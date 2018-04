Fondy fondů - kombinace kombinací

Plusy a mínusy fondů fondů

Výhody investování prostřednictvím podílových fondů můžeme shrnout do třech bodů: rozsáhlá diverzifikace, nízké transakční náklady a minimální požadavky na aktivní sledování trhu a vývoje investice. Fondy fondů by měly tyto charakteristiky ještě posilovat. Další stupeň diverzifikace, poplatky, které platí fond za nákup podílových listů jiných fondů jsou mnohem menší než poplatky, které vydá klasický fond na obchody s akciemi, dluhopisy a dalšími instrumenty.

Vše však má svou stinnou stránku, tedy i fondy fondů. Kritici aktivní investiční strategie poukazují na to, že u fondů fondů dochází k tzv. dvojitému stock pickingu. Stock picking, tedy výběr akcií, je založen na tom, že portfolio manažer na trhu vyhledává aktuálně podhodnocené akcie, které poté, co jsou trhem správně ohodnoceny, opět se ziskem prodává. (Obdobně lze nakrátko prodávat (shortselling) nadhodnocené akcie.) Fondspicking, jak se přístup fondů fondů nazývá, poté vybírá fondy, které samy dosahují nejlepších výsledků při stockpickingu. Takové fondy se umisťují na předních místech žebříčků výkonností a manažer fondu fondů je zařadí do portfolia, pokud i do budoucnosti očekává nadvýnosnost těchto „klasických“ fondů. Výběr založený nejčastěji na stock pickingu (a jiných aktivních strategiích) v první úrovni a na historické výkonnosti podílových fondů v úrovni druhé je často odsuzován. Stockpicking a aktivní strategie jsou totiž velmi náročné a často nevedou k nejlepším výsledkům (např. při platnosti hypotézy efektivních trhů). Dvojitý stockpicking pak riziko špatného odhadu či vyhodnocení analýz ještě zvyšuje.

Vše o podílových fondech naleznete v naší speciální sekci ZDE

Z uvedených charakteristik rovněž vyplývá, že je velmi obtížné odhadnout u fondů fondů míru rizika, protože není zcela jasné, do jakých (tříd) aktiv a s jakým rizikem fond investuje. U fondů fondů je rovněž obtížné porovnání s benchmarkem. Má se pro fond fondů zvolit jako benchmark globální akciový index? Většina fondů fondů si konstruuje vlastní kompozitní indexy, u nichž jsou různé váhy přiřazeny jednotlivým globálním i oborovým indexům.

Otázka nízkých transakčních nákladů je u fondů fondů také nejednoznačná. I když fond fondů nakupuje podílové listy za nižší vstupní poplatek než „obyčejný“ investor, správcovský poplatek a v některých případech i vstupní poplatek činí z fondů fondů příliš drahou alternativu vlastního výběru fondového portfolia.

Dachfondy v České republice

Zastřešující fond, střešní fond, Dachfond, to vše jsou názvy pro fondy fondů. Střešní fondy (Dachfondy) jsou velmi populární hlavně v Evropě - v Rakousku a Německu. Právě německá HVB Group u nás nabízí nejvíce fondů fondů – společností Activest (3 fondy) a rakouské Capital Invest (8 fondů). Zahraničních fondů fondů je v České republice registrováno celkem 18, řadu doplňují fondy Julius Baer (6) a jeden fond 3 Banken Generali.

První český fond fondů byl založen až na konci devadesátých let (v listopadu 1999), druhé dva až o rok později. Máme tak celkem tři fondy fondů: 1.IN Fond fondů, ISČS Globaltrend FF a IKS Fond fondů.

Fond ISČS Globaltrend FF IKS Fond fondů 1.IN Fond fondů Aktiva (mil. Kč) 79,6 164,9 399,4 Výkonnost od začátku roku -33,6% -26,8% -21,7% Výkonnost v roce 2001 -23,05% -22,03% -17,96% Vstupní poplatek 1,75% 3% 3% Podílové listy zahr. fondů 99,15% 96,09% 93,93% Zdroj: UNIS ČR, Fincentrum

Jak je vidět z tabulky, ani fondům fondů se v posledních letech příliš nedaří. Propad akciových trhů poznamenal i fondy fondů, které mají největší část svého portfolia právě v akciových fondech. Srovnáním českých fondů nalezneme rozdíly, v kterých se fondy fondů odlišují a předurčují tak jejich výkonnost i atraktivitu pro různé investory. Fondu ISČS Globaltrend FF se často vyčítá, že nesplňuje to, co se od fondu fondů očekává, a sice sestavení globálního portfolia zahrnutím fondů z různých sektorů a s různými strategiemi. Portfolio Globaltrendu je z větší části tvořeno právě globálními fondy, takže zde nedochází k výraznější sektorové diverzifikaci, pouze výše popsanému pickingu mezi globálními fondy. V konečném důsledku se tak jedná o globální akciový fond.

Podobně konstruované portfolio má i IKS Fond fondů. Na rozdíl od Globaltrendu je však více zaměřen na evropské akciové fondy a globální fondy více evropsky zaměřené. Fond má ve svém portfoliu i agresivnější fondy a je tak určen pro dlouhodobé investice.

Třetí fond je ze skupiny První investiční společnosti (1.IN), která spadá již pod skupinu ČSOB. 1.IN Fond fondů se odlišuje od předešlých dvou především ve výraznějším zastoupení dluhopisových fondů v portfoliu. Podílové listy akciových fondů tvoří „pouze“ 71% hodnoty portfolia, zbytek je rozdělen mezi dluhopisové fondy (23%) a fondy peněžního trhu (6%). Jeho výběr sektorových fondů z něj činí fond vhodný pro zkušenější investory s větší ochotou podstupovat riziko.

Fondy fondů jsou stále více populární, otázkou však zůstává, zda jsou i efektivní. Porovnáním nákladů a dosažených výnosů u fondů fondů s investicí do jednotlivých podílových fondů dojdeme k rozporuplným výsledkům. Fondy fondů zatím nenabízejí levnější alternativu vlastního výběru fondového portfolia vzhledem k relativně vysokým srážkám při vstupu do fondu a nenulovým poplatkům, které platí za nákup podílových listů samotné fondy fondů. Výkonnost jednotlivých fondů fondů se rovněž těžko posuzuje z důvodu obtížného vymezení srovnávacího benchmarku. Faktem zůstává, že fondy fondů nabízejí alternativu globálně diverzifikovaných fondů, které mohou tvořit základ portfolia většiny investorů.

Investujete do fondů fondů? Myslíte si, že budou fondy fondů stále více oblíbené a že by mohli dosáhnout ve velikosti spravovaného majetku např. smíšené fondy?