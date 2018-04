GE Money razantně mění vzhled poboček, riskla i agresivní červenou

Základem nového designu je oddělená transakční zóna, tj. prostor pro rychlé bankovní operace s pokladnou, a zóna konzultační. Liší se už na první pohled barvami i vybavením.

V samoobslužné zóně je místo pro rychlé bankovní operace, včetně terminálu internetového bankovnictví. Ten mohou klienti během čekání volně používat.

Transakční zóna působí o poznání chladněji než konzultační. Syté barvy doplněné o fotografie lidí v nadživotní velikosti mají budit dojem blízkého a osobního přístupu banky, vnímat je ale můžete i negativně. "Je to, jako by mě někdo pořád sledoval a hleděl, kolik si vybírám peněz," zněla jedna z nejčastějších reakcí dotázaných redaktorů.

Zvolená červená barva stěn působí agresivně a znázorňuje rychlost, s níž jsou transakce vyřizovány. Těžko si však představit kupříkladu situaci, kdy klient přichází do banky rozčilený a bude muset ještě vyčkat frontu u pokladny.

Naopak v konzultační zóně se budete cítit velmi dobře. Kruhové boxy s kulatým stolem uprostřed a pohodlnými lavicemi nepůsobí úředně. Společně se světlými barvami, dřevem a moderním nábytkem navozují mimořádně příjemnou atmosféru. Patrně vám tu bude chybět už jen káva na stole.

Změna designu nebude zadarmo, na přímý dotaz na výši nákladů ale banka odmítla odpovědět.

Banky znovu lákají klienty do svých poboček

Bankovní klienti jsou dnes na jakékoliv změny ve svůj neprospěch, například úpravy ceníků, citlivější než dřív. Služby takzvaného přímého bankovnictví sice uvolnily pracovníkům na pobočkách ruce, ale naopak narušily křehký vztah klient - banka. Banky tak o zákazníky přicházejí častěji a snadněji.

Přestože většinu jednoduchých transakcí zvládnete sami bez bankéře, u některých záležitostí se bez jeho pomoci či rady neobejdete. "Ačkoli stále stoupá podíl přímého bankovnictví, bankovní pobočky i nadále hrají pro naše zákazníky velmi důležitou roli," uvedl pro iDNES.cz Ian Forrest, ředitel marketingu GE Money Bank.

Trendem posledních let je tak modernizace a rozšiřování pobočkové sítě tuzemských finančních domů. Každá banka má na to svůj vlastní recept a klienti si pomalu na novinky zvykají. Pobočky se stěhují do nákupních center, objevují se samoobslužné zóny, dětské i poradenské koutky.

Využívat můžete služeb plnohodnotných či pouze bezhotovostních poboček (např. VolksbankShopů v obchodních domech Kaufland), různých kiosků (mBank) nebo jen poradců, kteří za vámi přijedou klidně až domů.

Cílem všech změn a úprav designu však vždy je, aby se klient do pobočky rád vracel a jeho vztah s bankéřem byl co možná nejvřelejší. Za tím se ale ve skutečnosti skrývá pouze snaha banky zvýšit prodej vlastních produktů a služeb.

