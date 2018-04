GE Money Bank připravila výhodný spořicí účet, platí ale jen do dubna

Spořicí účet Genius Plus se představuje

Spořicí účet s roční úrokovou sazbou 3,6 % pustila GE Money Bank do prodeje v pondělí. Novinka je to však pouze krátkodobá. Slibovaný výnos získá totiž pouze klient, který si spořicí účet Genius Plus založí na některé z poboček banky do konce letošního dubna a zároveň na něj vloží alespoň 40 tisíc korun.

Jen do 30. dubna platí zároveň i výhodnější úročení. Pak už si účet nejen nezřídíte, ale úroková sazba se změní ve vyhlašovanou. Bude se tudíž, stejně jako u obdobných účtů konkurentů, měnit v závislosti na aktuální situaci na trhu.

Pro potenciální zájemce může být nevýhodou, že si nový spořicí účet Genius Plus nezaložíte jinak než při osobní návštěvě banky. Posléze ho ale lze obsluhovat prostřednictvím internetového bankovnictví banky, a to bezplatně. Zdarma je také jedna příchozí položka a tři transakce odchozí.

Úroky banka připisuje měsíčně a ve stejném intervalu získáváte i elektronické či papírové výpisy. Ty jsou rovněž zdarma. Pokud si ale půjdete vybrat peníze v hotovosti, zaplatíte za tuto operaci rovných 60 korun.

Nepříjemný může být pro řadu střadatelů stanovený minimální úrok (v současnosti 0,10 % p.a.), kterým se úročí vklad při zůstatku nižším, než je hraničních 40 tisíc. Na účet je možné kdykoliv další peníze vkládat či je vybírat, resp. převádět na své účty v jiných bankách. Vklad je kdykoli k dispozici.

Novinku provází i změna sazebníku

GE Money Bank si ovšem pro klienty připravila ještě další, už méně příjemnou novinku. Upravila totiž svůj ceník. Změna se dotkla především běžných účtů a platebních karet.

Například Konto Genius podražilo o deset korun, za vedení účtu tak měsíčně nově zaplatíte 89 korun (původně 79), běžný korunový účet s průměrným zůstatkem do 40 tisíc podražil o devět korun.

Klienti GE si ale připlatí i za změnu trvalého příkazu na pobočce – nově 35 korun, ze tří na čtyři koruny se zvýšil i poplatek za jednorázový příkaz zadaný v internetovém bankovnictví. S poplatkem vyšším o deset korun měsíčně musí počítat i ti, kteří využívají Flexikreditu a nakonec o 2 až 9 korun vyšší jsou i ceny za vedení platební karty.