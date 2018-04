Fondy: sázka na jistotu, nebo vstup do loterie?

Nemusí pršet, jen když kape - toto rčení by se přesně hodilo na popis trhů a výnosů na nich v minulém týdnu. Takřka nikde a nikomu se nedařilo. Akciový trh jen tak tak v závěru týdne dohnal ztráty a skončil na nule, ceny dluhopisů se dále propadaly. Výnosy podílových fondů to jasně dokumentují.

Přes nevýrazné výsledky fondů (o kterých bude řeč dále) nám uplynulý týden přinesl i některé příznivé zprávy. Jednou z nich je, že přeměněné investiční fondy zůstanou i nadále otevřenými podílovými fondy. Vrchní soud totiž potvrdil přeměnu Restitučního investičního fondu (RIF) na otevřený podílový fond 1. IN – Restituční fond. Tu napadl (podobně jako u mnoha dalších fondů) minoritní akcionář Jan Vokrouhlecký. Zpochybnil výmaz investičních fondů z Obchodního rejstříku v situaci, kdy na fondy byly podány žaloby (ty vyplývaly z nejasného určení nástupnických vztahů po přeměně investičních fondů).

1.IN – Restituční fond se má v září sloučit s dalšími dvěma fondy 1.IN PIF a 1.IN Rentiérský fond. Současně se změní název fondu tak, aby lépe zapadal do nové strategie značky „ČSOB Fondy“ na ČSOB fond stability.

Druhou dobrou zprávou pro podílníky je opětovné zahájení odkupů a prodejů podílových listů fondů investiční společnosti AKRO. Tomu až do 1. července bránilo opatření Komise pro cenné papíry, která k němu přistoupila poté, co AKRO nesplnila zákonné podmínky a neměla více jak měsíc depozitáře fondů. Novým depozitářem se totiž stala (po Union bance) Commerzbank. Na fondech AKRO se to projevilo výraznými odprodeji podílových listů zpět investiční společnosti.

Obchodování podle UNISu

Jak již bylo řečeno, fondům se stejně jako trhům nedařilo. Nejhůře dopadly dluhopisové trhy, které negativně zasáhla korekce na zahraničních trzích, která se přenesla i na české dluhopisy. Po snížené sazeb FEDu a nejistých výhledech americké ekonomiky (např. lepší ukazatel ISM služeb na 60,6, zatímco trh očekával 55) se ceny dluhopisů opět vydaly směrem dolů (výnosy amerických 10-letých vládních dluhopisů stouply o další 3 bp na současných 3,55 %). U nás a v našem okolí bylo vidět posílení ještě o trochu vyšší, přibližně o 10 bp. I když se současná korekce považuje pouze za krátkodobou záležitost a dluhopisy by měly opět růst, výnosy dluhopisových fondů za poslední týden jsou zklamáním. Nejvíce ztratil (-0,58 %) ISČS Bondinvest, jen o trochu méně 1.IN Dluhopisový fond (-0,44 %) a Živnobanka Obligační fond (-0,23 %). Jak je vidět, nejméně úspěšné byly konzervativnější fondy, které investují do českých vládních dluhopisů nebo do korunových dluhopisů kvalitních emitentů. Polsko-maďarská portfolia ISČS Trendbondu a IKS Plus bondového slavila v uplynulém týdnu úspěch, když tyto fondy skončily na prvních příčkách s +0,44 %, resp. +0,22 %, jako jediné s kladným výnosem.

Přestože se nad dluhopisovými fondy již stahovaly mračna a předpovídal se jim výrazný pokles výnosů, zdá se, že přinejmenším rok nebo jeden a půl roku budou dluhopisy stále přinášet uspokojivé výnosy (i když přeci jenom o trochu nižší než jsou např. roční historické výkonnosti k dnešnímu datu). Ekonomikám se totiž stále nedaří lépe.

Hodnoty makroekonomických indikátorů a jejich předpovědi naleznete v naší specializované sekci ZDE

Akciové fondy rovněž nezářily s výnos 0,4 % za týden odpovídá zisků hlavních indexů. Na ty měly největší vliv některé špatné makroekonomické zprávy (nezaměstnanost v USA na 6,4; index ISM průmyslu na 49,8, což je sice už jen mírně pod 50, ale stále to znamená, že výstup klesá; ECB snížila odhad růstu na nízkých 0,7 %) a na nejistotu ohledně ohlašování výsledků, které začíná další týden. Jistou roli určitě také mělo vybírání zisků před dlouhým víkendem (Den nezávislosti v USA). Zatímco v USA oslavovali, u nás vláda schválila další část reformy (nemocenská, platy ústavních činitelů, pojistné u živnostníků) a za absence nových dat o ekonomice byly trhy bez výrazného směru (PX-D stoupl o 0,03 %). To by se ale mělo další týden změnit, poté, co budou nově ohlášeny inflace, nezaměstnanost a průmyslová produkce).

Zabodovaly také fondy fondů, které byly dokonce lepší než jejich čistě akciové protějšky. Zatímco nejlepší akciový fond 1.IN - Akciový fond získal +1,38 %, IKS fond fondů zhodnotil o 2,01, nicméně v delším ročním horizont na tom jsou tři české fondy fondů hůře než akciové, když ztrácejí v průměru –9 %. Nejlepší hodnoty za týden ovšem dosáhl smíšený fond AKRO Český s 2,13 %.

Rovněž fondům peněžního trhu štěstí příliš nepřálo - průměr za celou kategorii je na hodnotě +0,04 %. Na druhém místě za fondem AKRO Obligace skončil ISČS Sporoinvest s +0,05 %. Zajímavé jistě je, že se tento fond přes své potíže ze začátku roku dostává opět na přední pozice co do výkonnosti (když už mu prvenství v čistých prodejích převzal ISČS Sporobond). Zatímco v ročním výnosu je (s +2,49 %) na osmém místě z fondů peněžního trhu z UNISu, v tříměsíčním horizontu je již na prvním místě s 0,91 % (za minulý měsíc je na třetí příčce za 1.IN fond peněžního trhu a IKS Peněžní trh).

Čisté prodeje fondů z UNISu byly za týden pěkných 1,0 mld. Kč, ale nejvíce opět připadá na institucionální investory – ČSOB Výnosový si připsal 760 mil. Kč. Rekordního výsledku dosáhl ISČS Sporobond s 306 mil. Kč čistých prodejů za týden.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové 1.IN Akciový fond 1,38% AKRO Svět -2,56% ČPI Fond nové ekonomiky 1,01% J&T AM Euro -2,37% IKS fond světových indexů 0,92% ČPI Fond ropného a energet -1,64% Dluhopisové ISČS Trendbond 0,44% ISČS Bondinvest -0,59% IKS Plus bondový 0,22% 1.IN Dluhopisový fond -0,44% ČPI korp. dluhopisů 0,00% Živnobanka obligační fond -0,23% Fondy fondů IKS fond fondů 2,01% ISČS Globaltrend 1,32% 1.IN Fond fondů 0,62% Peněžního trhu AKRO Obligace 0,26% J&T AM Perspektiva P -0,08% ISČS Sporoinvest 0,05% ČPI Peněžní -0,01% 1.IN Fond pen. trhu 0,04% ČSOB český peněžní trh 0,02% Smíšené AKRO Český 2,13% 1.IN Fond bohatství -0,46% IKS balancovaný 1,16% J&T AM International -0,46% 1.IN Rentiérský 0,86% 1.IN PIF -0,41% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 761,6 IKS Dividendový -89,8 ISČS Sporobond 306,1 ČSOB KVANTO Kombinovaný -47,3 IKS dluhopisový 58,9 Živnobanka Sporokonto -15,0

Zdroj: UNIS ČR