Garantovaný vklad je horší než spořicí účet

Na přepážkách bank prodávají různé formy garantovaných vkladů. A název mohou mít různý: prémiové, bonusové, strukturované nebo zajištěné vklady, či fondy. Jejich společným poznávacím znamením je, že nenabízejí pevně daný úrok jako termínovaný vklad a výše zhodnocení závisí na splnění určitých podmínek.

A samozřejmě vždycky existuje uvěřitelný příběh, proč tato forma investice "téměř" jistě vydělá:

investice do vodohospodářských firem, protože vody je nedostatek,

investice do potravinářských firem, protože jídlo nikdy neomrzí,

investice do komodit, protože akcie půjdou dolů,

investice do akcií, protože teď jsou dole.

A pokud by náhodou sázka na vyšší výnos nevyšla, banka vrátí klientovi vklad.

Slibované zhodnocení se nekonalo

Jindřiška Čadíková uzavřela před pěti lety na přepážce banky garantovaný vklad. Bankéř jí poradil, ať do tohoto produktu investuje 100 tisíc korun, které měla na spořicím účtu. Prodělat prý nemůže, je tu přece garantovaná návratnost vkladu. Stejně tak jí bankéř přesvědčoval, že je velmi pravděpodobné, že dosažené zhodnocení dosáhne 50 procent z vložené investice. Větší část investice měla být investována do bezpečného dluhopisu, menší část do skupiny patnácti pečlivě vybraných akcií nadnárodních firem.

Paní Čadíková se domnívala, že na vkladu vydělá, v nejhorším případě, že o nic nepřijde. Rozhodla se proto úspory ze spořicího účtu převést do tohoto produktu.

A jak tento příběh skončil? Po pěti letech dostala zpátky vklad snížený o vstupní poplatek ve výši tři tisíce korun. Žádné zhodnocení se tedy nekonalo. Stala se totiž obětí několika triků.

1 Garance vrácení vkladu je iluze

Banky inzerují "návratnost vkladu". Ne vždy to však znamená, že dostaneme zpět celou vloženou částku. Některé vklady jsou zpoplatněné, a to až několika procenty z vložené částky. Návratnost vkladu tedy neznamená jistotu vrácení všech vložených peněz, ale vkladu po odpočtu poplatků.

Když vstupní poplatek není, najdeme poplatek výstupní. Ale i kdybychom dostali zpět všechno, co jsme do banky vložili, není to žádná výhra. I přes zdánlivou bezrizikovost garantovaných vkladů riskujeme. Riskujeme, že peníze znehodnotí inflace, která není vidět, ale způsobuje pokles kupní síly peněz. Za stejnou výplatu si po uplynutí několika let koupíme méně zboží. Když bance dáme k dispozici 100 tisíc korun a ona nám po pěti letech vrátí stejnou sumu, neznamená to, že jsme o nic nepřišli. Ztratili jsme totiž ušlé úroky.

Peníze jsme přitom mohli investovat do nějakého bezpečného produktu, například termínovaného vkladu s jistým (bezrizikovým) úrokem nebo do "Kalouskových" státních dluhopisů.

Když vezmeme příklad paní Čadíkové, v té době se pětileté termínované vklady běžně sjednávaly za 3,5 procenta ročně a vychází nám tak u stotisícového vkladu čistá ztráta více než 15 tisíc korun (bez uvažování vstupního poplatku). I na garantovaném vkladu tedy můžeme prodělat, i když se bankovní pracovník vehementně snaží o vzbuzení opačného dojmu.

2 Není garance jako garance

Nebankovní produkty, do kterých většinou spadají garantované vklady, nejsou pojištěné. I přes označení "zajištěný" či "garantovaný", můžeme přijít o vše.

Samotná banka typicky nic negarantuje, neboť peníze jsou investovány do produktu někoho jiného než banky. Je obvyklé, že v pozadí tohoto produktu stojí dluhopis s pevným úrokem, kterým má být zajištěna návratnost vkladu. Ovšem za předpokladu, že výstavce tohoto dluhopisu nezkrachuje. Pravděpodobnost je sice malá, ale i to se v době finanční krize stalo.

3 Menší než malá šance na zajímavý výnos

Při prodeji garantovaného produktu se klade velký důraz na výši maximálního možného zhodnocení. To je však závislé na mnoha podmínkách. Bohužel se od banky již nedozvíme, s jakou pravděpodobností a za jaké situace na trhu můžeme daného zhodnocení vůbec dosáhnout.

Mezi největší emitenty zajištěných produktů patří například ČSOB. Analytici webu Produktovelisty.cz se podívali na 387 zajištěných produktů, které od roku 2000 nabídla banka klientům. Průměrný roční výnos (bez zahrnutí poplatků) činil 1,23 procenta. U celé řady produktů však dosažené zhodnocení snižoval ještě vstupní poplatek. Pokud bychom zohlednili například jednoprocentní poplatek, je výsledné zhodnocení 0,97 procenta. Dosažené zhodnocení je tedy dokonce nižší, než jaké poskytují spořicí účty.

Zapamatujte si

Označení investičního vkladu slovy "garantovaný" nebo "zajištěný" není dostatečnou zárukou pro to, abychom do jednoho takového produktu investovali, ať už celé naše úspory, nebo jejich větší část.

To, že je produkt nabízen ve velké a zdánlivě důvěryhodné bance, automaticky neznamená jeho bezpečnost ani bezrizikovost.

Garantované vklady často provází vysoká složitost a netransparentnost.

Skutečně dosažené zhodnocení bývá naprosto pod očekáváním, které bylo vyvoláno při jejich prodeji.