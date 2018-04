Fondy Newton mizí z trhu

Bezesporu nejvýznamnější zprávou uplynulého týdne je převod fondů investiční společnosti Newton na skupinu J&T. Tento převod již posvětila i Komise pro cenné papíry, takže již nic nebrání k začlenění fondů. Kromě nákupu fondů Newton získala J&T Asset Management pod svou správu letos již fondy investAGe. Objem spravovaného majetku ve fondech se tak rozroste ze dvou miliard o dalších 240 milionů korun. Skupinu Newton netvoří jen správa fondů, ale řada dalších aktivit, které zůstanou pochopitelně zachovány. Předpokládaným důvodem akvizice je silné konkurenční prostředí. Společnosti spravující větší objem majetku mají nespornou výhodu v nižších nákladech na obchodování. Tato operace nemusí být poslední fúzí na českém trhu. Už delší dobu se jedná o spojení ŽB-Trustu s investiční společností Pioneer.

Nedávno došlo ke sloučení některých fondů uvnitř J&T. Menší fondy byly začleněny do fondů J&T Perspektiva (akciový, peněžního trhu a smíšený). Podobný osud postihne v nejbližší době i fondy Newton. Kolik podílových listů nového fondu získají podílníci fondů Newton? Jedná se o klasický výpočet, kdy se hodnota podílového listu konkrétního fondu Newton vydělí hodnotou podílového listu příslušného fondu J&T Perspektiva. Vezmeme-li fiktivní případ sloučení smíšených fondů Newton International (hodnota ve 36. týdnu 0,6961 Kč) a J&T Perspektiva - S (1,0336 Kč), pak podílník získá za jeden podílový list Newton International 0,67 podílového listu J&T Perspektiva - S.

J&T byla nejvíce postižena povodněmi. Proto také na nejdelší období přerušila obchodování s podílovými fondy. Od 5.9. byl obnoven prodej a odkup u všech fondů J&T AM Perspektiva a fondů investAGe AG7 a AG2000.

ČP Invest - investujte v září zdarma

Po celý měsíc září můžete investovat do všech fondů a investičních programů společnosti ČP Invest bez vstupního poplatku. Stačí pro to splnit tři podmínky:

- podpis "Návrhu na uzavření smlouvy o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů" v období 1. - 30. 9. 2002 včetně.

- připsání finanční částky na příslušný účet nejpozději do 15. 10. 2002 včetně.

- uzavření výše uvedeného návrhu buď korespondenčně (nezbytný je úředně ověřený podpis podílníka, lze provést např. na matrice) nebo v centrále ČP INVEST.

Živnobanka - skočte si pro bonus

Od 2.9. do 20. 12. bude probíhat akce, při níž každý desátý investor, který investuje minimálně 50 tisíc korun, získá bonus. Investicí do fondu Živnobanka - Sporokonto, lze získat bonus 1 000 Kč ve formě podílových listů Živnobanka - Sporokonta. Investicí do kteréhokoli z fondů Živnobanka - obligační fond, Živnobanka - růstový fond a Živnobanka - akciový fond, získáte bonus 5000 Kč, a to ve formě podílových listů Živnobanka - obligačního fondu.

1. IN - zpožděné údaje

První investiční společnost zkracuje dobu oceňování aktuální hodnoty podílových listů všech obhospodařovaných otevřených podílových fondů. To má za následek nemožnost zveřejňování aktuální hodnoty podílových listů pro příslušný den. Příčinou je časná uzávěrka příjmu podkladů pro zveřejnění těchto údajů. Hodnoty podílových listů otevřených podílových fondů První investiční společnosti tak na Fincentru budeme zveřejňovat s jednodenním zpožděním.

Obchodování podle UNISu

Po nepříliš vysokých čistých prodejích v minulém týdnu se nyní obchodování opět rozjelo naplno a do fondů sdružených v Unii investičních společností přiteklo dalších 616 milionů korun. Největší měrou se na tom podílel ČSOB Výnosový, který byl minule hlavní příčinou nízkých čistých prodejů. S mimořádně velkým odlivem se musel smířit 1. IN Restituční fond. Objem spravovaných prostředků v tomto fondu klesá konstantě o přibližně 100 milionů korun týdně, tentokrát se jednalo o částku čtyřnásobně vyšší.

Akciové trhy navázaly na špatné výsledky předchozího týdne a pokračovaly v poměrně strmém pádu. Z mizérie na akciových trzích těží dluhopisy. České dluhopisové fondy si tak v průměru připsaly slušných 0,22%.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 482 mil. 1. IN Restituční - 416 mil. ISČS Sporoinvest 222 mil. Živnobanka Růstový fond - 22 mil. ISČS Sporobond 128 mil. IKS Globální - 7 mil. Akciové fondy Akro Svět - 1,11% Akro Eurotech - 9,08% J&T Perspektiva – A - 3,0% ČPI Nové ekonomiky - 6,49% ČPI Globálních značek - 3,20% ČSOB Svět. akciový - 6,07% Dluhopisové fondy ČPI Korp. dluhopisů 1,70% ISČS Trendbond - 0,57% 1. IN Dluhopisový 0,37% ČPI Státních dluhopisů - 0,01% ISČS Bondinvest 0,31% ČSOB Nadační 0,0% Fondy peněžního trhu ISČS Sporoinvest 0,17% ISČS Merkur - 0,92% 1. IN Peněžního trhu 0,08% Akro Obligace - 0,74% IKS Peněžní trh 0,06% ČPI Peněžní - 0,09% Fondy fondů 1. IN Fond fondů - 4,24% IKS Fond fondů - 5,43% ISČS Globaltrend - 7,7% Smíšené fondy 1. IN - PIF 0,15% ISČS Sporpmix 5 - 3,54% Balancovaný f. nadací, ŽB Trust 0,08% ČPI Smíšený - 3,28% J&T COOP Prosperita 0,04% Pioneer Trust - 2,81%

Zdroj: UNIS ČR