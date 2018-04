Fondy: jako na houpačce

1.IN : akcie IF obchodu a Křišťálového IF na burze končí Burzovní komora přijala návrh představenstev dvou investičních fondů a s účinností od 15. července 2002 vyloučila z obchodování akcie Křišťálového investičního fondu, a.s. a Investičního fondu obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s. Jedná se o další postupný krok směřující k přeměně investičních fondů na otevřené podílové fondy. Na pražské burze se tak s akciemi těchto fondů bude obchodovat naposledy v pátek 12. července 2002. Dokud nebude znám přesný termín otevření fondů bude zachováno obchodování s akciemi na RM-Systému. Výhodný nákup u J&T končí

Od 1.7.2002 je nákup podílových listů fondů J&T AM Perspektiva a fondu InvestAGe AG7 již opět s poplatky. U fondu investAGe AG2000 je však nadále nákup a prodej podílových listů bez vstupní a výstupní přirážky, podílník hradí pouze poplatek Střediska cenných papírů. Poplatky u uvedených fondů tedy vypadají ode dneška takto:

Název fondu Max. vstupní Správcovský Výstupní J&T Perspektiva – P 1% 1% 0% J&T Perspektiva – S 2% 2% 0% J&T Perspektiva – A 3% 2% 0% InvestAGe AG7 2% 1,8% 0%

Obchodování podle UNISu

Nejvýznamnější událostí minulého týdne byl odliv peněžních prostředků z ČSOB Výnosového. Ačkoli jsme si již na větší výkyvy v hodnotě vlastního jmění mohli zvyknout, odliv v uplynulém týdnu převyšuje veškeré dosavadní pohyby. Celkem odplynulo bezmála 1,85 miliardy korun, což je téměř třetina celkového vlastního jmění! Celkem tedy z fondů odplynulo 1,525 miliardy korun. Pokud bychom abstrahovali od obchodů s tímto fondem, vyvíjel by se přírůstek jmění spravovaného fondy sdruženými v Unii investičních společností podle dlouhodobého trendu a v uplynulém týdnu by došlo k nárůstu o 323 milionů korun.

Vůbec se nedařilo akciovým fondům. Jen jediný z nich dosáhl nepatrně kladné výkonnosti. Akcie padaly na všech významných trzích. Nadále se nedaří dluhopisovým fondům IKS Plus bondovému a ISČS Trendbondu, které investují mimo jiné do zahraničních dluhopisů z Polska a Maďarska. Ani snížení úrokových sazeb polskou centrální bankou o 50 bazických bodů na 8,5% by fondům nemělo příliš pomoci, neboť snížení sazeb bylo všeobecně očekáváno a již bylo do cen dluhopisů promítnuto. Smíšené fondy byly samozřejmě také postiženy propadem na burzách, a to v míře, které odpovídá podílu akcií v jejich portfoliích. Naplno se ztráty akciových trhů projevily u fondů fondů.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 208 mil. ČSOB Výnosový - 1 848 mil. ISČS Sporobond 92 mil. Živnobanka - OF -235 mil. IKS Peněžní trh 68 mil. 1. IN Restituční -201 mil. Akciové fondy Živnobanka AF 0,18% 1. IN – Akciový fond -7,18% Akro Svět -0,96% ISČS Sporotrend -7,15% ČPI Farmacie a biotechnologie -1,57% Akro Eurotech -6,15% Dluhopisové fondy 1. IN - Dluhopisový 0,68% ISČS Trendbond -2,19% ISČS Bondinvest 0,66% IKS Plus bondový -1,08% ČPI Státních dluhopisů 0,65% IKS Dluhopisový 0,18% Fondy peněžního trhu ŽB Sporokonto 0,23% Akro Obligace -2,46% IKS Peněžího trh 0,23% ISČS Merkur 0,01% 1. IN Peněžního trhu 0,20% ČSOB institucionální Euro peněžní 0,06% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -5,77% IKS Fond fondů -6,07% ISČS Globaltrend -7,37% Smíšené fondy Živnobanka KBF 0,37% InvestAGe AG2000 -4,48% ISČS Výnosový 0,28% 1. IN Středoevropský -4,06% ISČS Český 0,08% ČPI Universální -3,51%

Zdroj: UNIS ČR