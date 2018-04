Go, fondy, go

V tomto týdnu pomalu docházelo k uklidnění bouřlivé situace předchozího měsíce. Týdenní výkonnosti fondů již nedosahovaly závratných čísel jako dřív. Stále však panuje na trzích dobrá nálada, což se odráží ve výkonnosti fondů, které ve velké většině již několik týdnů zhodnocují svůj majetek.

Novinky ve fondovém byznysu

Nadprůměrné výnosy spojené s menším rizikem by měl podle Investiční společnosti České spořitelny přinést nově zřizovaný fond Trendbond, jenž obohatí portfolio fondů ISČS od tohoto pondělka. Prostředky fondu půjdou z drtivé většiny na nákup státních dluhopisů v Polsku, Maďarsku a České republice a později i dalších kandidátských zemí na vstup do EU. Fond tak bude chtít (zejména v počáteční fázi svého fungování) těžit ze současné situace v Polsku, kde se, při inflaci srovnatelné s Českou republikou, setkáváme s úrokovými mírami převyšujícími 10%, což je situace na nepodobná situaci u nás v roce 1997 (kdy výnosy dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu dosahovaly pohádkových dvouciferných čísel. Výhoda fondu bude spočívat i v tom, že od počátku již bude zainvestován (prvních 200 milionů dodá mateřská ČS) a do konce tohoto roku se jeho podílové listy budou prodávat bez vstupního poplatku (jehož maximální výše může dosáhnout až 1,5%).

U fondu OPF Alpha Effect KIS a.s.ČP došlo k přejmenování. Po schválení nového statutu se fond přejmenoval na Smíšený otevřený podílový fond kapitálové investiční společnosti České pojišťovny. V novém statutu se vyskytly některé změny:

změna nominální hodnoty podílového listu z 1000 Kč na 1 Kč *)

forma listu je "na jméno"

podílový list není registrovaným cenným papírem, posledním obchodním dnem na RM-Systému je pátek 26.10.200. Obchodování s podílovými listy zajišťuje společnost a její obchodní místa

společnost bude vyhlašovat minimální hodnoty nákupu a odkupu

cena odkupu/nákupu bude rovna hodnotě vlastního kapitálu na 1 podílový list v den uplatnění práva na odkup/připsání peněz na účet fondu

*) Do doby, než bude provedena transformace fondu v SCP, zůstává pro SCP v platnosti nominální hodnota PL: 1000 Kč.

A nyní přejděme k tradičnímu přehledu českých fondů podle statistik UNISu. Zdá se to téměř jako zázrak, ale po téměř čtyřech měsících došlo k zastavení odlivu peněz z českých fondů, alespoň pokud na ně nahlížíme jako na celek. Fondy prodaly podílové listy v hodnotě 330,2 milionu korun. Odkupy tentokrát činily 330,5 milionu korun. Záporné saldo 300 tisíc korun je vzhledem k předchozím týdnům zanedbatelnou položkou. Jak jsem již naznačil v úvodu odstavce, zlepšená situace se zdaleka netýká všech fondů. Favoritem posledních týdnů zůstává IKS Dluhopisový (+39 mil.Kč), k němuž se tentokrát přiřadil IKS Peněžní trh(+31 mil.Kč). Na druhé straně problémy s vysokými odkupy měly tentokrát dva fondy ISČS – Sporoinvest (-53 mil. Kč) a ISČS - Všeobecný OPF (-11 mil.Kč).

Akciové fondy si i nadále udržují dobré výsledky. S výjimkou OPF Akro Svět, který ztratil 0,7%, si všechny ostatní sledované fondy polepšily. Nejvíce se dařilo fondu ISČS Sporotrend (+4,2%), jehož s odstupem necelých dvou procent následovaly ČSOB Světový akciový a OPF Akro Eurotech.

Ani u dluhopisových fondů se situace nemění. Fondy pokračují ve slibných výsledcích. Na prvním místě tentokrát skončil 1.IN Dluhopisový fond (+0,5%), který tak po delší době sesadil IKS Dluhopisový fond. Ten skončil s +0,3% na druhém místě. Nejméně si připsal ČSOB Dluhopisový fond, konkrétně 0,07%.

Nepříjemnou zprávou jsou výsledky pro podílníky fondů společnosti Akro. Kromě akciového fondu skončil jako jediný v dosti výrazných červených číslech i její fond peněžního trhu OPF Akro obligace (-0,6%). Naopak dobře si vedly fondy IKS Peněžní trh, 1.IN Fond peněžního trhu a Živnobanka – Sporokonto, které zhodnotily majetek o více než 0,1%.

Ve skvělé formě se nyní nacházejí i fondy fondů. Nejenže se sledovaným fondům 1.IN - Fond fondů, IKS fond fondů, ISČS-GLOBALTREND FF podařilo dosáhnout výkonnosti kolem 1%, ale dokázaly také skončit v plusu co se týče čistých prodejů (celkem +13 mil.Kč).

Jako poslední potvrzují trend smíšené fondy. Přes dvouprocentní hranici se přehouply PPF SMÍŠENÝ OPF, ČSOB smíšený a KIS Smíšený OPF. Naopak se ztrátou se musí vyrovnat podílníci 1.IN – Středoevropského fondu (-0,8%)a 1.IN – Výnosového fondu (-0,1%).