Francie a Itálie

Na pobřeží je celkem hustá síť kempů, kde zájemci najdou levnější ubytování jak ve vlastních stanech, tak i v obytných přívěsech, takzvaných mobilhomech. Ceny základních potravin jsou vyšší než v tuzemsku, nákupy v supermarketech však tyto rozdíly stírají.



I historické krásy Francie stojí za návštěvu - ten, kdo se nechce pouze slunit, může jet autem. Musí však počítat s tím, že je cesta dlouhá, ceny benzinu vzrostly a poplatky za parkování a dálnice jsou poměrně vysoké.

Orientační ceny:

Za kolik se ubytovat ubytování camp 230-330 korun (7-10 EUR) ubytování penzion 627-690 korun (19-21 EUR)

bochník chleba (bageta) 10-37 korun (0,3-1,1 EUR)

sýr 100 g 32-62 korun (0,96-1,9 EUR)

máslo 250 g 46 korun (1,39 EUR)

šunka 100 g 66 korun (2 EUR)

mléko 1 l 25 korun (0,75 EUR)

víno 1 l 50-60 korun (1,5-1,8 EUR)

stolní voda 1,5 l 14 korun (0,42 EUR)

pivo 33 korun (1 EUR)

paprika 1 kg 73 korun (2,2 EUR)

rajčata 1 kg 83 korun (2,5 EUR)

broskve 1 kg 84 korun (2,54 EUR)

coca-cola 1 l 47 korun (1,4 EUR)

oběd v restauraci 363 korun (11 EUR)

rychlé občerstvení 33 korun (1 EUR)

zmrzlina, kopeček 50-99 korun (1,5-3 EUR)

pohled se známkou 40 korun (1,2 EUR)

benzin 36 korun (1,1 EUR)

nafta 30 korun (0,9 EUR)

I tálie

Pláže, památky, dobré jídlo, možnost dopravit se na místo během poměrně krátké doby autem či autobusem. I díky tomu zůstává Itálie stále jedním z prázdninových favoritů. Kdo si dá práci s výběrem ubytování a dobře si svou dovolenou načasuje, nemusí tu vůbec utratit mnoho peněz. V červnu, v první půli července a pak od konce srpna jsou totiž ceny hotelů či apartmánů výrazně nižší než v hlavní sezoně, tedy v srpnu. Zatímco například v červnu si mohou čtyři lidé najmout na jihu Itálie apartmán za necelých osm tisíc korun, od poloviny července je stejný přijde na šestnáct a půl a v srpnu, v době italských prázdnin dokonce na bezmála třicet tisíc korun. A naopak, kdo si vyjede na dovolenou po 18. září, bude tu bydlet za čtyři tisíce.





Cestovní kanceláře přišly s nabídkou dovolené na splátky. Na co byste si však určitě měli dát pozor? Čtěte ZDE .

Konkrétní ceny se vždy liší nejen podle sezony, ale závisí především na kvalitě a vybavení ubytovacího zařízení, jeho vzdálenosti od moře či službách, které cena zahrnuje. Jak uvedli v cestovní kanceláři Consultour, která se specializuje na pobyty v Itálii, ceny se oproti loňskému roku nijak výrazně nezměnily. Stouply zhruba o dvě procenta, tak jak je každoročně obvyklé. V některých případech zůstaly i na stejné úrovni. Klienti cestovních kanceláří mají největší zájem o sever Itálie (oblast Bibione) a také jih (Kalábrie). Na jihu může být dokonce ubytování v apartmánu o něco levnější než na turisty přeplněném severním pobřeží. Dražší je však cesta - autobusem přijde zhruba na tři až tři a půl tisíce korun, kdežto do severních letovisek se lze dopravit přibližně třikrát levněji.



Ti, kdo chtějí co nejvíce ušetřit, by si raději měli přivézt zásoby jídla z domova. Nakupování v obchodech je totiž stále ještě finančně náročné, protože většina potravin je dražší než v tuzemských obchodech. I když to neplatí stoprocentně. Například kvalitní červené i bílé víno lze koupit za cenu srovnatelnou, ale i nižší než u nás. Stejné je to třeba i s těstovinami nebo některým ovocem a zeleninou, pokud je člověk kupuje na trhu vpodvečer, kdy se často prodávají za nižší ceny oproti ránu. Dát si v restauraci místní specialitu, pizzu, taky nemusí být nedostupné. Ceny zhruba od 4 až 5 eur se totiž vyrovnají nabídce leckteré tuzemské pizzerie. Avšak pozor na nápoje - podobně jako v českých restauracích mohou právě ony citelně zvednout konečný účet. Sklenička piva či vína totiž obvykle stojí od 2 až 3 eur. V restauraci je také zvykem dávat spropitné, a to obvykle deset procent z celkové utracené částky. Podle informací cestovní kanceláře Consultour navíc číšníci, s výjimkou rodinných restaurací, očekávají další spropitné ve výši 50 centů na osobu. Spropitné se dává i řidičům taxislužby, a to obvykle 8 až 10 procent z účtované ceny nebo 1 euro, hotelovému personálu - půl až jedno euro podle standardu hotelu. Nikdy by však nemělo být nižší než jedno euro.





Za kolik se ubytovat apartmán pro 4 osoby 12 000 až 15 000 korun hotel s polopenzí pro jednu osobu 9000 až 14 000 korun ubytování v kempu 2100 korun za osobu, 650 korun stan, 500 auto

Kolik stojí

chléb bílý 1 kg 66 až 99 korun (2 až 3 eura)

máslo 250 g 33 až 38 korun (1 až 1,15 eura)

stolní voda 1,5 l 16,50 koruny (0,5 eura)

těstoviny 500 g 20 korun (0,6 eura)

mléko 1 l 16,50 až 26 korun(0,5 až 0,8 eura)

pivo v plechovce 26 korun (0,8 eura)

ovoce a zelenina 43 až 73 koruny (1,3 až 2,2 eura)

stolní víno od 33 korun (1 euro)

víno 5l demižon od 117 korun (3,55 eura)

malý jogurt 26 korun (0,8 eura)

šunka 10 dkg 56 korun (1,7 eura)

limonáda 1,5 l od 16,50 (0,5 eura)

vajíčka 10 ks 25 (0,77 eura)

pohled 16,50 korun (0,5 euro)

pizza v restauraci od 165 korun (5 eur)

víno v restauraci 2 dcl od 66 (od 2 eur)

káva v baru 49,50 (od 1,5 eura)

pivo 0,5 l 99 korun (3 eura)

zmrzlina 33 až 66 korun (1 až 2 eura)

plážový servis (slunečník + 2 lehátka) na týden od 1155 korun(35 eur)

pronájem šlapadel/hodina 258 korun (7,8 eura)

pronájem tenisového kurtu/hodina 495 korun (15 eur)