Fondy si užívají zaslouženého odpočinku

Takřka všechny světové indexy skončily v červnu stagnací či jen s nepatrným ziskem – více v tomto komentáři. První dva týdny můžeme ještě hovořit o rostoucím trendu (akcie reagovaly na posílení firemní aktivity ve službách: index ISM služeb vzrostl v květnu z 50,7 na 54,7), ten však korekce v posledním týdnu v podstatě vymazala. Důvodem je vybírání zisků a "oddechových časů" u obchodníků, ale také nižší množství zveřejňovaných makroekonomických indikátorů a obava ze špatných výsledků firem. Čtvrtletní výsledky by se měly sice začít zveřejňovat až v druhé polovině července, již teď však některé společnosti upravují výhled tržeb (např. Motorola,...).

USA by sice měla růst více než Evropské země, nicméně ani zde se nepředpokládá rychlé oživení. Ještě v březnu se předpokládal růst HDP pro tento rok na úrovni 3,6 %, nyní však již analytici předpokládají růst 2,2 %. Nízký růst úzce souvisí s nevyužitými kapacitami, kdy je aktuální výstup nižší než potenciální, tzv. output gap. „Mezera“ ve výstupu dosahuje již 2 % HDP, což je úroveň, kterou USA prošly v minulosti na začátku devadesátých let a předtím po ropných šocích v letech 1983-84 a na začátku sedmdesátých let. (Právě output gap nese riziko dalšího propadu cen – deflace).

Evropa je na tom ještě hůře. Zatímco v roce 2002 činil růst v eurozóně 2,8 %, na letošní rok se předpokládá růst pouhých 0,8%. Ještě hůře je na tom Německo (od kterého se odvíjí i úspěch českých exportérů a celé ekonomiky ČR). Německý HDP by se měl letos zvýšit o slabých 0,2 %. Jedním problémem Německa, kde v současnosti inflace mírně vzrostla na 1 %, je to, že nemůže sama upravovat měnovou politiku. Úrokové sazby ECB totiž odpovídají situaci v celé eurozóně a proto v současnosti poškozují podprůměrně rostoucí ekonomiku Německa. Zlepšení brání i silné euro (které od začátku roku stouplo už o více než 15 %) a jeho negativní vliv na exporty.

Průměrná červnová výkonnost zahraničních fondů Typ fondů Průměr kategorie Akciové fondy 6,72% Smíšené fondy 6,95% Dluhopisové fondy 0,67% Fondy peněžního trhu 0,24%

Přes výše uvedené a další nepříznivé zprávy (nezaměstnanost v USA - nejvyšší za 9 let - více ZDE, pokles indexu nákupních manažerů průmyslu v červnu opět klesl na 46,4 z květnových 46,8 při očekávání trhu na 47,4) si nevedly akciové fondy nejhůře.

Akciové fondy Nejlepší Nejhorší název výkonnost název výkonnost F BIOTECH DISC A ACC 18,00% KBC EQUITY FUND EU CANDIDATES -3,98% T GLBL SM CO A ACC 16,28% JB CENTRAL EUROPE MG STOCK -2,81% CS EF (LUX) GLOBAL NEW MARKETS 14,61% CONSEQ INVEST EQUITY FUND CLASS A -2,37%

Ze sektorů se tradičně daří biotechnologiím, o čemž svědčí i první místo fondu Franklin Biotechnology Discovery fund. Stejně dobře se však daří sektoru polovodičů (Philadelphia Semoconductor Index vzrostl za posledních pět měsíců o 39 %; NASDAQ +26 %) a po dlouhé době můžeme vidět oživení i na asijských trzích. Mezi nejvýkonnějších dvacet fondů se propasoval HSBC Asia ex Japan Equity a z absolutně posledních míst v minulých měsících se do první poloviny žebříčku (měsíční výkonnosti) fondů dostávají „japonské“ fondy. Dobře se vede fondu ESPA Stock Japan a dalším fondům ze skupin HSBC, Parvest nebo Julius Baer.

Dluhopisové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost T GLBL BOND BX ACC USD 7,46% EURO BOND -4,19% F HIGH YLD EUR A ACC 6,37% RAIFFEISEN EUROVISION -4,05% PARVEST INTERNATIONAL BOND 4,78% EURO CORPORATE BOND -3,51%

Dluhopisovým fondům v červnu pomáhaly měnové autority snižováním úrokových sazeb. Nicméně pokles sazeb se na výkonnosti fondů příliš neprojevil. V USA bylo snížení o 25bp považováno za nedostatečné a na trhu dluhopisů zavládla prodejní nálada. Snížení sazeb ECB na začátku měsíce přineslo pokles výnosů především na dlouhém konci výnosové křivky.

Fondy peněžního trhu Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost KBC MULTI CASH CAD MEDIUM 0,77% UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (CHF) -0,05% RAIFFEISEN DOLAROVÝ 0,52% JB SWISS FR. CASH -0,02% UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (EUR) 0,50% US DOLLAR RESERVE FUND - CL C2 0,00%

Přestože se před několika měsíci zdálo, že sazby již nemohou být nižší, další snížení sazeb naa historické minimum u ECB nás přesvědčilo o opaku. Naopak na pozoru se musíme mít před, která hrozí v USA i Evropě (inflace v eurozóně by tento rok měla být mezi 1,0 - 1,5 %). Další možnosti snižování sazeb, které nevyloučil (ba naopak připustil) ani šéf FEDu A. Greenspan, ani W. Duisenberg z ECB, mohou opět o něco oddálit snížení výkonnosti u dluhopisových fondů.

První místo u peněžních fondů opět zaujímá fondy, který investuje do instrumentů denominovaných v kanadském dolaru. Kromě toho se stále daří fondům v australské měně. Posilování eura je sice pozitivní pro eurové fondy, ale nízké sazby zabraňují fondům peněžního trhu, aby dosahovaly vyšší výnosů (vážený průměrný výnos za všechny fondy je na nízké úrovni 0,24 %).

Smíšené fondy Nejlepší Nejhorší název výkonnost název výkonnost T GLBL BAL A ACC 10,03% PIONEER MIX 1 -3,86% F INCOME BX ACC 9,18% PIONEER MIX 2 -2,76% ABN AMRO FUNDS MODEL FUND 6 6,45% PIONEER MIX 3 -0,61%

Smíšené fondy nijak nepřekvapily a svou výkonností se blíží konzervativnějším fondům akciového trhu. Překvapením může být snad jen seřazení fondů Pioneeru na konci tabulky, jde o dolarové fondy a jejich výnos není nijak výrazně záporný. Pro doplnění fondy fondů, kterých je u nás nabízeno pouze několik, zhodnotily investice v průměru o 4,11 %. Nejlépe si vedl fond Capital Invest Fonds Basket IV se 7,7 %. (Další fondy fondů u nás registrovaly např. KBC, Raiffeisen, Activest a Julius Baer)

Myslíte si, že růst trhů je již konečně tady a trvalý trend poklesu by se již neměl dostavit? Nebojíte se nakupovat akciové fondy?