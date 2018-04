Fondy mají zelenou

Jak již bylo řečeno, novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech ze dne 5. února posunula termín pro povinné otevření na rok 2004. Toho ihned využil investiční fond KVANTO, který poslal žádost na Komisi pro cenné papíry hned následující den. KVANTu při přeměně rovněž pomůže nové ustanovení zákona, které řeší přechod závazků při povinné přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond. Podílníci podle novely „neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku…nebo závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu.“ V novele je přesně definováno, že za závazky ručí investiční společnost, která otevřený fond obhospodařuje a závazky jsou zahrnuty do majetku podílového fondu. Tím by měl konečně odpadnout důvod všech žalob na přeměny investičních fondů.

Statistiku investic domácích investorů za rok 2003 nově doplnily data za fondy zahraničních správců, které shromažďuje Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Již v předchozích komentářích se o těchto datech hovořilo - viz: Češi svěřili fondům dalších 20 miliard nebo Nižší daně letos zvýší zisky fondů - takže zde uvedeme pouze tabulku rozdělující investice domácích investorů do jednotlivých typů fondů. Z tabulky je jasně patrný konzervativní přístup investorů, kteří jak u domácích fondů, tak u zahraničních nejvíce spoléhají na fondy peněžního trhu a na dluhopisové fondy. Největší dynamiku zaznamenaly fondy zajištěné (nárůst majetku o 88 %) a fondy akciové (+59 %), které již překonaly hranici 10 mld. Kč.

Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech Druh fondů mld. Kč meziroční změna domácí zahraniční % mld. Kč mld. Kč Peněžní trh 66,87 11% 6,59 49,6 17,27 Dluhopisové 39,03 38% 10,75 26,1 12,93 Akciové 10,75 59% 4,01 3,13 7,62 Smíšené 27,2 -12% -3,57 25,94 1,26 F. fondů 1,99 12% 0,2 0,39 1,6 Zajištěné 5,24 88% 2,46 0 5,24 Celkem 151,07 16% 20,44 105,16 45,91

Zdroj: AKAT ČR, UNIS ČR

Data z Unie investičních společností (UNIS) a AKATu dále ukazují postavení jednotlivých investičních společností a zprostředkovatelů na trhu. Domácím fondům vévodí Investiční společnost České Spořitelny (ISČS) s takřka polovičním (46 %) tržním podílem. ISČS doplňují IKS Komerční banky a ČSOB Investiční společnost. Pokud však vezmeme v úvahu i investice do zahraničních fondů, potom již není postavení ISČS tak jednoznačné. Se 45 mld. Kč je druhým největším distributorem/správcem fondů u nás skupina ČSOB/KBC.

Rozdělení podle zprostředkovatelů (mld. Kč) UNIS ČR AKAT ČR 1 IS České spořitelny 48,25 ČSOB 23,96 2 IKS Komerční banky 23,95 ING IM 7,22 3 ČSOB IS 20,93 HVB Bank 4,08 4 ŽB-Trust 6,1 Česká spořitelna 3,12 5 Pioneer Trust 2,84 Conseq Finance 1,61 6 ČP Invest 2,45 ABN AMRO AM 1,23 7 J&T 1,09 Raiffeisenbank 1,09 8 Pioneer česká finanční sp . 1,03

Zdroj: AKAT ČR, UNIS ČR

Domácí statistiky lze doplnit nově publikovanými daty za celosvětové fondové odvětví, pouze však za třetí čtvrtletí loňského roku. Celosvětově bylo ve fondech ke konci září 2003 investováno 11 012 mld. EUR. Největší nárůst majetku ve fondech zaznamenaly státy, kde dochází k rozvoji investování do fondů: Polsko (+38 %), Rusko (+69 %), Turecko (+72 %) a státy jako Argentina (+49 %) a Brazílie (+45 %), kde akciové trhy rostly maximálním tempem.

Celosvětová aktiva ve fondech a rozdělení na jednotlivé typy fondů

Tajnosti s novými produkty

Po strukturovaných dluhopisech (více v tomto článku) by měla Česká spořitelna přijít i se zajištěným fondem, nicméně zatím drží vše pod pokličkou, stejně jako ČSOB s novým produktem, který by měla začít nabízet od poloviny února. Jediné, co zatím prozradila je, že nový produkt bude kombinovat investici do zajištěného fondu s pojistnou ochranou. Maximal Invest, jak se bude novinka jmenovat, by měl být jednorázovou investicí s osmiletým horizontem a bude garantovat minimální zhodnocení ve výši 25 % za dobu trvání smlouvy. Na více detailů si však budeme muset u obou společností ještě počkat.

K novinkám můžeme ještě zařadit obnovení obchodování s podílovými listy fondu AG 2000 investiční společnosti J&T ASSET MANAGEMENT k 9. únoru 2004. Kvůli nedořešeným daňovým komplikacím zděděných po bývalých správcích však nebude možné nakupovat podílové listy a investor, který z fondu vystoupí bude muset souhlasit s tím, že může dojít k navýšení ceny podílových listů – po vyřešení odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů ve výši 12,6 mil. Kč.

Obchodování podle UNISu

Poslední týden nebyl pro fondy příliš úspěšný. Jak akciové trhy, tak dluhopisové poklesly, což se projevilo i ve výkonnostech fondů. Světlou výjimkou byl domácí trh (spolu s Polskem), který dále nemilosrdně posiloval, a který pravděpodobně čeká korekce až v tomto týdnu. Úspěch domácích akcií lze ilustrovat např. na indexu PK 30 z RM-Systému, který opět (4.února) po čtyřech letech překonal hranici 1000 bodů. Tuto hodnotu překročil ve své historii pouze pětkrát - ve dvou odbobích: při

vzniku indexu v roce 1994 a v březnu 2000.

Nejlépe si pak vedl ČPI fond farmacie a biotechnologie (+0,6 %) a na středoevropské akcie zaměřený ISČS Sporotrend (+0,35 %).

Dluhopisové fondy skončily v červených číslech, kromě dvou výjimek: ČPI korporátních dluhopisů (+0,06 %), který je nyní nejúspěšnějším fondem v ročním horizontu (+2 %) a Živnobanka Nadační (0,01 %), nový fond pro nadace od ŽB Trustu.

Akciové fondy tentokrát překonávaly fondy smíšené, kde můžeme nalézt větší zastoupení fondů s portfolii zaměřenými na středoevropské trhy. Nejlepší akciový fond zaměřený na Českou republiku a střední Evropu ISČS Sporotrend překonaly ČSOB Středoevropský (+0,47 %), IKS Balancovaný (+0,44 %) a 1.IN Křišťálový fond (+0,42 %).

Z hlediska čistých prodejů opět dominovaly fondy peněžního trhu ISČS Sporoinvest, do kterého přiteklo 273 mil. Kč, a IKS Peněžní trh s čistým přítokem 127 mil. Kč. Úspěšné byly i akciové fondy, do kterých začínají mohutně proudit nové investice. V uplynulém týdnu přilákaly 70 mil. Kč, z čehož největší díl „ukousl“ ISČS Sporotrend s 32 mil. Kč. Na druhém konci žebříčku, se zápornými čistými prodeji, jsou opět dluhopisové a smíšené fondy, odliv prostředků zaznamenal i peněžní fond Živnobanka Sporokonto (-13,4 mil. Kč).

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. farmacie a biotech. 0,60% ČPI Fond nové ekonomiky -1,66% ISČS SPOROTREND 0,35% ISČS EUROTREND -1,41% ČSOB Akciový Mix 0,03% IKS Světových indexů -1,22% Dluhopisové ČPI korp. dluhopisů 0,07% ISČS TRENDBOND -1,22% Živnobanka NADAČNÍ 0,01% IKS Plus bondový -1,07% ČSOB Bond Mix -0,10% ISČS BONDINVEST -0,49% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND -1,10% IKS fond fondů -1,63% Peněžního trhu IKS peněžní trh 0,04% ISČS SPOROINVEST 0,01% ČSOB výnosový 0,03% Živnobanka Sporokonto 0,02% ČPI Peněžní 0,03% Smíšené ČSOB středoevroproský 0,47% ISČS Výnosový -0,92% IKS balancovaný 0,44% ISČS SPOROMIX 3 -0,74% 1.IN Křišťálový fond 0,42% ISČS SPOROMIX 5 -0,74% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 273,1 ISČS SPOROBOND -67,7 IKS peněžní trh 126,9 IKS dluhopisový -43,2 ISČS SPOROTREND 31,7 ISČS TRENDBOND -19,6

Zdroj: UNIS ČR