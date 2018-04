Franchising: úspěch téměř zaručený

Franchisor zaručuje příjemcům licence právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat činnost v souladu s jeho koncepcí. Franchisanti naopak mohou využívat obchodní jméno poskytovatele nebo jeho ochrannou značku, know-how, obchodní a technické metody. Opírá se tak o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů.

Malé dějiny franchisingu

Pojem franchisa se poprvé objevil ve Francii, kde tento termín znamenal osvobození od daní a mýtného. V 19. století se tento termín objevil v USA, kde výrobce šicích strojů Winter využíval franchising k jejich prodeji. V Evropě se první moderní franchising objevil ve Francii v roce 1927 při založení obchodů s přízí Pinguin.

Kde se u nás vzaly?

První systémy podnikání tohoto druhu k nám přišly v roce 1991. Vedle fast foodu Macdonald‘s to byly prodejny s francouzskou kosmetikou Yves Rocher a vše pro kutily OBI. Málokdo však ví, že franchisou jsou v současné době financovány například Švejkovy restaurace, Panerie, Ambiente, kadeřnictví Jacques Dessagne, NOVÁK MASO – UZENINY fungující jako specializované prodejny čerstvých potravin v oblasti masa a mastných výrobků, sýrů, salátů a pečiva, nebo dokonce i Barum Continental.

Statistiky ukazují, že ve franchisingu mají malí a střední podnikatelé šestkrát větší šanci uspět než podnikatelé nezávislí. V některých zemích, jako například ve Velké Británii, neuspěje z franchisových prodejen pouze 1,5 %, v Rakousku jsou to 3 %. V České republice stojí 5 % neúspěšných franchisantů proti 30 % neúspěšných nezávislých podniků!

největší zastoupení u nás má kategorie konceptů z oboru restaurací, hotelů, kaváren, další velkou skupinou tvoří systémy z oboru bydlení a hobby. Početně jsou zastoupeny kooperativní maloobchodní koncepty COOP nabízející potravinářské i spotřební zboží.

výše vstupní investice se výrazně liší a pohybuje se mezi 10 000 Kč až mnoha desítkami milionu korun.

Výhodný systém

Velkým bonusem franchisingových systémů je větší kvalita propagace. Málokterý malý podnikatel si totiž může dovolit investovat nemalé peníze do televizní či jiné reklamy, která by mu přitáhla zákazníky. Franchisor vám navíc většinou zajistí prostory pro podnikání, můžete se spolehnout na fakt, že budete patřit do rozběhlé značky a dostanete odborné školení. Vaše provozovna navíc není anonymní, nikomu nic neříkající firma, do které zákazník vstupuje s napětím, co ho za dveřmi čeká.

Zákazník klasické franchisy ví, že se setká s interiérem, který očekává (klasický příklad McDonald‘s), nebo třeba s příjemnou obsluhou v dobových kostýmech a kvalitní staročeskou kuchyní (Švejk Restaurant). Zároveň na vás vaši dodavatelé nepohlížejí jako na malého neznámého podnikatele, ale na součást většího celku, se kterým se vyplatí obchodovat. Oceníte i rozšířené možnosti výměny zkušeností a nápadů, pořizování reklamních předmětů a zařízení s originálním logem, organizaci reklamních kampaní atd.

Financování francisingu

Jednou z brzd rozvoje franchisingu u nás jsou problémy s financováním. Většina poskytovatelů licence totiž vyžaduje, aby její příjemce uhradil nejméně polovinu vstupní investice z vlastních zdrojů. Důvod je nasnadě - pokud podnikatel dá do svého podniku vlastní peníze, je dostatečně zainteresován na tom, aby firma fungovala.

Pokud má podnikatel dostatek vlastních peněz, může vše zafinancovat sám. Další cestou je spojení s poskytovatelem franchisy a využití jeho finančních služeb. Můžete získat peníze i od banky, banky však projevují vůči malým podnikatelům určitou ostražitost, a pokud jde o živnostníka "bez historie", je získání úvěru velmi problematické. Požadavek předložit dvě daňová přiznání prostě nemůže splnit člověk, který s firmou teprve začíná.

Zatím jediným finančním ústavem, který poskytuje přímé financování pro franchising, je Komerční banka v rámci svého speciálního úvěrového programu KB Franchising, který nabízí široký výběr z nabídky úvěrů jak krátkodobého rázu, tak i v rámci dlouhodobého financování. Franchisanti také mohou například využít stávajících produktů Českomoravské záruční a rozvojové banky – mezi nejdůležitější kritéria, která musíte splnit, je podmínka naplnění definice malých a středních podniků, oborového zaměření projektů či regionálního kritéria u některých programů. Například program Start je vhodný pro zahájení podnikatelských projektů a nabízí úvěr do výše 0,5 milionu korun, obchodním společnostem až do výše 1 milionu Kč.

