Fondy větší a větší a ...

Pro podílníky některých fondů společnosti OB Invest byla jistě potěšující zpráva, že jim OB Invest vyplatí zvláštní doplatek, v průměru do sta korun, vyplývající z použití nové metodiky v účtování fondů při začleňování OB Investu do skupiny ČSOB Asset Management. Další novinky se týkají zajištěných fondů a dalšího slučování. Společnost HSBC plánuje od poloviny října nabízet další tranši zajištěných podílových fondů, které garantují 100% návratnost vložené investice.

Obhospodařování fondů investiční společnosti Newton Investment je od 23. září, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, převedeno na společnost J&T Asset Management. Osm fondů, s objemem prostředků přes 200. mil. Kč, tak bude postupně sloučeno s fondy J&T PERSPEKTIVA. Hned druhý den, tedy 24. září, pozastavila J&T odkupování a zveřejňování hodnoty podílových listů, zatím na dobu neurčitou. Maximální doba, na kterou v mimořádných případech může takto pozastavit odkup podílových listů je tři měsíce.

Ke slučování fondů a pozastavení odkupů a prodejů podílových listů dochází také ve společnosti ŽB Asset Management. V úterý 1. října dojde ke sloučení fondů Živnobanka - korunový balancovaný fond (KBF) s fondem Živnobanka - růstový fond. Živnobanka – KBF k tomuto datu zanikne a jeho podílníci se stanou podílníky přejímajícího fondu. V souvislosti s touto změnou tak bylo od 23. září ukončeno obchodování s podílovými listy Živnobanka – KBF a od 30. září budou pozastaveny prodeje a odkupy podílových listů fondu Živnobanka - růstový fond. Opět se neví, kdy bude obchodování obnoveno, ovšem i zde platí ona tříměsíční lhůta.

Podílové fondy získávají na oblibě

Unie investičních společností v tomto týdnu zveřejnila svou „výroční zprávu“, která hodnotí období roku 2001 a první poloviny roku 2002. Ze zprávy si můžeme udělat následující obrázek o kolektivním investování v České republice. Zatímco na konci roku 2001 byl majetek fondů ve správě členů UNISu na úrovni 64,2 mld. Kč, na konci tohoto týdne činil 91,58 mld. Kč, což představuje takřka 43% nárůst. I když část tohoto nárůstu způsobilo otevření několika uzavřených podílových a investičních fondů, svědčí tato čísla o obratu ve vnímání podílových fondů. Ty se stávají alternativou k bankovním vkladům, což se týká hlavně fondů peněžního trhu a fondů dluhopisových.

Zatím se, přes snahu UNISu a dalších investičních společností, nepodařilo prosadit změnu zdanění podílových fondů na úroveň obvyklou v západní Evropě. V souvislosti se zvýšenými nároky na příjmy do státního rozpočtu se ani nepočítá, že by k tomuto kroku mělo dojít v nejbližší době. Nový zákon o kolektivním investování, jenž by měl přinést harmonizaci s právem Evropské unie, rozšíření možností pro české fondy - tzv. evropský pas a vymezení subjektů kolektivního investování s jejich předmětem podnikání, je stále ve fázi příprav.

Investoři by měli získávat stále více informací o podílových fondech, čemuž napomůže spolupráce UNISu a AKATu (Asociace pro kapitálový trh, která poskytuje informace o zahraničních fondech).

Obchodování podle UNISu

Objemy majetku ve fondech jsou na vzestupu, uplynulý týden přiteklo do fondů dalších 750 mil. Kč. Investiční společnosti se vzájemně předhánějí ve zveřejňování objemu majetku ve fondech. ISČS překročila v počtu podílníků hranici 300 tisíc osob a majetek v její správě vzrostl od začátku roku o 10 mld. Kč na současných 35 mld. Kč. IKS informuje o 10 miliardách ve správě fondu IKS peněžního trhu, investice do fondů IKS od počátku roku přesáhly 5 mld. Kč,... Z těchto a podobných zpráv je patrné, že se ubíráme směrem, jakým jde i zbytek Evropy, kde je v podílových fondech více majetku než na bankovních vkladech.