Fondy si lížou rány

Po velkých propadech, které následovaly po teroristickém útoku v New Yorku, se na trhy opět vrací optimistická nálada. A je to znát. Panika, která nastala po 11.9., srazila akcie někdy velmi hluboko. Nyní se však zdá, že se situace začíná uklidňovat. Investoři nabyli zpět ztracenou důvěru a ceny akcií šly v uplynulém týdnu stejně prudce nahoru jako předtím klesaly. Radost měl asi ten, kdo před týdnem nakoupil podíly některého z fondů ABN Amro investujících do evropských akcií. U nich totiž došlo k nevídanému až 15%-nímu růstu! Podíváme-li se ale na výkonnost z poněkud dlouhodobějšího hlediska, zjistíme, že fondy si i přes dobré výsledky z tohoto týdne vlastně jen lížou rány, které utrpěly v předchozích týdnech. Pokud by však nový trend pokračoval, mohli bychom se dobrat zajímavých výsledků.

Pojďme se však podívat domů. V minulém komentáři jsme informovali o tom, že v investiční společnosti Invescom bylo obnoveno účetnictví a uvedli jsme i nové ceny podílových listů. Ve společnosti se však na lepší časy rozhodně neblýská. 4. října totiž Komise pro cenné papíry odejmula Invescomu povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření otevřených podílových fondů Růstový, Investim a Eurocom. Jako důvod uvádí to, že nebyly odstraněny příčiny, které vedly k pozastavení odkupování podílových listů. Od tohoto data také běží půlroční zákonná lhůta pro vypořádání pohledávek a závazků podílových fondů a následná měsíční lhůta pro výplatu podílníků.

Abychom nebyli jen posly špatných zpráv, podívejme se na statistiky UNISu. I české fondy se svezly na příznivé vlně. Až na výjimky si všechny polepšily. To však nezabránilo dalším velkým odkupům podílových listů. Jestliže se po minulém týdnu zdálo, že fondy konečně po dlouhé době získají víc podílníků než jich ztratí, tak čísla z tohoto týdne nás rychle vyvedou z omylu. Z fondů totiž odplynulo dalších 430 milionů korun, což je asi třikrát více než v minulém týdnu. Manažeři fondů musí být asi dost nervózní, neboť, pokud se situace nezmění, nebudou mít brzy co spravovat. Tyto starosti asi nemá šéf fondu IKS Dluhopisový, a jeho kolega z fondu IKS Peněžního trhu. Oba stejně jako minule dokázaly přitáhnout nové podílníky (+14 mil. Kč). Celkově podílové fondy prodaly podílové listy za 230 milionů korun a odkoupily za 660 milionů korun.

U akciových fondů se samozřejmě změna k lepšímu projevila nejvýrazněji. Nejúspěšnější trojicí se tentokrát staly Živnovanka – Akciový fond (+6,3%), ISČS Eurotrend (+5,3%) a Akro Eurotech (+3,8%). Jako jediný skončil v červených číslech Akro Svět (-0,7%).

Výkonnost všech sledovaných dluhopisových fondů skončila tento týden také úspěšně. Všechny fondy si trochu připsaly. Nejlépe na tom byl IKS Dluhopisový, který získal 0,5%. Nejméně se tentokrát dařilo ČSOB Českému dluhopisovému, který se zlepšil o necelou desetinu procenta.

V sektoru peněžního fondu začíná ztrácet dech fond Akro Obligace , jenž jako jediný skončil ve ztrátě, a to dost výrazné (-1,5%). Naopak slušně se daří peněžním fondům společností 1.IN, ČSOB, a IKS. Všechny si připsaly více než 0,1%.

Fondy fondů si oproti minulým ztrátám polepšily, přičemž nejlépe si vedl ISČS Globaltrend FF(+2,7%), následovaný dvojicí IKS Fond fondů a 1.IN Fond fondů (1,8%, resp. 1,5%).

U smíšených fondů byla situace podobná jako u akciových fondů, což je samozřejmě dáno jejich charakterem. Vůbec nejvyšší nárůst ze všech fondů zaznamenal Newton Euro (+7,6%), který tak pokračoval v trendu nastoleném minulý týden. S odstupem více než tří procent se za ním seřadily PPF Smíšený , KIS Alpha effect a Živnobanka - Korunový balancovaný fond .