Fondy konečně zase „sypou“

Již roky nevídaný růst trhů můžeme sledovat na výkonnosti akciových fondů. Z 683 zahraničních fondů s povolením Komise po cenné papíry k veřejné nabídce v České republice je takřka 80 % akciových fondů. Ty v květnu v průměru zhodnotily investované prostředky o 5,63 %. Příčinou takového růstu je především oživení na americkém trhu, který vykázal v květnu nejvyšší růst. Evropské akcie totiž korigovaly své mimořádné zisky z dubna a skončily s nižšími zisky.

Trhy v USA pozitivně reagují na zlepšující se firemní výsledky a větší aktivitu v průmyslu. Index ISM vzrostl nad očekávání trhů z dubnových 50,7 na 54,7, zatímco trh očekával pouze 52. (O indexu ISM jsme psali v tomto článku). Akciové indexy se v květnu výrazně přiblížily hodnotám s výraznou rezistencí – 9000 bodů u Dow Jones Industrial Average, 1000 bodů u S&P 500,… Prolomení rezistencí jsme poté viděli na začátku června (DJIA), případně se očekávají v nejbližších dnech.

Průměrná květnová výkonnost zahraničních fondů Typ fondů Průměr kategorie Akciové fondy 5,63% Smíšené fondy 1,63% Dluhopisové fondy 1,65% Fondy peněžního trhu 0,28% Zdroj: AKAT ČR

Jak již bylo řečeno, nejdůležitějším údajem u akciových fondů je celkový trend pozitivních výnosů. Slabší makroekonomické údaje vykazovaly země eurozóny, kde se zpomalil růst HDP – v prvním čtvrtletí na 0,8 % z 1,2 % ve čtvrtém čtvrtletí 2002. Pokles byl tažen především nízkými investicemi, a spotřebou domácností, naopak k růstu vyrovnával především růst zásob (+0,4 % za 1Q oproti –0,2 % za 4Q 2002). Další vrásku na čelech ekonomů způsobuje nezaměstnanost, kterou se stále nedaří snížit.

Jednoznačně nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňoval dluhopisové a peněžní trhy jsou deflační tlaky, které jsou patrné jak v Evropě, tak v USA. Pokles cen je vidět na ukazatelích CPI, stejně tak na indexu cen výrobců (PPI). K poklesu přispívá nízká cena ropy, slabý dolar a slabý výkon ekonomik. Zatímco snížení sazeb v USA se neočekávalo, uvolnění monetární politiky ze strany ECB bylo již dlouho požadováno a v květnu všeobecně očekáváno. ECB posléze na začátku června snížila klíčovou sazbu o 50 bp na 2 %. Výnosová křivka v USA i v Evropě výrazně poklesla po celé své délce, nejvíce ve střední části. Protože se nepočítá s výrazným zlepšením makroekonomických ukazatelů ani v USA, tím méně v Evropě, dá se předpokládat další pokles výnosů dluhopisů.

Dluhopisové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Templeton Global Bond USD 11,37% ESPA Bond Dollar -4,08% ABN AMRO Global Em.Mark.Bond Fund 9,81% ESPA Bond Dollar - CORP.VT -3,65% ABN AMRO Latin Am. Bond Fund 9,19% CI EURO Hedge Bond -2,88%

Pokles dolaru znamenal vyšší atraktivitu eurových obligací, což přispělo k dalšímu růstu jejich cen. Obecně však pokles výnosů u dluhopisů byl v Evropě nižší než v USA. Nejúspěšnější fondy května se opět rekrutují z řad fondů s vyšším rizikem – investujících na rozvíjejících trzích a do dluhopisů ze spekulativního stupně (high yield dluhopisů). Templeton Global Bond je fond investující především na evropském kontinentu ponejvíce ve Velké Británii. Vydělával především na své dolarové expozici v těchto zemích a tedy na posilování eura vůči dolaru. Z dřívějších dnů fond eliminoval své pozice v Japonsku a v Rusku a Latinské Americe.

Druhý fond v pořadí – ABN AMRO Global Emerging Markets, je již plně zainvestován na rozvíjejících se trzích, nejvíce v Ekvádoru, Venezuele, Brazílii a Rusku. Pro srovnání, jak se liší podobně zaměřený fond od konzervativního fondu, jsou názorné hodnoty výnosu do splatnosti a volatility. Global Emerging Markets má při stejné duraci výnos do splatnosti 12,6 %, zatímco konzervativní Euro Bond Fund stejné společnosti má výnos do splatnosti 4,36%. Volatilita je v poměru 17,9 % oproti 2,9 %.

Fondy peněžního trhu Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost RAIFFEISEN Dolarový 1,06% HVB LUX PORTF. US-DOLLAR-CASH -1,07% KBC MULTI CASH CAD Medium 1,03% Templeton US$ LIQ RES C ACC -0,30% UNI-GLOBAL "Max 3 roky" (EUR) 0,89% Templeton US$ LIQ RES BX ACC -0,10%

U fondů peněžního tru je situace standardní, pokles výnosové křivky se dotkl i těchto fondů. Nejlepší Raiffeisen Dolarový likvidní fond investuje především do pokladničních poukázek amerického ministerstva financí, s příměsí investic v Kanadě a Austrálii (v místních měnách).

Smíšené fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Templeton Global Balanced A 15,26% ABN AMRO Model Fund 6 -3,87% Franklin Income BX ACC 11,12% ABN AMRO Model Fund 5 -2,25% PARVEST Horizon 30 EURO 9,29% ESPA PRO TOP -1,31%

Smíšené fondy byly v květnu méně úspěšné než měsíc předtím. Z 2,3% poklesla jejich výkonnost na 1,6 % v průměru. Pořadí se v tomto segmentu často nemění, neboť i počet smíšených fondů je u nás registrováno minimum. První dvě příčky patří již tradičně Franklin Templetonu. Oba mají velkou část portfolia zainvestovánu na akciových trzích. Templeton Global Balanced 60 %, v Evropě i USA, Franklin Income Fund má v akciích 55 % a jeho portfolio tvoří z 90 % americké cenné papíry.

K novinkám v České republice patří nové fondy KBC, z nichž byl již představen KBC Renta Slovakrenta, nicméně registrovány byly i další fondy, jejichž účel je patrný již z jejich názvu: KBC Renta Zlotyrenta, KBC Renta Forintrenta, KBC Renta Nokrenta, KBC Renta Yenrenta.

Investujete do zahraničních fondů? Myslíte si, že doba, na kterou všichni čekáme je již zde – růst akciových trhů?