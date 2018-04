Fondy pokračují v trendu

, aktualizováno

V prvních dnech druhého čtvrtletí se dění na akciových trzích na obou stranách Atlantiku vyvíjelo pozitivně. Americké akcie růst neudržely a skončily tam kde začaly, domácí burza naopak dotáhla týden do úspěšného konce. Investoři ukládající prostředky do fondů nadále pokračují v přesouvání prostředků z konzervativních produktů do akciových a smíšených fondů.