Garanční fond nepřináší dobré zprávy

V tomto okamžiku se přihlášky klientů stále nacházejí v P.O. BOXU Garančního fondu, který sloužil pro jejich sběr. Vzhledem k tom, že v současnosti stále probíhají diskuse mezi GF a ministerstvem financí ohledně financování provozní činnosti (GF požaduje 5-10 mil., obchodníci samotní by mohli zaplatit pouze kolem 0,5 mil. Kč), na přihlášky se doposud nikdo ani nepodíval a není jasné, kdy by se tak mělo stát.

Zmatky v zákoně i mimo něj

Mezi další problémy patří zjevný rozpor mezi zákonem o cenných papírech a zákonem o konkurzu a vyrovnání. Podle prvního zákona je zákaznický majetek oddělen od majetku obchodníka. Zákaznický majetek však byl u amerického obchodníka s cennými papíry (AB Watley) veden na účtu patřícímu Private Investors. Správkyně konkursní podstaty proto chce z tohoto důvodu do konkursu zahnout i tento majetek, a to bez ohledu na to, že de facto nepatřil PI.

I když ještě není známa celková výše ztraceného klientského majetku, podle posledních odhadů se jedná o 300 – 500 mil. Kč. Správkyně konkurzní podstaty, snažící se vymoci majetek od amerického obchodníka s cennými papíry, však naráží na neprostupnou komunikační bariéru. AB Watley s ní odmítá komunikovat, a tak se celá komunikace odehrává po ose: správkyně - Komise pro cenné papíry (ČR) – americká SEC – obchodník. Efektivitu takového postupu není třeba rozvádět.

Vše navíc komplikuje zcela nedostatečné účetnictví PI spojené s chybějící podkladovou dokumentací. V praxi to znamenalo, že klient mohl například nakoupit akcie společnosti Yahoo!, ale mohlo se stát (a asi se i stávalo), že tyto akcie byly zastaveny či prodány třetímu subjektu bez jakéhokoli vědomí klienta. Právě rekonstrukce účetnictví z posledního půl roku fungování PI bude zřejmě těžko rozlousknutelným oříškem.

Jak to bude s výplatou

V zákoně se uvádí, že výplata náhrad z GF (90% ze zákaznického majetku, max. 400 000 Kč) musí být zahájena nejpozději do 3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení částky nároku, nejpozději však do 10 měsíců od uveřejnění oznámení od KCP o platební neschopnosti Private Investors. Ve výjimečných případech (a toto bez debat výjimečný případ je) se tato lhůta může prodloužit o další tři měsíce. Znamená to, že výplata klientů má začít 4. srpna 2002. Zde je však kámen úrazu. Není tajemstvím, že GF je v současnosti prázdný. Pokud by jej měli obchodníci plnit, trvalo by řadu let, než by v něm bylo dostatek financí, a to i přes to, že by se jejich příspěvky mohly zvednout na dvojnásobek (tedy 0,6% ze zákaznického majetku).

Zákon dále uvádí, že „v případě, že prostředky GF nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, poskytne 50% potřebných peněžních prostředků do GF stát ve formě návratné finanční výpomoci a v rozsahu 50% potřebných peněžních prostředků přijme GF úvěr od banky.“ Státu se do půjčky pochopitelně moc nechce (výpůjčku bude oddalovat, jak se dá) a o úvěru od banky si GF může bez státní garance nechat jen zdát. Jak by tedy také mohlo probíhat zahájení výplat? Klientům zkrachovalých PI se vyplatí nějaká symbolická částka a další prostředky budou od fondu dostávat ve splátkách po několik (možná i desítek) let, což samozřejmě není žádná příjemná představa. V každém případě není v této době způsob vyplácení jasný ani samotným představitelům Garančního fondu.

Poučení do budoucnosti

Na nedávné valné hromadě Asociace pro kapitálový trh vzešel návrh na nový model fungování Garančního fondu. Podle něj by již zákaznický majetek neměl být formulován natolik vágně, jak je tomu v dnešní době a patřily by do něj např. pouze registrované cenné papíry přijaté k obchodování na BCPP či RM-Systému či cenné papíry přijaté k obchodování na renomovaných zahraničních burzách. Podle návrhu tohoto modelu by bylo zcela na klientovi, zda by si přál svůj majetek pojistit. Výše příspěvků obchodníků do Garančního fondu by pak měla činit 0,3% z pojištěného zákaznického majetku.

Kdy si myslíte, že klienti Private Investors obdrží své peníze z Garančního fondu? Bude výplata probíhat jednorázově nebo po dobu několika let?