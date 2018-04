Fondy ve stylu mixů

2. OPF je z tohoto pohledu konzervativnější, maximální podíl akciové složky portfolia smí činit 40%. Jedná se o růstový fond, výnosy jsou plně reinvestovány. Fond investuje jak do českých, tak do zahraničních cenných papírů.

Obdobnou politiku a podmínky má i Sporomix 5, vzniklý z Všeobecného OPF. Liší se pouze akciovou složkou, která, jak už číslice naznačuje, může být vyšší. Konkrétně se jedná o 65%.

Obchodování dle UNISu

Trend posledních měsíců se nezměnil, do českých fondů sdružených Unií investičních společností opět přitekly další prostředky. Za průměrného objemu obchodování se tentokrát jednalo o 102 miliony korun. Výsledek by mohl být ještě příznivější, nebýt vysokých odkupů u ČSOB Výnosového, který je určen pouze pro institucionální investory, a proto u něj lze počítat s vyššími prodeji i odkupy, než je tomu běžné u Zajímáte se o investování do podílových fondů? Navštivte speciální přílohu PODÍLOVÉ FONDY 2002 jiných fondů. Hegemonii fondů IKS a ISČS tentokrát narušil ŽB Trust – fond nadnárodních společností.

Po minulých týdnech, kdy fondy kromě čistých prodejů nemusely mít zrovna moc důvodů k radosti, mohla v tomto týdnu u mnohých zavládnout spokojenost. Svůj majetek dokázaly zhodnotit více než dvě třetiny fondů, což je oproti dřívějšku značné zlepšení. Údaje o nejlepších a nejhorších Vám přiblíží následující tabulka:

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 93 mil. ČSOB Výnosový -89 mil. IKS Peněžní trh 76 mil. ISČS Eurotrend -37 mil. ŽB Balancovaný f. nad. 47 mil. 1. IN Výnosový -33 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend 2,4% Akro Svět -0,9% ČSOB Evropský akciový 1,4% ČPI Farmacie a biotechnologie -0,5% ČPI Ropného a energ. průmyslu 0,7% Akro mezinárodní akciový -0,5% Dluhopisové fondy ČPI Korp. dluhopisů 0,16% IKS Plus bondový -0,42% IKS Dluhopisový 0,11% ISČS Bondinvest -0,06% ČSOB Český dluhopisový 0,08% ISČS Trendbond 0,0% Fondy peněžního trhu 1. IN Peněžní trh 0,14% Akro Obligace -0,57% ČSOB Výnosový 0,08% ČSOB český peněžní 0,0% ŽB Sporokonto 0,07% ISČS Merkur 0,06% Fondy fondů IKS Fond fondů 0,2% ISČS Globaltrend -0,6% 1. IN Fond fondů -0,9% Smíšené fondy ISČS Sporomix 5 0,7% PPF Smíšený -1,5% 1. IN Středoevropský 0,7% ŽB Interkonto -0,4% ISČS Český OPF 0,6% Newton fond PLUS -0,4%

Zdroj: UNIS ČR