Fondy: spekulace se vyplácejí!

Další rapidní růst výkonnosti na obzoru

Není to tak dávno, co jsme informovali o rapidním nárůstu vlastního jmění fondu InvestAGe AGb z důvodu vyrovnání významné pohledávky. Podobná situace je na spadnutí i nyní. Týká se fondu Newton YSE akcionářů. Komise pro cenné papíry v pondělí tohoto týdne pozastavila obchodování s tímto fondem. Impulsem k tomuto kroku byl mimo jiné i komentář „Investice roku: 30 procent do Vánoc?“, uveřejněný na stránkách Fincentra 13.6. tohoto roku.

Ke změně statutu došlo u jiného fondu této společnosti – Newtonu Euro. Nejvýznamnější změnou je jeho přeřazení z kategorie smíšených mezi fondy akciové. Již dříve měl tento fond limit investic do akcií ve výši 90%, takže investiční strategie se nezmění.

Další fond 1. IN se otvírá

2.7. nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým povoluje přeměnu Investičního fondu bohatství na otevřený podílový fond s názvem “1.IN - Fond bohatství, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s.”. Konečný termín přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond je závislý na rozhodnutí Městského soudu v Praze. Dnem přeměny je totiž den výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku. Podle předpokládaného časového harmonogramu by mohlo dojít k otevření fondu již v říjnu 2002. Za každou akcii IF se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč obdrží akcionáři, kteří budou majiteli akcií IF ke dni výmazu IF z obchodního rejstříku, jeden tisíc podílových listů nově vznikajícího otevřeného podílového fondu se jmenovitou hodnotou 1 Kč. Při odkupování podílových listů bude na přechodné období po vzniku otevřeného podílového fondu uplatňována srážka v následující výši (tak tomu bylo i u jiných otevíraných fondů):

6% v období prvního měsíce po dni přeměny,

5% v období druhého měsíce po dni přeměny,

4% v období třetího měsíce po dni přeměny,

3% v období čtvrtého měsíce po dni přeměny,

2% v období pátého měsíce po dni přeměny,

1 % v období šestého měsíce po dni přeměny.

Obchodování podle UNISu

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci Přehoupli jsme se do dalšího čtvrtletí, a tak se nejprve pojďme podívat na vývoj v tom uplynulém. Ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval příliv nových investic do otevřených podílových fondů. Během tohoto období došlo k nárůstu vlastního jmění členů Unie investičních společností ČR o 7,1 miliardy Kč z původních 76,3 miliardy Kč, tj. o 9,3 %. K růstu majetku přispěly kladné čisté prodeje, které za všechny fondy dosáhly hodnoty 4,2 miliardy Kč, při prodejích ve výši 15,1 miliardy Kč a odkupech ve výši 10,9 miliardy Kč. Na tomto výsledku se rozhodující měrou podílely fondy peněžního trhu s nejvyššími čistými prodeji za celou historii od roku 1997 ve výši 6,6 miliardy Kč. Další významnou část růstu majetku vytvořilo zahrnutí OPF Živnobanka – obligačního fondu, a dále šesti OPF spravovaných novým řádným členem - investiční společností J&T Asset Management. O těchto událostech jsme informovali v minulých článcích.

Vzhledem k přijetí nových členů a změně statutů některých fondů (viz např. výše) uvádíme aktualizovanou tabulku rozdělení fondů do jednotlivých kategorií:

Typ fondu Počet Vlastní jmění k 28.6. 2002 v mil. Kč Peněžního trhu 11 37 440,58 Dluhopisové 12 13 022,10 Smíšené 37 30 831,78 Akciové 15 1 456,27 Fondy fondů 3 717,12 CELKEM 78 83 467,84

Prázdninové výprodeje zasáhly i podílové fondy. Tentokrát, již bez výrazně negativního vlivu ČSOB Výnosového jako v minulém týdnu, dosáhly čisté prodeje –99 milionů korun. Nálada na akciových trzích se nachází na bodu mrazu a to se projevuje na výsledcích fondů. Akciové v minulém týdnu v průměru přišly o 3,3%. Smíšené fondy a fondy fondů na tom byly o něco lépe, ztratily shodně jen 1,2%. Nutno však podotknout, že na špatném výsledku fondů fondů se velkou měrou podílel ISČS Globaltrend FF. Mizérie akciových trhů nahrává dluhopisům, všechny fondy investující hlavně v ČR dokázaly svěřené prostředky zhodnotit.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 185 mil. 1. IN - PIF - 367 mil. ISČS Sporobond 91 mil. ČSOB Výnosový - 290 mil. IKS Peněžní trh 84 mil. 1. IN Restituční - 280 mil. Akciové fondy ČPI Ropného a energetického prům. -1,07% Akro Svět -6,80% ČPI Globálních značek -1,15% Akro Eurotech -6,34% 1. IN – Akciový fond -1,79% ČPI Farmacie a biotechnologie -6,16% Dluhopisové fondy ČPI Korporátních dluhopisů 1,04% ISČS Trendbond -1,13% ČPI Státních dluhopisů 0,59% IKS Plus bondový -0,90% 1. IN - Dluhopisový 0,40% ISČS Sporobond 0,11% Fondy peněžního trhu ŽB Sporokonto 0,17% Akro Obligace -1,24% IKS Peněžího trh 0,15% J&T Perspektiva - P 0,03% ISČS Sporoinvest 0,13% ČPI Peněžní 0,03% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -0,06% IKS Fond fondů -0,91% ISČS Globaltrend -2,65% Smíšené fondy ISČS Výnosový 0,37% J&T Komenius -3,22% ISČS Český 0,28% Akro Český -2,93% ŽB Trust Fond nadací 0,04% Živnobanka Růstový -2,54%

Zdroj: UNIS ČR