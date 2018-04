Fondy si v únoru polepšily

Důvodem poklesu je zveřejněné oznámení o podání návrhu na konkurs společnosti Adamovské strojírny, a.s. Jelikož portfolia některých fondů 1. IN vlastnily dluhopisy této společnosti, byly nuceny vytvořit opravné položky na pohledávky za dluhopisy strojíren. Ztráta není tak vysoká, jak by mohla. 1. IN byla informována o špatné situaci v Adamovských strojírnách, a tak už měla vytvořeny opravné položky ve výši 30% hodnoty dluhopisů. Tvorba opravných položek se dotkla následujících fondů (v závorce procentní snížení vlastního jmění): 1.IN - Fond peněžního trhu (- 1,08 %), a dále 1.IN - Středoevropský fond (- 0,91%), Investiční fond bohatství, a.s. (- 0,87 %) a 1.IN - Výnosový fond (- 0,47 %).

Jak se mohla společnost do této situace dostat a kde se ve fondu peněžního trhu objevil cenný papír, který neodpovídá charakteristice fondu? 1. IN tuto situaci vysvětluje tehdejší lákavou cenou a výnosem tohoto dluhopisu, i když se jednalo o rizikový cenný papír. Tehdejší manažeři fondů nerespektovali investiční strategii a možná rizika a zařadili dluhopisy do portfolií. 1. IN přistoupila k opatřením,které mají zabránit podobným situacím v budoucnosti.

Čisté prodeje – ne každý může jásat

Unie investičních společností ČR v tomto týdnu vydala zprávu o únorovém obchodování českých fondů. Že nepřestává příliv peněz do fondů, je známá věc. Zajímavá je ale struktura čistých prodejů. I přes nárůst prostředků o 2,5 miliardy se toto lichotivé zjištění netýká každého. Z tohoto vývoje profitují zejména fondy peněžního trhu (+ 1,9 mld.) a dluhopisové fondy (+ 1 mld.). V plusu skončily ještě akciové fondy (+ 3 mil.). Velký odliv zaznamenaly smíšené fondy (- 103 mil.) a fondy fondů (- 7mil.).

Vliv na čisté prodeje může mít i historie podílového fondu. Pokud se jedná o kupónový fond, tj. fond přeměněný z bývalých investičních nebo uzavřených podílových fondů, můžete si být jisti, že u něj bude docházet ke snižování vlastního jmění. Celkově dosáhly čisté prodeje –234 mil. Kč, přičemž jediný nárůst o pouhé 2 mil. Kč zaznamenaly v této kategorii pouze fondy peněžního trhu.

Upozornění na nevýhodné odkupy

V současné době se vyskytují osoby, které nabízejí podílníkům otevřeného podílového fondu Komenius společnosti J&T Asset Management odkup jejich podílových listů. Jejich nabídka je ovšem vysoce podhodnocena. Tyto osoby nabízejí za jeden podílový list fondu 0,75 Kč. Reálná cena se dnes přitom pohybuje okolo 1,15 Kč za jeden podílový list. Komenius je kuponový fond, k jeho otevření došlo koncem ledna tohoto roku.

Obchodování dle UNISu

Obchodování v tomto týdnu nevybočovalo z dosavadního trendu, čistým prodejům opšt vévodily fondy společností IKS a ISČS. Celkově dosáhly čisté prodeje výše 342 mil. Kč.

Nejlepší nejhorší název fondu výsledek název fondu Výsledek čisté odkupy ISČS Sporoinvest 169 mil. ČSOB Výnosový - 69 mil. IKS Peněžní trh 114 mil. IKS Globální - 43 mil. ISČS Sporobond 94 mil. 1. IN Výnosový - 32 mil. akciové fondy Akro Eurotech 5,7% Akro Svět -0,9% ISČS Sporotrend 5,4% ČPI Farmacie a biotechnologie -0,2% Živnobanka AF 5,4% ČPI Ropného a enrget. průmyslu 1,8% dluhopisové fondy ISČS Trendbond 0,4% IKS Dluhopisový -0,5% IKS Plus bondový 0,2% 1.IN Dluhopisový -0,2% ČPI Korp. dluhopisů 0,1% ISČS Bondinvest -0,2% fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,3% 1. IN Peněžní trh -0,0% ČPI Peněžní 0,3% IKS Peněžní trh 0,0% ISČS Merkur 0,1% ČSOB Český peněžní 0,02% fondy fondů IKS Fond fondů 4,6% ISČS Globaltrend 4,2% 1.IN Fond fondů 1,6% smíšené fondy Živnobanka KBF 3,9% 1. IN PIF -0,1% PPF Smíšený 3,9% Newton KSIO -0,04% ČPI Smíšený 3,9% Akro Český 0,0%