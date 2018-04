Fondy zažily klidný týden

V tomto týdnu se opět rozrostla početná rodina českých otevřených podílových fondů. Ke Smíšenému otevřenému podílovému fondu KIS přibyly dva nové. Komise pro cenné papíry ČR schválila přeměnu uzavřených fondů AAA a Thesaurus společnosti KIS České pojišťovny, a.s. na otevřené fondy a současně změny jejich statutů s platností od 15.11.2001. Mezi zásadní změny patří:

* Nový název fondu AAA je Fond globálních značek

* Nový název fondu Thesaurus je Fond korporátních dluhopisů

* Fond globálních značek je svým zaměřením fondem akciovým

* Fond korporátních dluhopisů je svým zaměřením fondem dluhopisovým

* Fondy se stávají otevřenými podílovými fondy a to znamená, že podílníkům vzniká právo na vrácení podílových listů společnosti, která je povinna je odkoupit

* Změna nominální hodnoty podílového listu z 1000 Kč na 1 Kč

* Forma listu je "na jméno", zaknihovaný

* Podílový list není registrovaným cenným papírem, posledním obchodním dnem na BCPP a RM-Systému byla středa 14.11.2000. Obchodování s podílovými listy zajišťuje společnost a její obchodní místa. Společnost bude vyhlašovat minimální hodnoty nákupu a odkupu

* Cena odkupu/nákupu bude rovna hodnotě vlastního kapitálu na 1 podílový list v den uplatnění práva na odkup/připsání peněz na účet fondu

* Společnost uplatňuje při odkupu podílových listů Fondu poplatek ve smyslu §35h, odst. 7 zákona č. 248/92 Sb. ZISIF, v následující struktuře:

* od 16.11.2001 do 15.2.2002 ve výši 6 %;

* od 16.2.2002 do 15.4.2002 ve výši 4 %;

* od 16.4.2002 do 15.5.2002 ve výši 2 %.

Ke změně došlo i u Smíšeného OPF. S s platností ode dne 14. 11. 2001 činí nominální hodnota 1 podílového listu Smíšeného OPF (dříve Alpha Effect) 1 Kč. K tomuto datu proběhlo ve Středisku cenných papírů Praha tzv. štěpení dosavadních podílových listů, a to v poměru 1 : 1000. To znamená, že jestli investor zakoupil před 14. 11. 2001 například 5 podílových listů tohoto fondu, každý o nominální hodnotě 1000 Kč, stává se od 14. 11. 2001 automaticky majitelem 5000 podílových listů o nominální hodnotě 1 Kč. V tomto týdnu došlo ke štěpení podílových listů rovněž u Fondu globálních značek (dříve AAA) a u Fondu korporátních dluhopisů (dříve Thesaurus).

Podívejme se nyní, co přineslo obchodování v tomto týdnu podle statistik UNISu. České fondy pokračovaly v příznivém trendu, co se týče celkových čistých prodejů. Fondy tentokrát prodaly podílové listy za 497 mil. korun a odkoupily za 427 mil. korun. Celkově tedy došlo k navýšení o 70 mil. Kč. Tradičně nejlépe se dařilo fondům společností IKS (Dluhopisový +91 mil. Kč a Peněžního trhu +67 mil. Kč) a ISČS (Sporobond +44 mil. Kč a Trendbond +24 mil. Kč). Fondy ISČS ale figurují i na opačném konci (Sporoinvest -67 mil. Kč a 2.OPF - 42 mil. Kč). Majetek otevřeného podílového fondu IKS Dluhopisový překonal díky velkému zájmu investorů hranici dvou miliard korun. Od počátku roku tak došlo k navýšení majetku o 1,34 miliardy Kč, přičemž čisté prodeje fondu za listopad činily 263,4 milióny korun. Na zvýšeném zájmu investorů měla významný podíl výkonnost fondu, která za dvanáct měsíců přesáhla 10%.

Akciovým fondům se oproti předchozím týdnům tolik nedařilo. Výkonnost přes 1 procento zaznamenaly pouze ISČS Eurotrend, Akro Eurotech a ČSOB Evropský akciový. Nejhůře dopadl Akro Svět (-0,7%), následovaný ČSOB Světovým akciovým (-0,5%).

Jiná situace je na trhu dluhopisových fondů. Po minulé ztrátě se na čelo opět vyhoupl IKS Dluhopisový (+0,45%), za ním skončily ISČS Bondinvest (+0,35%) a 1.IN Dluhopisový fond (+0,25%). Všechny sledované fondy měly kladnou výkonnost.

Segmentu peněžních fondů vévodí IKS Peněžního trhu (+0,16%). Za ním s odstupem druhý skončil Živnobanka Sporokonto (+0,1%). Jediný ve ztrátě skončil Akro Obligace.

Neúspěch akciových fondů se nepromítl do fondů fondů. 1.IN Fond fondů a IKS Fond fondů získaly 0,8%, ISČS Globaltrend FF 0,7%.

Největší zisky, ale i ztráty, zaznamenaly smíšené fondy. Dobře si vedly Akro Český (+1,7%), Newton Euro (+1,6%) a ISČS 2.OPF (+1%). Nehůře dopadly PPF Smíšený (-0,6%) a ČSOB Smíšený (-0,1%).