Fondy: zajímavé výnosy i pro laiky

Investice do podílových fondů zvládne i laik



Zorientovat se v podílových fondech není příliš těžké. Ve vlastním zájmu by se o to měli pokusit všichni, kteří chtějí, aby jejich peníze vydělávaly víc, než kdyby byly uloženy v bankách na termínovaných či běžných účtech.

Investovat do podílových fondů není složité



Pokud se rozhodnete investovat do podílových fondů, co pro to musíte udělat a kolik vás to bude stát? Investovat do podílových fondů je snazší než se většina lidí domnívá.

Jak vybrat ten pravý fond



Otevřené podílové fondy můžeme rozdělit podle různých kritérií. Nejdůležitějším kritériem je riziko trhu, na kterém fond investuje prostředky, které získal od podílníků.

10 rad pro začínajícího investora



Co byste měli vědět před tím, než svěříte své peníze podílovému fondu? Jakým způsobem byste měli postupovat při vybírání fondu pro vaši investici? Jak vybrat nejlepší fond a na co si dát pozor?