropských zemí, Francie, Belgie a Nizozemska. V rozhovoru mimo jiné popisuje, jak ji studijní a pracovní pobyty v cizině ovlivnily ve vztahu k postavení mužů a žen v rodině. Tvrdí, že peníze z evropských fondů jsou a budou i na projekty, které ženám usnadní skloubení rodiny s kariérou.

* Peníze z evropských fondů, které máte na pražském magistrátu na starosti - to je téma, které je hodně živé. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s jejich získáváním?

Podařilo se získat peníze na zajímavé projekty a nemám ráda, když se píše, že peníze nebyly dočerpány. Myslím, že žádné prostředky se vracet nebudou, a protože princip financování je postaven na zpětném proplácení vynaložených nákladů, tvrdit s jistotou to budu moci až za nějaký čas. Tím ovšem neříkám, že nejsou v čerpání peněz z fondů rezervy. Jsou. Někteří neměli odvahu do toho jít, báli se byrokracie. To je škoda, protože přímo náš odbor může zájemcům poradit, jak o peníze žádat, aby uspěli. Prostředky získali například předkladatelé projektů, které nabízejí maminkám další vzdělávání a přitom jim po dobu školení pohlídají děti.

* I v dalších letech přitečou z Bruselu velké částky peněz. Mají šanci uspět také programy, které se týkají rovného postavení žen?

V sociálních fondech jsou peníze pro projekty podporující lepší zařazení lidí postižených takzvanou sociální exkluzí, což jsou například i maminky po návratu z rodičovské dovolené. Pro následující roky je budou zájemci čerpat z operačního programu Adaptabilita. Kdo má šanci peníze získat? Určitě neziskové organizace i zaměstnavatelé, kteří budou podporovat skloubení pracovního a rodinného života žen. Inovovat organizaci práce, pružněji reagovat na potřeby maminek a podobně.

* Odbor, který řídíte, je převážně tvořen ženami. Vycházíte jim nějak vstříc při snaze skloubit rodinu a kariéru?

Snažím se, aby kolegyně, které chtějí, mohly pracovat i během mateřské. Lidé, kteří se problematikou strukturálních fondů zabývají, prošli náročným školením, a tak by bylo i škoda, kdyby znalostí nevyužívali. Jsme mladý odbor, dvě kolegyně už odešly na mateřskou, další se chystá. S jednou jsme se už na spolupráci domluvili, i dalším se budeme snažit vyjít vstříc.

* A jak vám se daří při časově náročné práci nešidit rodinný život?

Zatím dobře. Jsem poměrně krátce vdaná, děti nemáme. Manžel je velmi tolerantní, to jsem poznala už před svatbou, když jsme spolu delší dobu žili. Nastavili jsme si režim, který nám oběma vyhovuje. Nedělíme práce v rodině na mužské a ženské, manžel za mě klidně zaskočí v kuchyni. Vaří rád a velice dobře. Jen žehlit bych ho asi nepřinutila (smích).

* Jezdíte často do zahraničí. Pomáhá vám v době vaší nepřítomnosti někdo s péčí o domácnost?

Zatím nikoho takového nepotřebujeme, ale až budeme mít děti, budu nějakou pomocnici mít. Ani si totiž zatím nedovedu představit, že bych byla jen doma s dítětem, určitě budu chtít alespoň částečně pracovat.

* Ženy ještě nejsou na vedoucích místech v takové míře, jak by si zasloužily. Jak je tematika rovnosti žen a mužů vnímána v Evropské unii?

To záleží na tom, v jaké části Evropy. Velmi otevřené a rovnoprávné vztahy mezi ženami a muži panují ve skandinávských zemích - to je známé. Naopak jih je velmi tradiční, manželé vydělávají, ženy jsou často s dětmi doma.

* Vy sama jste pobývala už za studií dlouho v různých zemích v zahraničí. Jak vás to ovlivnilo?

Jeden rok střední školy jsem studovala v Belgii. Tam jsem viděla v rodině nejen vztah emancipované ženy a muže, ale také zajímavou výchovu dětí k samostatnosti. Samy si například vybíraly, co si vezmou na sebe - byly to často velmi neotřelé modely... Někdy toho měly děti na sobě málo, takže trochu mrzly, ale poučily se a druhý den přidaly další vrstvu. Později jsem studovala ještě ve Francii, kde vedle samostatných žen, které dělají kariéru, je ještě dost těch, které nepracují. V Nizozemsku jsem vnímala rovnocenná partnerství, kde se neřeší ženské a mužské práce. Bylo mi jasné, že někoho takového také budu hledat.

* Jak relaxujete ve volném čase?

V týdnu se mi relaxovat moc nedaří, protože jsem často v práci do večera. Ráda sportuji, chodím na procházky, lyžuji. Teď ale kvůli zdravotním potížím zatím intenzivně sportovat nemůžu; cvičím jógu, čtu knížky... A říkám si, že se budu snažit věnovat pohybu více času.

Firmy, které budou podporovat skloubení pracovního a rodinného života, mohou získat peníze z fondů EU

VÍCE INFORMACÍ

Více informací na téma rovné šance mezi ženami a muži najdete na www.sancepro.cz, kam také můžete zaslat svůj názor a zkušenosti. Webová stránka a celý projekt vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.