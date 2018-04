Fondy zažily další vydařený týden

Teroristický útok v New Yorku nadále hýbe finančním světem. Jestliže se před ním zdálo téměř nemožné, aby fond dosáhl týdenní výkonnosti vyšší než 10%, dnes to pro mnoho fondů nepředstavuje nezdolatelnou hranici. Jestliže před dvěma týdny posilovaly především podílové fondy investující do evropských akcií, tentokrát je situace trochu jiná. Mezi nejlepší se vedle výše jmenovaných prosadily fondy investující do oblasti informačních technologií. Jako příklad můžeme uvést fond Capital Invest Internet Stock, který si připsal více než 12%.

A jaké jsou novinky u českých podílových fondů? Městský soud v Praze nerozhodl pro nemoc soudkyně do 16. října 2001 o výmazu Rentiérského investičního fondu 1.IN, a.s. z obchodního rejstříku. Není tak již reálný termín výmazu a tím i přeměna na otevřený podílový fond k 31. říjnu 2001. Představenstvo fondu proto nepožádalo Burzu cenných papírů Praha, a.s. ani RM-Systém, a.s. o ukončení obchodování s akciemi Rentiérského investičního fondu 1.IN, a.s. tak, aby posledním obchodním dnem byl den 19. října 2001 resp. 22. října 2001. O nových termínech rozhodne představenstvo fondu s ohledem na datum výmazu z obchodního rejstříku.

Podívejme se nyní na vývoj českých fondů podle statistik UNISu. Podílové fondy prodaly podílové listy za 328 mil.korun a odkoupily své podílové listy za 359 mil. korun. Rozdíl tedy činí 31 mil. korun. Trend posledních měsíců tak zůstal nezměněn, i když výprodeje již nebyly tak silné. Nejlépe si v tomto týdnu vedl tradičně IKS Dluhopisový, kterému se podařilo zvýšit objem vlastního jmění prodejem podílových listů o 37 milionů korun. Naopak úbytek podílníků zaznamenal ISČS - Všeobecný fond (-44 mil. Kč).

Indexy světových burz šly tento týden vzhůru, není tedy překvapením, že se vývoj u akciových podílových fondů tomu příliš nenasvědčoval.. Nejvíce si tentokrát připsaly Akro Eurotech (+3%) a 1.IN Akciový fond (+1,9%). Proti trendu trhů šel nejvíce Živnobanka – Akciový fond se ztrátou 2,1%.

Lépe se vedly dluhopisové fondy. Nejlepším důkazem pro to je IKS Dluhopisový (+0,6%). Výjimkou potvrzující předchozí tvrzení je ISČS Bondinvest, který si připsal pouhých 0,1%.

I fondy peněžního trhu nadále zůstávají v černých číslech. Nejúspěšnějšími tentokrát byly ČSOB český peněžní trh (+0,1%) Živnobanka-Sporokonto(+0,08%) ISČS-SPOROINVEST (+0,07%).

Trend předchozích potvrzují výsledky fondů fondů. Na prvním místě skončil s odstupem více než dvou procent 1. IN Fond fondů ( +2,9%).

Nejinak skončilo v tomto týdnu obchodování smíšených fondů. Nejvíce se dařilo 1.IN – Středoevropskému fondu (+2%) a 1.IN - Restitučnímu fondu (+1,1%). Nejhůře tentokrát dopadl PPF Smíšený(-1,7%).