GLOSA: Názor na druhý pilíř za vás nikdo neudělá, ani vaši poradci

Právě totiž absolvovala schůzku v bance. Pozval ji tam její osobní bankéř. Trochu se divila, protože v onom finančním ústavu nemá účet, pak se však ukázalo, že kdysi zdědila vkladní knížku. Proto to pozvání.

Pavle nabídli, aby si k bance převedla účet, jeho vedení a některé služby by měla na pět let zdarma. Velké banky, zdá se, pociťují nástup konkurence, a tak začínají být vstřícné (zatím moc ne k dosavadním klientům, ale nové zákazníky lákají na skutečně zajímavé akce).

Pak se řeč stočila na to, zda klientka vstoupí do druhého pilíře. Když řekla, že o věci vlastně nemá dost informací, spustila tím vysvětlovací půlhodinku, ze které vyšla s přesvědčením, že druhý pilíř je pro ni terno. A přislíbila, že to ještě doma probere s manželem a pak přijdou sepsat smlouvu oba dva.

Na tomto místě bych měla vysvětlit, že Pavla má do důchodu necelých devět let, pracuje jako zdravotní sestra v okresním městě a tomu odpovídá i její plat. Rozhodně tedy nepředstavuje skupinu mladých lidí s vysokým příjmem, pro kterou je druhý pilíř vhodný, jak se uvádí i na stránkách MPSV: "Zapojení do druhého pilíře se vyplatí při delší době spoření, a to alespoň po dobu 10 let."

Když jsem slyšela nadšení v kamarádčině hlase, začala jsem velmi opatrně vyzvídat, co se vlastně o druhém pilíři dozvěděla. Jenže Pavla v podstatě měla v hlavě jen jedno: ke svým 360 korunám dostane 540 dalších od státu a ještě slušné zhodnocení. Co však nevěděla, bylo, že se vstupem do druhého pilíře se jí sníží státní důchod (v jejím případě z 9 002 korun na 8 668 korun). Ani to, že zhodnocení, se kterým může počítat, rozhodně není 6 procent. Těšila se však, že za těch devět let naspoří asi 115 tisíc korun a sama přitom vloží jen 39 tisíc. Spíš si neuvědomovala, než nevěděla, že ty peníze neuvidí najednou, ale rozpustí se jí v doživotní penzi.

Hodinu poté, co jsem kamarádce vysvětlila nejen výhody, ale i nevýhody druhého pilíře přišel e-mailem průzkum Penzijní společnosti České pojišťovny (pro regulérnost: je to jiná společnost, než u které zdravotní sestra Pavla byla na konzultaci). Podle průzkumu 31 procent lidí postrádá dostatek nezávislých informací o druhém pilíři důchodové reformy, i proto se do něho nehrnou.

A marketingový ředitel společnosti Libor Pergl k tomu dodává: "Lidé musejí pochopit výhody i nevýhody druhého pilíře, aby si mohli zajistit spokojené stáří a nespoléhali jen na stát. Bohužel, negativní vyjádření některých politiků znemožňují udělat si na problematiku penzí vlastní názor."

Jenomže kde brát nestranné informace, když ani certifikovaný poradce (neb v červnu, kdy se to stalo, už musí být všichni poradci certifikovaní) neumí být zcela objektivní a spíš mu jde o to splnit úkol (a buď získat provizi, ač není vysoká; nebo si udržet místo). Jinak by asi nedoporučil starší dámě s nízkým platem právě vstup do druhého pilíře, nevyzdvihl výhody a skromně nepomlčel o nevýhodách.

Lidé se musí naučit hledat informace sami, k názorům druhých přihlížet, ale ne jim stoprocentně podléhat. Pokud nám není pět let, nejsme již v situaci, kdy nás někdo vede za ruku a říká, co a jak máme jedině správně dělat. A pokud to tak je, nemůžeme se divit, že se někdy ukáže, že to "jedině správně" nebylo pro nás nejvýhodnější.