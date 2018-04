Osobní věci slavných lidí mohou jako investice vydělat víc než zlato

Byznys s osobními předměty slavných osobností slaví úspěchy hlavně ve Spojených státech. Do Česka ho přivezl podnikatel Tomáš Novák. V nové galerii v pražské Pánské pasáži Na Příkopě má například Napoleonův dokument, dres brazilského fotbalového mužstva podepsaný slavným Pelém a spousta dalších jedinečných předmětů.

Prohlédnout si je tu od 29. října může každý, ovšem ne každý si tu něco koupí. Ceny se pohybují od 80 tisíc do několika set tisíc korun.

„Předpokládáme, že naši zákazníci budou lidé, kteří mají finance, chtějí je investovat a mají blízko k umění. A pak také sběratelé, kteří si vytvářejí vlastní sbírky. Mohou to být ale i korporátní klienti, kteří si budou chtít vybavit interiér kanceláře, či podnikatelé, kteří si koupí nějaký předmět jako dekoraci pro obchod, restauraci,“ říká Tomáš Novák.

Nápad udělat v Praze galerii s memorabiliemi dostal před více než rokem. Ve Spojených státech podniká s realitami, staví tam domy, a na jedné pracovní schůzce viděl expozici společnosti Millionaire Gallery, která se prodejem memorabilií zabývá.

„Hodně se mi to líbilo, říkal jsem si ale, že to nemůže být pravé. Tak jsem se začal vyptávat, a když mi všechno vysvětlili, přesvědčili mě. Nejenom, že jsem nakoupil, například desku Elvise Presleyho s jeho podpisem nebo podpisy tří amerických prezidentů, ale také mě napadlo, dovézt tyto předměty k nám do Čech,“ vzpomíná mladý muž.

S majiteli společnosti se spojil a nabídl jim otevřít pobočku v Praze. „Nevěděli ani, kde Praha je. Mají pobočku v Londýně a Dubaji, tak jsem jim vysvětlil, že je to někde uprostřed,“ usmívá se podnikatel. Výhodu pro jednání měl v tom, že na něj mohli dát reference jeho američtí partneři. A to bylo podstatné. „Přesto mi žádný byznys netrvalo tak dlouho domlouvat. Absolvoval jsem s majiteli řadu setkání a večeří. Nakonec jsme si plácli,“ říká Tomáš Novák.

Za pravost ručí i svou DNA

Podmínky franšízingové smlouvy jsou velmi striktní. „Majitelé mají jasné požadavky na prostor, na bezpečnost. Museli jsme nakoupit speciální osvětlení, závěsné systémy. V rámci licence jsme také nechali vybudovat privátní salonek, kde si vážní zájemci budou moci při šampaňském rozmyslet svou investici. Majitelé chtějí, aby jejich pobočky byly podobné a měly stejnou atmosféru, nabízely stejné služby. Proto zasahovali i do výběru zaměstnanců a přijeli je do Prahy vyškolit,“ uvádí podnikatel.

K mání bude také šek slavné herečky Marilyn Monroe.

Jeho vstupní investice byla vysoká. Nakoupil šedesát memorabilií. A tolik jich také pražská pobočka musí mít stále v nabídce. Takže pokud se nějaký předmět prodá, objedná se další. Přesto Tomáš Novák věří, že se mu peníze vrátí. „Jsem optimista a věřím, že najdeme v české společnosti klientelu. Navíc jsme získali smlouvu na středoevropský region, takže můžeme později zamířit i za hranice republiky.“

A jak Millionaire Gallery ručí za pravost předmětů? Za to, že si opravdu koupíte košili Michaela Jacksona, kterou měl při natáčení singlu Black or White? Nebo kytaru, na kterou se hrálo při koncertu Rolling Stones?

„Firma má víc než dvacetiletou historii a je uznávanou autoritou v aukčních síních po celém světě. Má tým specialistů, kteří vyhledávají předměty v aukčních domech, ale i například mezi sběrateli či lidmi v showbyznysu. Za pravost ručí certifikátem, který k memorabilii dostanete. Je na něm příběh, který se k danému předmětu vztahuje. A zajímavostí je, že aby nebylo možné zfalšovat tento certifikát, je na něm majitel podepsán speciálním inkoustem, který obsahuje z jeho krve vzorek DNA,“ říká Tomáš Novák.

Ceny memorabilii se budou pohybovat nejčastěji od sto do dvou set tisíc korun. Přes sto tisíc bude stát také podpis slavné herečky Audrey Hepburnové.

Pokud by zájemce nenašel v pražské nabídce přesně to, co hledá, je možné si určitý předmět u společnosti objednat. „Například jeden známý by si rád pořídil něco od úspěšného automobilového závodníka. Tak už na tom pracujeme,“ dodává Tomáš Novák.

Memorabilie mají podobu uměleckého díla. Nedostanete tedy do ruky jen šek Marilyn Monroe, ale koupíte si vlastně takový obraz, koláž, ve kterém bude dotyčná memorabilie zakomponovaná. A to ve speciálním rámu a pod speciálním sklem s UF faktorem, které zajišťuje, že podpis na světle nevybledne.

Memorabilie - investice výhodnější než zlato?

V dolarovém vyjádření dosahuje trh s memorabiliemi celosvětově multimiliardového objemu. Představují alternativní třídu aktiv. A podle odborníků nabízejí v dlouhodobé perspektivě lepší zhodnocení než například vládní dluhopisy nebo zlato.

Studie „The Investment Performance of Art and Other Collectibles“, publikovaná v roce 2013, zkoumala zhodnocení sběratelských předmětů během období let 1900 až 2012. „Zhodnocovaly se průměrným ročním tempem 6,4 až 6,9 procenta v nominálním vyjádření a 2,4 až 2,8 procenta v reálném vyjádření, po zahrnutí vlivu inflace,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen, podle něhož je v současné době míra zhodnocení sběratelských předmětů poměrně atraktivní. „Proto lze očekávat vyšší poptávku,“ odhaduje ekonom.

Noví investoři by však měli být připraveni na specifika tohoto trhu. Například pokud jde o memorabilie související s dosud žijící osobností, ovlivňují jejich cenu významné životní milníky dané osobnosti.

„Lze třeba očekávat, že když dosud aktivní hokejista ukončí kariéru, ceny příslušných memorabilií stoupnou. Významnou roli hraje pochopitelně i úmrtí osobnosti. Například po smrti Michaela Jacksona doslova přes noc vylétly ceny s ním spjatých memorabilií o 40 procent,“ doplňuje Lukáš Kovanda. Na druhou stranu, některé žijící osobnosti, třeba sportovní, mohou s ukončením kariéry ztratit na proslulosti, což se pak negativně promítne i do ceny souvisejících předmětů.