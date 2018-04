Co si ohlídat, když k životopisu přiložíte svou fotografii

V některých případech zaměstnavatel fotku přímo požaduje, váhání tedy odpadá. Avšak pokud chce kandidát svůj životopis připravit skutečně na úrovni, s veškerými potřebnými údaji o svých úspěších a kariérních posunech, častokrát váhá, zda tam, kde fotografii nevyžadují, ji uvítají či naopak.

Fotka má být aktuální

Fotografie skutečně může personalistovi pomoci k lepší orientaci mezi kandidáty, kteří o danou pozici projevili zájem. To je obvykle důvod, proč její umístění vítají. Stejně tak se ale zkušený personalista dokáže orientovat mezi jednotlivými kandidáty podle jejich zkušeností, předchozích zaměstnavatelů atd., což jsou jistě údaje s výrazně větší vypovídací hodnotou.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude bavit na jobDNES.cz. Zaujměte potenciálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz.

Pokud se rozhodnete fotografii na CV umístit, je dobré ji dát přímo do dokumentu, nikoli jako přílohu. Obrázek by měl mít velikost a formát pasové fotografie. Musí být aktuální a profesionální. Pokud je vidět oblečení, mělo by být formální a decentní, stejně jako make-up a šperky u žen. Fotografie také nemá zaměstnavateli ukázat, že jste rádi součástí kolektivu (ačkoli kolegy umně odstraníte ve Photoshopu, čímž také prokážete znalost grafických nástrojů), slouží skutečně pro připomenutí, kdo se skrývá za danými zkušenostmi.

Hlavně pište pravdu!

Ve strukturovaném životopisu není fotografie jediná dodatečná informace, u níž řešíte, zda ji připojit či nikoliv. Není od věci si v souvislosti s ní ujasnit, zda je skutečně nutné, aby nový zaměstnavatel jako jednu z prvních informací o vás věděl, kolik máte dětí a jakého věku, jaký je váš stav (nešťastně vdaná/šťastně rozvedený) a kdy přesně máte narozeniny.

Pokud je pro vás z jakéhokoli důvodu důležité, aby výše uvedené údaje budoucí nadřízený znal ještě předtím, než se s vámi setká, a pokud se rozhodnete také připojit fotografii, tak platí nejzákladnější poučka, která se vztahuje k celému CV: hlavně pravdivě!

I na pořadí záleží

Vším, čím se ve svém CV prezentujete, upozorňujete na to, co je pro vás aktuálně důležité. A to jak volbou pořadí oddílu zkušeností versus vzdělání (od jisté úrovně již zkušenosti skutečně přebíjejí vzdělání dosažené před mnoha lety), tak výběrem uvedených osobních údajů (zákon na ochranu osobních údajů je v tomto velmi nápomocen a umožňuje být na informace skoupý). Totéž platí i pro fotografii. Zda a jakou fotografii použít v CV, záleží čistě na uchazeči a ten pak musí být připraven na případné srovnání nejen svých zkušeností s představami budoucího zaměstnavatele, ale také na porovnání fotografie s realitou.

Lidé se rovněž často prezentují v sociálních médiích nebo jsou označováni na různých fotkách, a jelikož i zaměstnavatelé používají tyto kanály, měli by si kandidáti hlídat své fotografie i tam.