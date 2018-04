Fyzioterapeut nebo masér?

Fyzioterapeuti pomáhají řešit problémy s pohybovým ústrojím v důsledku takzvaných civilizačních onemocnění (souvisí s životním způsobem moderní doby, se stresem) a jednostranné zátěže, ale i po úrazech, či při zánětech apod. Posláním fyzioterapeuta je vrátit zdravé lidi co nejdříve zpět do zaměstnání. Pracují rukama - reflexní a vazivové masáže, měkké uvolňující techniky, mobilizace (uvolňování) kloubních blokád a s přístroji - elektroléčba (proudy), ultrazvuk, magnet, vodoléčba. U nás se na tuto práci lze připravit na vyšších odborných nebo vysokých školách.Obor diplomovaný fyzioterapeut nabízejí vyšší odborné školy, například v Praze, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích, Kladně, Hradci Králové, Ostravě-Vítkovicích, Karlových Varech, Olomouci, Brně. Poskytují většinou tříleté studium. Na některých lze studovat i při zaměstnání. Jejich absolventi získávají titul diplomovaný fyzioterapeut. Mohou pracovat ve státním i soukromém sektoru. Ve zdravotnických zařízeních, rehabilitačních centrech, lázních, domovech důchodců, fitcentrech, salonech krásy aj. "Po škole jsem nastoupila na místo rehabilitační sestry v nemocnici. Práce mě moc bavila, většinou jsem pomáhala starším lidem s bolestmi kloubů, páteře a vůbec s pohybovými problémy. Také jsem učila pacienty znovu chodit a hýbat se po složitých operacích," svěřuje se Kristina Hájková z Kladna. "Měla jsem však málo peněz. Jako absolventka vyššího odborného studia jsem nastoupila se základním platem šest tisíc korun. Z nemocnice jsem kvůli tomu odešla. Nyní pracuji za více než dvojnásobek na soukromé klinice v Praze."Studium fyzioterapie nabízejí i vysoké školy většinou pouze v denním studiu v bakalářských i magisterských programech. Například 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Kombinované magisterské studium nabízí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Absolventi vysokoškolských programů se uplatňují převážně v nemocnicích a na odborných pracovištích.Masér není vždy fyzioterapeut. Je rozdíl mezi prací s nemocnými a sportovní masáží nebo nejrůznějšími relaxačními technikami. Ty mohou nemocnému i uškodit. Existuje řada kursů a školení, kde se vyučují různé druhy relaxace a masáží (mj. reflexní masáže, aromatologie, masáže shiatsu). Přihlásit se do nich může prakticky kdokoliv, jejich organizátoři nemají žádné požadavky na vzdělání. Kursy probíhají většinou o víkendech, trvají různě dlouhou dobu, stojí od tisíce korun až po desetinásobek, ale neopravňují k výkonu práce fyzioterapeuta. Jejich absolvent může pracovat jako masér, případně se zabývat relaxačními metodami. "Ve čtyřiceti letech jsem změnila profesi. Utekla jsem od počítačových programů k relaxačním metodám," říká Marie Sukdoláková z Prahy. "Absolvovala jsem několik kursů a začala pracovat s relaxační metodou aromaterapie. Myslím, že moje nová práce prospívá nejen mně, ale i mým klientům, kteří ke mně přicházejí odpočívat a načerpat novou energii do práce."