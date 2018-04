Recenze: Spoření s pětiprocentním zhodnocením je jen část pravdy

Pětiprocentní sazba u spoření je skutečně nyní na českém trhu ojedinělá. Ovšem hned po další větě mnohým spadnou koutky.

Hodnocení Financí iDNES.cz: 65 % Co ovlivnilo hodnocení:

Cena: ***

Srozumitelnost: **

Dostupnost: ***

Obsluha: ***** (maximum pět hvězdiček)

Spořicí novinka totiž kombinuje jednorázový termínovaný vklad s investicí do vybraných podílových fondů Pioneer. Takže s novinkou Duet Plus od UniCredit Bank to tak jednoduché nebude. Důvodem je nejspíš to, že chce banka přitáhnout k investování i lidi bez zkušeností. Ostatně hlasy z banky hovoří jasně. "O novinku je velký zájem, od jejího spuštění se prodej investic zněkolikanásobil."

Jak spoření funguje

Když se podíváte na webové stránky banky, dozvíte se pouze základní informace. Tedy že musíte vložit minimálně 60 tisíc korun a ty rozdělit na dvě poloviny. Maximální výše investice omezená není. Podle vzorečku byste tedy měli 50 procent uložit na termín a 50 procent do podílového fondu. Garantovaný zisk pět procent ročně máte však pouze na termínovaném vkladu, za tři měsíce je to tedy zhodnocení 1,25 procenta. Když uložíte například 50 tisíc korun, získáte po zdanění 531 korun čistého.

Investici do vybraných podílových fondů je možné libovolně kombinovat, praví se v letáčku. O jaké konkrétní fondy však jde, se dozvíte jedině na pobočce. Stejnou informaci potvrdila slečna na bezplatné infolince. Nezbývá tedy než se vypravit do banky. Schůzku s bankéřem si můžete domluvit buď na infolince, nebo vyplníte on-line formulář, kde si můžete sami zvolit konkrétní pobočku, datum i čas schůzky.

Teprve na pobočce se dozvíte podrobnosti

Až při setkání s bankéřem získáte všechny potřebné informace. Od prvotních v letáčku se mírně liší. Například není nutné peníze rozdělit půl na půl. Jen musíte splnit podmínku, že na termínovaný vklad uložíte minimálně 30 tisíc korun a minimálně stejnou sumu dáte do fondu. Investovat však můžete i víc.

Další rozpor psaného od skutečnosti je ten, že k jednomu termínovanému vkladu můžete využít pouze jeden podílový fond, ne kombinaci více. Volit můžete přibližně z padesátky fondů skupiny Pioneer, kromě fondů peněžního trhu. Na výběr jsou dluhopisové, komoditní, balancované i akciové, tedy poměrně široké portfolio pro začínajícího i zkušenějšího klienta, pro konzervativní i dynamické investice. Předvybrat si tak můžete sami na stránkách skupiny Pioneer Investmens.

Banka doporučuje dluhopisový fond

Zvolit si skutečně můžete fond, který chcete, ale když nejste zkušení a žádáte pomoc, doporučí vám jejich nejúspěšnější dluhopisový fond Pioneer Strategic Income. Do tohoto dolarového fondu můžete investovat i v eurech, ale, a to je jistě pro mnohé dobrá zpráva, i v českých korunách. Odpadá tak měnové riziko. Jde o hodně diverzifikovaný fond, obsahuje více než 980 dluhopisových titulů z celého světa. Je tu velká šance, když některé společnosti padnou, jiné pád svým ziskem vyrovnají. Velikost fondu je přes 2,7 miliardy dolarů.

Podle bankéře je fond výhodný pro konzervativního klienta, má dobrou výkonnost jak dlouhodobou, tak i letošní, od začátku roku je výnos 3,8 procenta. Momentálně je v propadu, je tedy dobrá doba k nákupu. Průměrný výnos do splatnosti je 6,4 procenta ročně v horizontu 4,1 roku. Laicky řečeno, dá se očekávat, že vydržíte-li ve fondu čtyři roky, můžete očekávat zhodnocení, které se podobá oněm garantovaným ročním pěti procentům na termínovaném vkladu. Další fondy, které začínajícímu klientovi nabídnou, jsou Pioneer - obligační plus a Pioneer - obligační fond.

Zeptali jsme se odborníka

O komentář, jestli vůbec a pro koho je tato investice vhodná, jsme požádali Aleše Vocílku, analytika poradenské společnosti Moneco:

"Investici do fondu Pioneer Strategic Income bych doporučil klientům s časovým horizontem alespoň tři roky. Díky zaměření na firemní dluhopisy jde o zajímavý fond s dobrým výnosovým potenciálem, který se ale spolehlivě projeví až v delším období. Krátkodobě, tedy v horizontu tří až 12 měsíců, u něj existuje nezanedbatelné riziko, že poklesne kurz v řádu pět až deset procent, protože přibližně 40 procent portfolia investuje do dluhopisů firem s hodnocením ve spekulativním pásmu (BB a horším)," vysvětluje Aleš Vocílka.

Jak dodává, tento negativní vývoj může nastat zejména v případě, pokud by došlo ve vyspělých zemích k ekonomické recesi a firmy, které vydávají dluhopisy, ve vyšší míře bankrotovaly. Pokud budeme uvažovat s verzí, že nedojde k recesi a bude pokračovat etapa pomalého ekonomického růstu, což většina makroekonomických prognóz stále předpokládá, bude podle analytika Aleše Vocílky fond Pioneer Strategic Income v příštích dvou třech letech pravděpodobně výnosnější než Pioneer - obligační fond. Ten totiž investuje velkou většinu portfolia do státních dluhopisů ČR, u kterých jsou nízké výnosy.

Sečteno a podtrženo

Fond Pioneer Strategic Income není tak špatný. Ale abyste se alespoň přiblížili avizovanému pětiprocentnímu zhodnocení, je nutné ve fondu vydržet minimálně tři roky, ale spíš ještě déle. Což už ale nemusí korespondovat s výnosem na termínovaném vkladu. Banka sazbu totiž garantuje zatím jen na období tří měsíců. Co bude dál, se uvidí. Pokud však sazbu nesníží a vy si termínovaný vklad prodloužíte, nemusí to být špatná volba, jak zhodnotit úspory především pro ty, kteří nemají s investováním zkušenosti.

Jde o kombinovaný produkt (spoření a investice). Peníze na termínovaném vkladu jsou pojištěné podle zákona do hodnoty 100 000 eur, z úroků vám strhnou srážkovou daň 15 procent. Peníze, které vložíte do fondu, nejsou pojištěné, po šesti měsících jsou však výnosy osvobozené od daně.

Ke spoření není třeba žádný další účet ani produkt banky, založení termínovaného vkladu je zdarma.

Od začátku září nabízí banka termínovaný vklad v eurech a k němu je možné vybrat si investici v korunách, eurech nebo dolarech. Jde o unikátní nabídku, protože sazby jiných bank na cizoměnných termínovaných vkladech jsou daleko nižší.

