Fotograf musí mít talent

V České republice lze studovat fotografii na středních odborných učilištích a středních nebo vysokých školách. Pro přijetí na učiliště se většinou posuzuje pouze prospěch ze základní školy, na střední i vysoké školy se skládají poměrně náročné talentové zkoušky. "Vzhledem k povaze této profese jednáme o zavedení talentových zkoušek i pro střední odborná učiliště. Bylo by možné lépe rozeznat, kdo je pro fotografování nadaný," uvádí Aleš Kuneš, vedoucí učitel oboru fotograf ze Středního odborného učiliště služeb v Praze 9 a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Pro dospělé, kteří se chtějí zabývat fotografií neprofesionálně, fungují na některých základních uměleckých školách, například v Olomouci nebo Kolíně, fotooddělení. Uznávaná je Lidová konzervatoř v Ostravě a Hradecká fotografická konzervatoř.Absolventi učilišť v oboru fotograf mohou většinou po skončení tří let výuky pokračovat v denním nebo večerním dvouletém studiu a ukončit jej maturitou. "Dvouletá nástavba funguje také jako rekvalifikační kurs," říká Aleš Kuneš. "Lze jej studovat dálkově, ale je třeba mít určitou praxi a předložit nějaké fotografické práce." Po maturitě se ti nejlepší mohou pokusit i o přijetí na vysoké školy. "Hodně našich žáků si maturitu dodělává dálkově při práci. I ti, kteří skončí vyučením, mají poměrně široké uplatnění," konstatuje Jana Jelínková, mistrová oboru fotograf Středního odborného učiliště služeb v Jihlavě (odloučené pracoviště Polná). Někteří podnikají v oboru, uplatňují se v propagačních nebo reklamních studiích, v minilabech..." Fotografové z učilišť se mohou věnovat své práci také například v redakcích, muzeích, výzkumných ústavech nebo různých dokumentačních střediscích. "Po vyučení jsem nejdříve pracovala ve fotografickém ateliéru. Fotila na pasy, občanky, dělala rodinné fotky," svěřuje se Radana Opálková, produkční fotooddělení Lidových novin. "Jeden čas jsem také pracovala v Ústavu rostlinné výroby v Praze 6. Fotila jsem mj. květiny, pokusy s nimi a různé choroby rostlin." Střední odborná učiliště, kde se lze věnovat oboru fotograf, jsou v Praze 9, Hradci Králové, Vizovicích, Děčíně, Ostravě, Brně a Jihlavě.Obor fotografie se vyučuje na středních uměleckoprůmyslových školách v Uherském Hradišti a Ostravě-Porubě, na Škole uměleckých řemesel v Brně nebo na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole grafické v Praze 1. Střední vzdělání v tomto oboru poskytuje také soukromá střední škola reklamní tvorby Michael z Prahy 4. Zde se platí školné. Na tyto střední školy se dělají běžné přijímací zkoušky a speciální talentové zkoušky, které prověřují předpoklady uchazečů ke studiu. "Po maturitě na střední průmyslovce jsem nastoupila do reklamní agentury, kde jsem se díky znalostem a průpravě ze školy velmi rychle zařadila mezi své kolegy. Fotím hlavně věci spojené s módou a módním návrhářstvím," dokládá Marcela Klasová z reklamní agentury Nadja v Ostravě. "Chtěla jsem pokračovat na vysoké škole, ale vzhledem k pracovnímu vytížení se mi to asi nepodaří. Peněz si vydělám dost."Vysokoškolské vzdělání v oboru fotografie poskytuje u nás pět škol. FAMU a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. "V Opavě se specializujeme na kombinované studium. Naši studenti tak mohou absolvovat při zaměstnání programy bakalářské i magisterské," vysvětluje profesor Vladimír Birgus, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie na filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a pedagog FAMU. Ostatní školy nabízejí i studium denní. Začátku studia předcházejí náročné zkoušky. "Na FAMU jsem se dostala napodruhé. Talentové zkoušky měly dvě kola. Museli jsme např. odevzdat vlastní návrh ilustrace knihy, reportážní seriál a deset vlastních fotek," potvrzuje Petra Steinerová, studentka 2. ročníku. "Ve druhém kole jsme fotili v ateliéru, v terénu a absolvovali ústní zkoušky." Studenti pracují na projektech, kde si teorii v praxi ověřují. Na školách přednáší i mnoho známých osobností ze světa fotografie. České vysoké školy mají zvuk v zahraničí. Například na Slezské univerzitě studuje čtvrtina cizinců a na FAMU se vyučuje i v angličtině.