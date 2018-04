Formuláře: jak vést domácí účetnictví

To, že vedení alespoň základního domácího účetnictví dokáže zázraky, jsme již psali v předchozím textu. Nyní ale přistoupíme k názornému příkladu. Pokud si budete zapisovat všechny vaše příjmy a výdaje, víte, co všechno byste měli sledovat? Co vše lze zahrnout do zdrojů či rezerv? Co ovlivní celkový souhrn vašich půjček a jaké pohyby na běžném účtu byste měli sledovat především? Připravili jsme pro vás přehledené tabulky jako návrh zjednodušeného domácího přehledu finančních toků rodiny.

Tabulka A: Zdroje Příjmy Pravidelné příjmy Mimořádné Příjmy za rok ze zaměstnání přivýdělky dávky příspěvky příjmy celkem Leden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden Únor 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden ... ... Prosinec 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden CELKEM

Tabulka B: Finanční rezervy Finanční rezerva Termín. vklady Podílové fondy Stavební spoření Penzijní připojištění Životní pojištění Hotovost doma Ostatní CELKEM Leden výběr vklad zhodnocení Únor výběr vklad zhodnocení ... ... Prosinec výběr vklad zhodnocení Poplatky celkem Čistý výnos Suma uložených peněz

Tabulka C: Půjčky Půjčky Spotřebitelské úvěry Kreditní karty Kontokorent Hypotéka Úvěr ze stavebního spoření "Rychlé peníze" Ostatní Leden velikost půjčky doba splácení úrok splátka zbývající dluh ... ... Prosinec velikost půjčky doba splácení úrok splátka zbývající dluh Poplatky CELKEM ZAPLACENO