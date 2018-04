Franchising: Použijte úspěšný nápad

Rádi byste se v zaměstnání stali pány vlastního času, ale máte obavy, že váš podnikatelský nápad na zaplněném trhu neprorazí? Zakupte si franchisu - licenci na provozování vlastní pobočky některé z úspěšných franchisingových sítí českých či nadnárodních firem, pronajměte si obchodní prostory a přivítejte první klienty. Základní myšlenkou franchisingu je jednou vytvořený podnikatelský systém nebo koncept prodat co nejvíce zájemcům, kteří pak podnikají na vlastní účet. Sám pojem „franchisa“ pochází ze středověké Francie, kde tak byla nazývána privilegia udělovaná feudálem k výrobě nebo prodeji výrobků či k podnikání.

„Z praxe v zahraničí se ukazuje, že se franchising uplatňuje nejčastěji v obchodu, ve službách a gastronomii. Nabízí bezpečnější podnikání a relativně vysokou návratnost vloženého kapitálu. Podle statistik ze zemí Evropské unie je franchising šestkrát úspěšnější než podnikání na vlastní pěst,“ říká Hana Jurášková z České asociace franchisingu, která nedávno vydala publikaci o této problematice.

Za poskytnuté know-how pak majitel odvádí poskytovateli franchisové licence - franchisorovi -pravidelné poplatky, které se zpravidla vyjadřují procentem z obratu provozovny a jejichž výše je závislá na ziskovosti v daném odvětví.

Jak si vybrat franchisora?

O účast ve franchisových systémech je v Česku vzrůstající zájem. První franchisovou sítí na českém území byl legendární McDonald’s. Od té doby si můžete ve firmách fungujících na principu franchisy pochutnat například na čerstvém pečivu v Panerii, najít si svůj dům snů v RE/MAX, koupit kutilské potřeby v OBI, najíst se ve stylové rakouskouherské restauraci Švejk Restaurant, vypít si šálek čaje v Dobré čajovně nebo se nechat zkrášlit v kosmetickém salonu Yves Rocher. Výčet firem tím zdaleka nekončí.

Při hledání franchisového systému, jehož samostatnou součástí se chcete stát, je důležité nic neuspěchat. Položte si otázky, zda je vám nabízená služba nebo výrobek něčím blízký. Zajímejte se o to, zda obstojí při zavádění stále lepších technologií. Podstatné je, jak produkt může konkurovat zavedeným výrobkům či službám podobného typu a jak je značka veřejností známá.

Důležité také je, kolik volných finančních prostředků do začátku máte, například založení provozovny typu a velikosti McDonald’s si zpravidla vyžádá milionové investice. Bankovním úvěrem přitom podle podmínek smlouvy můžete pokrýt méně než polovinu investované částky.

„Dobrý franchisový systém se pozná podle kvality zpracovaných materiálů, tradice, podle míry podpory a poskytování služeb franchisantům. Protože franchising bývá rozhodnutí, které ovlivní i několik generací, varoval bych před ukvapeností. Pozor na takzvané „pseudofranchisory“, kteří nabízejí rychlý začátek, chtějí jen vaše peníze za „licenci“, vybavení a například za první zboží, ale pak se o vás dále nestarají,“ upozorňuje franchisingový specialista Jiří Lošťák z Olomouce.

Nepřekračujte pravidla

Zamyslete se také nad tím, zda vám nebude vadit určitá nesvoboda při řízení vlastního podniku. „Vyšší jistota zisku je vyvážena jeho menší hodnotou - tedy nutností se dělit s franchisorem a také menší mírou samostatnosti podnikatele. Ten musí podnikat přesně podle manuálů dodaných poskytovatelem franchisového systému,“ říká Jiří Lošťák.

O potřebě nepřekračovat dohodnutá pravidla mluví iVojtěch Krátký, regionální ředitel společnosti RE/MAX, poskytující na českém trhu možnost zapojit se do systému celosvětové sítě realitních kanceláří: „Na první místo stavím etický kodex naší společnosti, jehož porušování může vést až k odejmutí licence.“

Bez školení to nejde

Franchisoři, kteří vám prodávají licenci, si hlídají, abyste přesně pochopili záměry a filozofii mateřské firmy. Častou součástí přípravy na rozjezd tedy bývají dlouhodobá školení, při kterých byste měli dotyčné společnosti poznat do co největší hloubky. Například ve firmě McDonald’s trvá trénink zhruba dvanáct měsíců a uchazeč jej absolvuje v restauracích i na centrále společnosti. „Absolvování tréninku je nezbytnou podmínkou pro uzavření franchisové smlouvy, která se podepisuje na dvacet let, říká Ivo Lamich, ředitel franchisového programu McDonald’s a prezident České asociace franchisingu.

Výhody pro příjemce franchisy

získává know-how, které je osvědčené a v povědomí zákazníků

zůstává nadále právně samostatným podnikatelem

podnikatelská rizika jsou v rámci franchisové sítě snížená

jeho pozice na trhu je v důsledku ověřeného franchisového konceptu bezpečnější a silnější

pro banky je příjemce franchisy až šestkrát spolehlivější klient než běžný podnikatel

Výhody pro poskytovatele franchisy

rychlejší rozvoj franchisové sítě díky kapitálové podpoře nováčků

rozšíření přímého podílu na trhu, posílení image firmy, zvýšení znalosti značky na trhu a zájmu zákazníků o daný produkt

finanční zhodnocení vývoje know-how a realizace celého nápadu

Výhody pro spotřebitele a zákazníky

franchisové sítě nabízejí ve srovnání s individuální nabídkou většinou širší sortiment zboží, výhodnější ceny, řadu služeb, kvalifikovaný prodejní personál orientovaný na zákazníka, příjemné nákupní klima

nové výrobky, služby či technologické novinky se stávají prostřednictvím celosvětového působení rychleji dosažitelnými pro spotřebitele i v jiných zemích, regionech a obcích

Nevýhody franchisingu

ještě než firma začne prodávat licence na svůj podnikatelský nápad, musí do něj investovat nemalou částku a čas a ověřit na zkušebním provozu životaschopnost své koncepce

franchisant se musí podřizovat pokynům a kontrole centrály a přizpůsobit se zájmům i ostatních členů sítě, je nucený omezit řadu svých vedlejších obchodních aktivit a prodávat pouze sortiment od vybraných dodavatelů

franchisant je závislý na franchisorově úspěchu, jeho případný odchod z řetězce je obtížný

při budování a rozšiřování sítě je nutné franchisové partnery velmi náročně vybírat, protože jeden člen, který nedodržuje očekávanou kvalitu, může poškodit dobré jméno celého řetězce

Zdroj: Franchising v České republice