Ten se příště obrátí na konkurenta. Konkrétní pracovní náplň front office pracovníků bude odlišná podle podniku, ve kterém budou pracovat. Mohou to být recepční, které představují v hierarchii podniku nižší administrativní síly a mají vedle uvádění návštěvníků na starosti často také přepojování hovorů či obsluhu faxu.

Když pracuje front office pracovník pro oddělení lidských zdrojů, může mít na starosti tvorbu vzdělávacích programů pro management firmy i zajištění rozvojových plánů. Všichni pracovníci front office by měli mít společnou určitě alespoň jednu vlastnost - umět jednat s lidmi. Neznamená to jen dobré společenské vystupování, ale také nadprůměrnou ochotu a vstřícnost, cit pro situaci a smysl pro orientaci. Jejich platové ohodnocení je velmi rozdílné - u pracovníků bez praxe bude s největší pravděpodobností začínat okolo dvanácti tisíc korun měsíčně.



Co jsme psali a co si přečtete



Logistic Manager

Analytik

Security Manager

Finanční manažer

Auditor

Department Manager

Sector Manager

Web Editor

Portfolio Manager

Front Office Manager

IT Consultant

Key Account Manager