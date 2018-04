Formuláře pro praktické uplatnění nároků v EU

Lidé si v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie (EU) kladou otázky, jak budou její někdy složité normy zavedeny do praxe českými úřady a jaké to bude mít důsledky pro obyčejného člověka, který si například bude chtít zažádat o sociální dávku v ČR, pokud předtím pobýval v cizině, kde platil řádně sociální pojištění. Ustanovení Evropské unie o sociálním zabezpečení patří mezi nejlépe zavedené a fungující předpisy v rámci EU. Jde o formu "nařízení", která mají obecnou právní platnost a jsou přímo aplikovatelná ve všech členských státech. Tyto předpisy jsou závazné pro všechny.

Musí je respektovat jednotlivci, úřady sociálního zabezpečení i soudy v jednotlivých členských státech. V případě, že by byly národní zákony v rozporu s těmito jednotnými předpisy Evropské unie, mají její předpisy před těmi národními předpisy přednost. Aby mohly být obecné principy sociálního zabezpečení platné na úrovni celé EU efektivně aplikovány v jednotlivých členských zemích, a tedy po vstupu České republiky i u nás, existují speciální formuláře, se kterými pracují příslušné instituce členských zemí EU (většinou instituce obdobné České správě sociálního zabezpečení). Formuláře jsou tištěny ve všech jazycích členských států, aby byly všem srozumitelné a obsahovaly v dostupné formě potřebné informace. Po našem vstupu do EU budou tištěny rovněž v češtině.

Tyto formuláře mají usnadnit komunikaci s národním úřadem, ale především nezbytnou komunikaci národního úřadu s úřadem v jiné členské zemi a urychlit vyřízení konkrétní záležitosti. Formuláře obsahují všechny informace, které jsou nutné pro prokázání nároku a určení dávek bez dalších zdlouhavých procedur. Nejdůležitějšími formuláři jsou E 100 (pro stanovení a žádost o zdravotní dávky a dávky v mateřství), E 200 (pro výpočet a výplatu důchodů), E 300 (pro žádost o dávky v nezaměstnanosti) a E 400 (pro žádost o rodinné přídavky). Aby nedošlo ke ztrátě nároku na dávku (např. tehdy, pokud je nutno žádost podat některé instituci určitého členského státu), ustanovení o sociálním zabezpečení EU stanoví, že žádost bude posouzena jako včasná, pokud bude v daném termínu podána odpovídajícímu úřadu v kterémkoliv členském státě.