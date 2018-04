GE Money Multiservis – produkt „Bez navýšení“

Úvěr je poskytován od 7 000 do 75 000 Kč a je vhodný zejména k pořízení především dražšího zboží, např. nábytku či domácích spotřebičů. Maximální splatnost činí 36 měsíců.

Klady



· Rychlost vyřízení – společnost slibuje schválení do několika minut

· Jednoduchost - stačí dva doklady totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas či bankovní karta) a jedna pevná linka do zaměstnání

· Možnost získat bezúročné období

· Lze financovat zboží až do hodnoty 75 000 Kč

Zápory

· Bezúročné období trvá nejdéle 12 měsíců (výběr mezi 6-ti, 9-ti, 12-ti měsíci), pak platí standardní podmínky platné pro jiné druhy úvěrů

· Minimální částka úvěru ve výši sedmi tisíc vylučuje financování zboží nižší hodnoty (např. levnějšího mobilního telefonu), u dražších věcí zase může být limitující maximální doba splatnosti

· Nutnost uvedení pevné linky do zaměstnání může být v některých případech problém - nahradit ji mohou pouze důchodci (pevnou linkou domů či mobilem) a podnikatelé spolu se zaměstnanci mobilního operátora (číslem mobilního telefonu)

· Produkt nemusí nabízet každý obchodník

· Bývá vyžadována akontace