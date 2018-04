Funkce: speciality jednotlivých bank

Samozřejmě i internet je ve svých funkcích omezen – některé produkty jsou pro něj příliš složité, a to zejména tehdy, pokud vyžadují vysvětlení či konzultaci experta na danou oblast.

Přehled všech účtů, kterými klient disponuje, již nikoho nepřekvapí. Sledování stavu nejen běžného, ale i dalších účtů přes internet (úvěrových, vkladových) je zcela běžné. Standardem je zobrazování zůstatků, historie (s různou mírou filtrace, případně s možností exportu do jiných programů) či zadávání plateb v rámci republiky i mimo ni (zde ovšem existují dvě výjimky – zahraniční platební styk přes internet neumožňuje Česká spořitelna a GE Capital Bank). V některých případech i hromadných, což bude jistě vyhovovat fyzickým osobám-podnikatelům. Samozřejmostí je rovněž založení či správa trvalých platebních příkazů, ne všude již ovšem například souhlas s inkasem či nastavení SIPO. Další, často nabízenou službou je správa termínovaných vkladů.

Rozsahem poskytovaných funkcí stále vévodí eBanka. Její klienti mohou v rámci služby internetového bankovnictví „podepsat“ smlouvu a realizovat vaši investici. Při určování svého investičního profilu mohou využít orientační dotazník. Přes internet lze dále podat žádost o smlouvu o stavebním spoření (ihned vám bude přiděleno číslo smlouvy spolu s bankovním spojením pro správu vašeho stavebního spoření a můžete odeslat peníze spolu s poplatkem za uzavření smlouvy; do 2-3 pracovních dnů vám spořitelna potvrdí správnost čísla smlouvy zprávou na váš účet; poštou později obdržíte návrh smlouvy o stavebním spoření, který podepíšete a odešlete na adresu uvedenou ve smlouvě, načež vám spořitelna zašle konečnou akceptaci s datem uzavření smlouvy shodným s datem podání vaší žádosti na webu), či navýšit cílovou částku.

Podat lze i žádost o spotřebitelský úvěr či povolený debet, charge či debetní kartu. Služba internetbanking rovněž obsahuje možnost uzavření penzijní připojištění či žádost o kontakt pro sjednání životního pojištění. Žádost o spotřebitelský úvěr je umožněna i těm, kteří nemají u banky běžný účet – formulář je umístěn i na internetových stránkách banky.

Česká spořitelna sice na rozdíl od eBanky nenabízí možnost prvního nákupu podílových listů přes internet, nicméně po podepsání smlouvy si klient daný majetkový účet může přidat do internetbankingu a disponovat jím, což není kromě eBanky obvyklé. Dále ČS nabízí přehled smluv životního pojištění.

Formuláře pro žádosti o různé produkty patří také k součásti internetového bankovnictví Komerční banky. Klient může požádat o vydání debetní i kreditní karty, o spotřebitelský úvěr, ale i úvěr hypoteční, penzijní připojištění či kapitálové pojištění. Po vyplnění žádosti je klient kontaktován pracovníkem banky.

Žádost o úvěr, byť mimo stránky internetbankingu na speciální adrese, lze podat rovněž u GE Capital (spotřebitelský i podnikatelský). Spotřebitelský má nastavení 10-24-14-24 (do 10 minut se klient dozví, zda mu banka může půjčku poskytnout, během následujícího dne (24 hodin) si banka ověří klientovu žádost a rozhodne; 14 dnů má klient na to, aby se dostavil na pobočku s doklady a do 24 hodin mu lze převést peníze na účet). V rámci přístupu na účet poskytuje banka svým klientům zajímavou službu – infolimit – tedy částku, kterou by si mohl klient v dané moment půjčit. Částka se pravidelně každý měsíc aktualizuje na základě dostupných dat.

Cestou žádostí o produkt či kontakt šly i jiné banky – Citibank má na svých webových stránkách formuláře pro žádost o běžný účet kreditní kartu i spotřebitelský úvěr. Po jejím vyplnění Vás bude kontaktovat pracovník banky (do dvou dnů). Citibank je dále ojedinělá tím, že přístup k internetovému bankovnictví umožňuje i klientům, kteří u ní nemají běžný účet, ale pouze kreditní kartu. Na stránkách internetbankingu pak mohou měnit některé parametry své karty či sledovat její stav (minimální splátku apod.).Formulář pro dohodnutí schůzky má dále na svých stránkách Živnostenská banka a on-line žádost pro zřízení podnikatelského účtu i Poštovní spořitelna. Klienti Raiffeisenbank mohou v rámci služby internetbanking zažádat o zřízení telefonního bankovnictví či GSM bankingu.

Roste význam doplňkových služeb – velice častou jsou tzv. e-messages, které vás mohou informovat o různých událostech na vašem účtu pomocí e-mailu či SMS. Oblíbené je ale rovněž dobíjení kreditu mobilního telefonu, které nabízí GE Capital Bank, Raiffeisenbank a Živnostenská banka. První z jmenovaných bank hlásí neustálý nárůst objemu těchto transakcí.

Zajímavou službou, kterou nabízí pět z devíti testovaných bank, je rovněž možnost komunikovat s bankou na stránkách internetového bankovnictví – tedy jakási vnitřní schránka, která umožní pijímání zpráv od banky.