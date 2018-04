Glosa: Češi mají na to být velkými šéfy

Přál bych si, aby nyní, více než dvacet let po sametové revoluci, měli mezi vrcholnými manažery v nadnárodních firmách své zastoupení také Češi. Je to jeden z mých stálých profesních cílů.

Potkal jsem hodně mladých lidí, kteří právě dokončili vysokou školu, jejichž cílem bylo prosadit se v roli manažerů. Většina z nich byla velmi talentovaná a pracovitá, avšak jejich zápal pro věc a píle opadly brzy po absolvování školy.

Problém však není v tom, že by absolventi byli málo motivovaní. Naopak - mnozí z nich zpočátku vidí vysoké řídící funkce v mezinárodních společnostech jako svůj cíl. Bohužel jen krátkodobě a nejsou schopni se na něj dívat v kontextu toho, co vše je pro jeho dosažení třeba podniknout a vyzkoušet.

Absolventům chybí vytrvalost, odhodlání a průbojnost.

Češi se velmi snadno zaleknou a to, co se ve světě bere jako výzva, vnímají jako překážku, kvůli které jsou ochotni slevit ze svých nároků, i když by nemuseli. Na to, aby na vrcholné pozice dosáhli, jsou schopní dost. Stačí jen trochu pozměnit svůj pohled na život a přistupovat k věcem optimističtěji.

Překážky jsou dvě. První z nich je jazyková vybavenost. Znalosti absolventů vysokých škol mnohdy nejsou na takové úrovni, aby pro ně práce v nadnárodní společnosti, kde je angličtina na denním pořádku a často přímo hlavním komunikačním jazykem, byla bezproblémová. Tato skutečnost by je však neměla odradit, ale spíše motivovat k doplnění vzdělání, a tím i rozšíření možností uplatnění.

Druhou překážkou je neochota stěhovat se za příležitostmi (třeba i do zahraničí) a sbírat cenné zkušenosti. Češi to vnímají jako brzdu, zatímco by se na to klidně mohli dívat pozitivně a s nadšením - jako na možnost, která se nemusí opakovat. I několikaměsíční zkušenost ze zahraničí je může obohatit více než mnoho let strávených na neperspektivním místě, ale řekněme "v pohodlí domova". V zahraničí mladí poznají jinou kulturu, lidi i způsob práce, angličtina se stane běžnou součástí jejich života a tyto zkušenosti pro ně budou konkurenční výhodou.

Přizpůsobivost, cílevědomost a motivovanost patří mezi další vlastnosti, které zaměstnavatel u kandidáta ocení, stejně jako ochotu učit se novým věcem a překonávat situace, kde si člověk zprvu není jistý.

Přál bych si, aby se mezi lidmi znovu objevila nálada jako po listopadové revoluci - to jsme byli plni pozitivních očekávání a naděje. Máme na to.