Fondy: z extrému do extrému

Komise pro cenné papíry udělila svým rozhodnutím ze dne 11. června 2002 povolení ke sloučení podílového fondu Živnobanka - korunový balancovaný fond investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Živnobanka - KBF) s podílových fondem Živnobanka - růstový fond investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Živnobanka - růstový fond), obhospodařovaných společností ŽB - Trust, investiční společnost, a.s. (dále jen ŽB – Trust). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. července 2002.

Podílníkům slučovaného fondu, kteří se sloučením nesouhlasí, vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí právo na vrácení podílových listů slučovaného podílového fondu v souladu se statutem slučovaného fondu za standardních a v současnosti platných podmínek pro odkupování podílových listů. Slučovaný podílový fond Živnobanka - KBF zaniká, po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. 1. října 2002. K témuž datu se podílníci slučovaného podílového fondu Živnobanka - KBF stávají podílníky přejímajícího podílového fondu Živnobanka - růstový fond. Prodej a odkup podílových listů Živnobanka - KBF bude probíhat do 23. září 2002 včetně. Poté, tj. 5 pracovních dní před sloučením, bude prodej a odkup podílových listů ukončen z důvodu řádného technického zajištění sloučení obou fondů. Prodej a odkup Živnobanka - růstového fondu bude pozastaven 30. září 2002 a zahájen bude v nejkratším možném termínu tak, aby procesem sloučení nebyly dotčeny práva a právem chráněné zájmy podílníků Živnobanka - růstového fondu. Podílníkům slučovaného fondu budou vyměněny podílové listy slučovaného fondu za podílové listy přejímajícího fondu, aniž by došlo k uplatnění srážky dle statutu slučovaného fondu a přirážky dle statutu přejímajícího fondu. Sloučením vznikne fond s majetkem více než 600 milionů korun.

Obchodování podle UNISu

Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE. Obchodování na trhu dluhopisů bylo soustředěno především na středeční aukci státních dluhopisů. Aukce nejdelšího státního benchmarku dopadla úspěšně, české dluhopisy posílily. Proti nabízeným 8 mld vzešla poptávka ve dvojnásobném objemu. Investoři, povzbuzeni pozitivním výsledkem středeční aukce, se i ve čtvrtek pustili do rozsáhlých nákupů napříč celou výnosovou křivkou. I přes mírné korekce v závěru obchodování dluhopisy opět posílily.

Akciové trhy po celém světě lze charakterizovat realizací zisků z předchozího týdne. Jestliže tedy minule daly akciové trhy alespoň na chvíli zapomenout na mizérii trvající už od počátku roku, tak tentokrát ji znovu připomněly.

Čisté prodeje i tentokrát skončily v kladných číslech (+141 milionů Kč), ale tento objem je výrazně nižší než výsledky v předchozích týdnech. Nemalou měrou se na tom podílely prodeje ČSOB Výnosového.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 287 mil. ČSOB Výnosový -379 mil. ISČS Sporobond 140 mil. ISČS Sporotrend - 38 mil. IKS Peněžní trh 63 mil. IKS Globální - 9 mil. Akciové fondy Akro Eurotech -0,08% ISČS Eurotend -7,67% ISČS Sporotrend -0,87% ČPI Nové ekonomiky -7,62% Akro Mezin. akciový -1,79% ČSOB Svět. akciový -6,48% Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový 0,63% ISČS Trendbond -0,53% ČPI Státních dluhopisů 0,49% ČPI Korp. dluhopisů -0,35% ČSOB Český dluhopisový 0,30% ISČS Bondinvest -0,19% Fondy peněžního trhu ŽB Sporokonto 0,10% Akro Obligace -1,27% IKS Peněžní trh 0,09% ČSOB Český pen. trh 0,0% ISČS Merkur 0,07% 1. IN Peněžního trhu 0,0% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -0,30% ISČS Globaltrend -0,89% IKS Fond fondů -4,35% Smíšené fondy Akro Český 0,43% Pioneer Trust -4,08% 1. IN Středoevropský 0,30% ISČS Sporpmix 5 -3,99% Balancovaný f. nad., ŽB Trust 0,20% ČPI Smíšený -3,58%