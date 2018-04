Úspěšná investice do fondu? Ano, když se budete dobře chovat

Investujte již s pár stovkami Nejste si jistí do čeho a kolik investovat? Chcete znát výšku rizika investice a mít ji neustále pod kontrolou? Rádi vám zdarma poradíme.

Investici do podílového fondu by měl člověk zvažovat za situace, kdy má přebytečné peníze, které nechce nechat ležet ladem na běžném účtu, anebo když se rozhodne dlouhodobě spořit prostřednictvím spíše nízkých pravidelných úložek. Postačí mu i 500 korun měsíčně.

Na výběr má z fondů peněžního trhu, strukturovaných, akciových, a dluhopisových fondů. Zvláštní kategorií jsou pak nemovitostní a smíšené fondy nebo fondy kvalifikovaných investorů.

Kolektivní investování Podílové fondy patří do kategorie investic, kdy člověk svěřuje správci fondu peníze, aby mu je ten co nejvíce zhodnotil. Za správu svých peněz bude muset zaplatit.



Poplatky se v případě akciových fondů pohybují kolem 1,5 až 2 % ročně za správu a typicky 3 až 5 % z investované částky jednorázově za vstup.



Pokud to investor nechce akceptovat, může investovat na vlastní pěst prostřednictvím makléřských firem. Těm bude platit za každý zrealizovaný obchod - nákup či prodej.



I tak ho to při rozumné strategii vyjde levněji, než poplatky správcům fondů.



„Investování na vlastní pěst má smysl ve dvou případech – pokud to berete jako koníček nebo sebevzdělávání, a na číslech vám zase tak nezáleží. Nebo pokud opravdu věříte tomu, že dokážete překonat trh,“ vysvětluje Aleš Tůma z Partners.



Dostatečně velkou investicí jsou řádově stovky tisíc korun na účtu, protože při malých obnosech jsou poplatky brokerům v poměru k případnému zisku příliš velké. Dá se obchodovat i na dluh, což však úplně neplatí pro dlouhodobé investice.



„Pokud ale má jít o investování, ne o náhodnou střelbu na základě pochybných tipů z internetu, u každé firmy byste měli pročíst minimálně jednou za rok výroční zprávu a analýzy. A pak si spočítejte, kolik času vám to zabere, vynásobte to svým hodinovým příjmem a porovnejte s náklady na fond,“ dodává Tůma.



Investování prostřednictvím podílových fondů doporučuje začátečníkům nebo těm, co spoří menší částky.



„Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice zhruba 367 miliard korun. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do fondů smíšených,“ říká výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Michalíková.

Podle autora knihy Průvodce úspěšného investora, analytika finanční poradenské společnosti Partners Aleše Tůmy, je třeba zamyslet se nad tím, zda je dobře, že lidé dávají peníze hlavně do smíšených fondů. Smíšený fond obvykle kombinuje investice do termínovaných vkladů, dluhopisů a akcií nebo do jiných podílových fondů.

„To, že za poslední rok výrazně více peněz přiteklo do smíšených fondů než do čistých akciových strategií, je zajímavé. Smíšený fond je pohodlný, kompletní portfolio máte v jednom ‚konzervativním‘ balíčku. Na druhou stranu pokud fond dává polovinu portfolia do českých státních dluhopisů, které v nejbližších letech téměř nic nevynesou, nedává smysl mu za to platit poplatky, jako by šlo o čistě akciový fond,“ vysvětluje Aleš Tůma.

Práce s fondem - výkyvy na burzách berte jako přirozený fakt

Investice do podílových fondů nejsou pro slabé povahy. Úspěch investice totiž nezávisí jen na jejím nastavení a řízení, ale i na vývoji na burzách. A jsou-li například na svých minimálních hodnotách, lehce se může stát, že z investice ve výši například 100 tisíc korun má účastník podílového fondu náhle investici ve výši 70 tisíc korun nebo ještě méně. A to do doby, než ceny na trzích budou pro změnu na svých maximech. Pak stotisícová investice může naopak činit třeba 150 tisíc korun.

Výkyvy na finančních trzích je třeba podle analytiků brát jako přirozený fakt. V časech poklesu trhů analytici proto doporučují zachovat klid a místo zbrklé a ztrátové likvidace (prodej) přemýšlet o tom, zda není ta správná chvíle naopak ještě něco přikoupit. Rada zní: když už se rozhodnete pro investici do podílového fondu, nesledujte ji obden.

Samozřejmě je dobré jednou za čas zkontrolovat výpis a v případě svých vlastních potřeb svou investici případně přenastavit. Ale jinak není důvod se o dění na trzích detailněji zajímat.

To však neplatí o samotném řízení investice, tedy výběru investiční strategie. „Zejména v době, kdy lidé s investicí začínají, je pro ně vhodnější volit akciové investiční strategie. Mohou si to dovolit, protože mají mnoho času a malý objem investic. To zřejmě nebude platit v době, kdy se budou blížit důchodovému věku, a kdy kombinace kratšího investičního horizontu a v ideálním případě vysokého objemu celoživotních úspor vyžaduje konzervativnější strategii,“ říká člen představenstva společnosti Pioneer Asset Managament Petr Šimčák.

Podle něj by lidé, kteří se rozhodnou pro investování, měli mít zároveň i nějakou představu o podobě svého celkového portfolia, v němž podílové fondy jsou jen jednou jeho součástí.

„Rozumné pravidlo diversifikace zní: třetina, třetina, třetina. Přičemž první třetina portfolia by měla být o reálných aktivech, tedy vlastní nemovitosti. Druhá třetina je o rezervě, což jsou spořicí účty, fondy dluhopisového trhu, peněžního trhu, část peněz může být i ve zlatě. Mimochodem pojistná funkce zlata se po letech masivních ztrát může právě v nadcházejícím období nejistot projevit pozitivně. A poslední třetina je o byznysu - akciové fondy, akcie napřímo, ETF fondy, vlastní podnikání či podíly ve firmách,“ vysvětluje Petr Šimčák.

V případě jednorázové větší investice je dobré do podílového fondu s rizikovější strategií vstoupit v momentě, kdy jsou trhy s cenami dole, přičemž umění je rozpoznat, zda nemohou jít ještě níže. V případě, kdy člověk používá podílový fond k pravidelným úložkám, a tedy dlouhodobému spoření, je to jedno. I když i u pravidelných investic je nejlepší začít v době, kdy trhy ještě klesají.

Je to jako v supermarketu. Máte plnou peněženku a prázdný košík. Tak chcete výprodej. U investic, které se chystáte provést, je to stejné. V obou případech však platí, že člověk by neměl z fondu vystupovat v době, kdy trhy padají, protože spolu s nimi ztrácí i on část své investice. „Hodnota investice samozřejmě může klesnout, ale doba obnovy bývá u kvalitně diversifikovaného portfolia podle výše uvedeného pravidla obvykle velmi krátká. A to platí jak pro chudé, tak pro bohaté,“ dodává Šimčák.

Neplatí to ovšem úplně u podílových fondů takzvaného životního cyklu. Ty před datem plánovaného výběru peněz automaticky převádějí klientovy peníze do relativního bezpečí státních dluhopisů, které nenabízejí žádné zhodnocení. Jejich závazkem často bývá neudělat vůbec žádnou ztrátu.

Nejoblíbenější jsou ty nejméně výhodné

Minimální vklad do podílového fondu je obvykle kolem deseti tisíců korun na fond, někdy i méně. „Přitom již s pěti či deseti dobře vybranými fondy se dá sestavit portfolio, které obsahuje prakticky všechny myslitelné druhy investic,“ vysvětluje Aleš Tůma a dodává: „K těm nejoblíbenějším mezi lidmi patří často ty nejméně výhodné. Při malé znalosti trhů, při nízké finanční gramotnosti si obvykle koupí lákavý, ale nereálný příslib participace na něčem velmi riskantním, u čehož mají zároveň garantováno, že neprodělají. To je samo o sobě nesmysl.“

Takoví investoři mají dobrý pocit z garance, ovšem už jim nikdo neřekne, že na straně výnosu nemají v prostředí nulových úroků šanci. Tyto produkty budou atraktivní až v době, kdy se úroky dostanou na normální hodnoty. „Dlouhodobé portfolio s výnosem překonávajícím inflaci takto nikdy nevznikne. To je problém dneška. Stejně jako to, že většině lidí stačí ujištění, že alespoň nebudou v mínusu,“ vysvětluje Petr Šimčák.

Průvodce úspěšného investora

Jak říká Jana Michalíková z asociace kapitálové trhu, české domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu západní Evropy s cílem uchování hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Spoření na stáří Podílové fondy jsou doporučovány i jako doplňková možnost spoření si na stáří ke státem podporovanému spoření.



Výhoda je v tom, že peníze z podílového fondu lze na rozdíl od spoření se státním příspěvkem vybrat kdykoli. Nečeká se na penzi, aby člověk nepřišel o státní příspěvek.



Peníze naspořené v podílovém fondu mohou sloužit jako finanční rezerva.

„Ve fondech se vyhnete dani z výnosů, kdežto ve třetím pilíři jedině v případě dlouhodobé penze. Prostřednictvím účastnických fondů se státním příspěvkem jde efektivně investovat stejně jako v případě podílových fondů. A když vám stát nabízí část vašich daní zpět, je škoda mu je nechat,“ říká Aleš Tůma.

Analytici jsou přitom přesvědčeni, že tento trend bude s ohledem na obnovování tradic, které byly přerušeny komunistickým režimem, pokračovat i do budoucna. Každý by měl utratit tolik, kolik mu zůstane po odečtení investice na zabezpečení se na penzi. Zjednodušeně řečeno spořte podle vzorce: věk děleno třemi. Pokud je vám 30, dávejte stranou deset procent příjmů.

„Kdyby se lidé drželi zásady tří třetin, tak i krize mohou překonávat bez vysoké míry stresu. Zajímavé na uvažování mnoha investorů je to, že byť investují velmi konzervativně, mají ambiciózní finanční cíle. Což je paradox, protože investují-li do konzervativních instrumentů, nikdy nedostanou takový výnos, po jakém touží,“ doplňuje Petr Šimčák.

A jeho slova doplňuje Aleš Tůma: „Pokud máte v oblasti investic dostatečné znalosti, můžete se obejít bez poradce. Ovšem většina investorů rady potřebuje. Někdy ovšem výběr seriózního poradce může být docela složitý. V případě jeho doporučení vždy dejte pozor na to, aby nebyla tvořena takzvanou fenestrální metodou, neboli pohledem z okna s cílem přimět vás k nevýhodným investicím nebo častému obchodování na finančních trzích. Neříkám, že se to děje vždy, ale rozhodně se s tím na našem trhu můžete setkat.“