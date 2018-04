Fondy pokračují v úspěšném tažení

Americké akcie hned od začátku týdne pokračovaly v optimizmu z minulého týdne. Investoři se těší na výsledkovou sezonu a indexy Dow Jones i Nasdaq překonávají psychologické úrovně (DJIA 11000, Nasdaq 2300 bodů). Již v úterý se však na trzích začala projevovat mírná nervozita, zmiňovaná výsledková sezona totiž nezačala podle představ a indexy stagnovaly.

Ve středu sice panovala na trzích díky dobrým výsledkům některých velkých společností nákupní nálada, ke korekci a vybírání zisků po dobrém začátku roku však nakonec ve čtvrtek přeci jen došlo. Páteční nevýrazná seance již s trhy nijak výrazně nehnula (DJIA 0 %, Nasdaq +0,5 %, S&P 500 -0,5 %).

I pražská burza začala druhý týden v roce pokračujícím růstem, a indexy tak opět mohly přepsat svá historická maxima. Optimizmus neznal konce a až na Erste posilovaly všechny tituly. Již v úterý se však situace změnila. Snížené doporučení dostala Erste bank, která emitovala nové akcie na získání kapitálu na nákup rumunské banky BCR. Také u Českého Telecomu došlo ke snížení investičního doporučení.

Do konce týdne se oslabování dočkaly také akcie společností Zentiva, Komerční banky nebo ČEZu. Naopak, výrazný nárůst zaznamenaly akcie společnosti Unipetrol, která hodlá v příštích letech investovat přes 17 mld. Kč. Dalším výrazně posilujícím titulem bylo Orco, které dostalo zvýšené doporučení. I přesto však nakonec indexy zaznamenaly mírný týdenní pokles (PX-D -0,40 %, PX 50 -0,16 %).

UNIS se změnil na AFAM

Uplynulý týden byl na novinky v oblasti podílových fondů poměrně bohatý, a to nejen co se týče nabídky nových zajištěných produktů, ale také samotné Unie investičních společností. Na její mimořádní valné hromadě konané 10. ledna došlo ke změně názvu společnosti na Asociaci fondů a asset managementu České republiky, zkráceně AFAM ČR. Kromě změny názvu došlo také k rozšíření činnosti o asset management a „nová asociace by tedy měla být reprezentantem celého investičního managementu v ČR“ (podobně, jako je tomu u Asociace pro kapitálový trh - AKAT). Novými členy asociace se staly Česká spořitelna a.s. a Pioneer Asset Management a.s. AFAM následovala příklad evropské asociace FEFSI (jejíž členem je od roku 1996), která loni v únoru také změnila svůj název na EFAMA a rozšířila svou činnost.

Na rozdíl od akcií se domácím fondům dařilo stejně jako předešlý týden. Jednoznačně největší nárůst tentokrát zaznamenal minule nejhorší Růstový fond nadací (+4,90 %), zahanbit se však nenechaly ani další smíšené fondy, konkrétně IKS Balancovaný (+3,15 %), nebo Balancovaný fond nadací (+2,89 %). Přes dvě procenta se pak dostaly ještě dva zástupci akciových fondů, AKRO nových ekonomik (+2,95 %) a ČPI Ropného a energetického průmyslu (+2,28 %).

Vedle dobré výkonnosti se domácí podílové fondy také těší stálému zájmu investorů, což dokazují také čisté prodeje (fondy AFAM za týden celkově +773,9 mil. Kč). Také v čistých prodejích se tento týden nejvíce dařilo smíšeným fondům (+250,3 mil. Kč), především díky nejprodávanějšímu fondu J&T Opportunity CZK, který si sám připsal bezmála stovku milionů (+98,9 mil. Kč). přes devadesát milionů se dostal také IKS Peněžní trh (+91,6 mil. Kč) a po dlouhé době si tak fondy peněžního trhu mohly připsat úspěšný týden (dohromady +115,9 mil. Kč).

Vytáhl se také akciový ISČS Sporotrend s prodeji +80 mil. Kč a celkově si tak akciové trhy přišly na 141,8 mil. Kč. Ještě lépe se prodávaly fondy fondů (+168,3 mil. Kč) a dařilo se také fondům dluhopisovým (+97,6 mil. Kč).

Obchodování podle AFAMu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové AKRO nových ekonomik 2,95% ČPI Farm a biotech. -0,70% ČPI Rop. a energet. průmyslu 2,28% AIG FCE zahraničný rastový -052% ČPI Nové ekonomiky 0,97% IKS Světových indexů 0,42% Dluhopisové AIG FCE stredoeurópsky 1,12% ISČS-ČS korpor. dluhopisový -0,09% IKS DLuhopisový 0,93% ČPI Korpor. dluhopisů 0,05% IKS Plus bondový 0,84% ČSOB Bond Mix 0,15% Fondy fondů IKS Max 5 1,51% ISČS Konzervativní mix 0,11% IKS Fond fondů 1,30% ISČS Opatrný mix 0,12% IKS Max 1 1,19% ISČS Vyvážený mix 0,19% Peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST 0,06% IKS Peněžní trh 0,02% ČPI-Peněžního trhu 0,06% ČSOB Výnosový 0,04% Pioneer-Sporokonto 0,05% Smíšené Růstový fond nadací 4,90% ISČS Řízených výnosů -0,02% IKS Balancovaný 3,15% J&T Druhý KSIO -0,01% Balancovaný fond nadací 2,89% AKRO progresivních společností 0,00% Čisté prodeje mil. Kč J&T Opportunity CZK 98,9 ISČS-SPOROINVEST -6,0 IKS Peněžní trh 91,6 Pioneer-obligační -4,8 ISČS-SPOROTREND 80,0 ČPI Nové ekonomiky -4,6

Zdroj: AFAM

Novinky na poli zajištěných produktů

Rok 2005 může být určitě považován za rok velkého rozmachu zajištěných fondů a zdá se, že v příštím roce se bude v nastoleném trendu pokračovat. Po třech novinkách od ČSOB zahájila i Česká spořitelna minulé pondělí prodej dvou nových zajištěných fondů. ESPA-ČS zajištěný fond 11 nabízí za pět svého trvání plnou návratnost investovaných prostředků a maximální potenciální výnos 40 %. Naproti tomu ESPA-ČS zajištěný fond 12 vydělá za pět let minimálně 5 %, jeho maximum je však omezeno na 35 %. Výnos obou fondů závisí na vývoji kurzů akcií 25 světových společností a bude se průběžně uzamykat. Vstupní poplatek při nákupu podílových listů je nulový, minimální investice je 5 000 Kč a prodej podílových listů bude ukončen nejpozději 27.2.2006.

Myslíte si, že i rok 2006 bude pro zajištěné fondy stejně úspěšný jako ten předcházející? Těšíme se na vaše názory.