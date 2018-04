Fondy: situace se nemění

Newton udal nový směr

Investiční společnost NEWTON Investment snížila vstupní poplatky a jejich výše je v rozmezí od nuly do jednoho procenta. Již od února letošního roku je možné investovat do dluhopisů bez vstupního poplatku (fond Kosíř) a do akcií s poplatkem 0,5 resp. 1% (fond Praděd a Euro). Vezmeme-li v potaz, že vstupní poplatky do akciových fondů např. Živnostenské banky se pohybují ve výši okolo 5%, jedná se již o výrazný rozdíl mající vliv na rozhodnutí, kterou společnost si pro investování vybrat.

Zahraniční fondy – žádná změna

V uplynulém týdne žádný ze zahraničních fondů nezískal povolení od Komise pro cenné papíry. Nadále tak čeká na licenci téměř 200 fondů.

Obchodování podle UNISu

V obchodování s českými fondy se v poslední době nedějí výrazné změny. Nadále převyšují prodeje podílových listů nad odkupy, na obou koncích tabulky čistých prodejů se také nedějí výrazné změny. Do fondů tak přiteklo 384 milionů korun. Tento příznivý trend drží při životě především společnosti IKS a ISČS. Naopak s velkým odlivem kapitálu se potýká 1. IN.