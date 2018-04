Fondy hrozí odchodem

Podle generálního manažera Unie investičních společností Martina Hanzlíka je zapotřebí, aby se česká úprava zdanění fondů, která znevýhodňuje domácí podílové fondy, harmonizovala s evropskou, kde fondy platí minimální nebo žádné daně, například v Lucembursku či Irsku. Argumenty, které podporují snížení daní pro fondy, jsou např. to, že výnos daně z podílových fondů není významnou částkou ve státním rozpočtu, a tudíž nebude tolik bolestné, když o něj státní pokladna přijde. Unie investičních společností chystá zprávu či studii, která by měla zmapovat význam podílových fondů a investičních společností pro českou ekonomiku, ať už z hlediska fiskálního, tedy přínosu pro státní finance, tak z širšího hlediska, tedy přínosu pro vývoj celé ekonomiky.

O tuto studii by se mělo opírat vyjednávání s Ministerstvem financí o snížení daňového zatížení fondů. I když je jisté, že se bude jednat o dlouhodobější proces, ve kterém bude muset dojít ke kompromisu mezi zájmy investičních společností a představami Ministerstva financí, výsledek lze již nyní odhadovat. Daň z výnosů by měla pro podílové fondy poklesnout. Ostatně i Ministerstvo financí potvrzuje, že zásadní změna v této oblasti je jedním z jeho záměrů.

V souvislosti se změnou zdanění fondů by mohlo dojít i ke změně zdanění výnosů z prodeje cenných papírů pro fyzické osoby. U nich se pravděpodobně změní tzv. časový test šesti měsíců, při jehož dodržení není nutné zdaňovat výnos z prodeje podílových listů. Paradoxně jsou možné obě varianty, může se test opět snížit na tři měsíce, ovšem stejně tak může vzrůst, aby případný daňový výnos kryl ztrátu ze zrušení daní pro fondy.

Většina majetku v podílových fondech je „v rukou“ tří největších investičních společností – ISČS, ČSOB (OB Invest, PIAS), a IKS KB. Všichni tito správci patří do skupin se zahraničními vlastníky, kteří by mohli rozhodnout o přesunu fondů do zahraničí, s cílem dosažení lepších (rovných) podmínek pro podnikání. Odchodem těchto tří společností by došlo na českém trhu k výrazným změnám, které by jistě neprospěly českému trhu jako celku, ani drobným investorům. Samotný fakt, že tyto tři společnosti mají mezi sebe rozděleno okolo 80 % trhu, činí možnost této „hrozby“ o to více reálnou.

Obchodování podle UNISu

Pokles zahraničních akciových trhů a snížení výnosů u dluhopisů ve střední Evropě měly za následek nevýrazné výsledky podílových fondů v uplynulém týdnu. Slabé výsledky amerických firem, spojené – v důsledku hrozby války v Iráku – s dalším oslabováním dolaru a odklonem od dolarových aktiv, budou patrně i v dalším týdnu utvářet pohyb na finančních trzích. Z tabulky je patrné, že ani fondům zaměřeným na Evropu se příliš nedařilo.

Pro středoevropské dluhopisové fondy (IKS Plus bondový, ISČS Trendbond) byl patrně nejdůležitější přetrvávající efekt snížení sazeb v Maďarsku a následné oslabení forintu, které následovaly i polský zlotý a slovenská měna.