Do Prahy zavítala nejdražší mince světa. Zlaťák měl skončit v peci

Na jedné straně malá zlatá mince, jež váží sotva třicet gramů a kterou snadno skryjete v dlani. A na druhé třeba pár nových škol v Etiopii, opravené křídlo brněnského Špilberku nebo splacené dluhy nemocnic na Plzeňsku.

Pokud byste chtěli zaplatit cokoliv z téhle nabídky, stačilo by vám jediné: mít v kapse něco kolem 145 milionů korun. Double Eagle má totiž právě takovou cenu.

V roce 2002 za ni v dražbě aukční síně Sotheby’s zaplatil šťastný kupec skoro osm milionů dolarů. Získal tak poklad, který zvyšuje tlak sběratelů mincí, podněcuje fantazii autorů detektivek, povzbuzuje vášně králů a podmaňuje si touhy zlodějů.

Titěrná nádhera z roku 1933 se představí návštěvníkům Nové budovy Národního muzea. Ovšem pozor, pobude tu jenom dva dny.

"Společnosti Národní pokladnice se podařilo domluvit zastávku vzácné zlaté mince při její premiérové cestě do Evropy. Bude k vidění jen dva dny - v pondělí od 13 do 18 a v úterý od 10 do 20 hodin," vábí k návštěvě výstavy její mediální zástupkyně Kamila Biddle.

Času sice mimořádně cenný zlaťák v Praze nestráví mnoho, zato si pořadatelé vymínili, že ho každý zájemce alespoň uvidí zadarmo. Vstupné se neplatí.

Dnes je z Double Eagle peníz, který hlídá na pouti Evropou několik ochranek a jejž pustili na výlet badatelé z Národního muzea americké historie jen neradi. Přitom před osmdesáti lety to byla jen obyčejná dvacetidolarová zlatka. Jenže v roce 1933 přišla světová hospodářská krize a téměř půl milionu čerstvě vyražených mincí putovalo do tavicích pecí.

"Tehdy se prezident Franklin Roosevelt rozhodl na krizi zareagovat tím, že ve Spojených státech zrušil zlatou měnu. Lidé museli vyměnit všechno zlato za bankovky a mince v hodnotě téměř 50 milionů dolarů byly roztaveny do zlatých prutů a uschovány ve Fort Knoxu," líčí konec zlatého oběživa v Americe Kamila Biddle.

Protože nic nefunguje dokonale, a to ani za Atlantikem, pár Double Eagle se přece jen zakutálelo. Dnes se ví jen o třinácti mincích. "Všechny jsou numizmatickou legendou," přitakává ředitel Národní pokladnice Libor Veselý. Zájmu o zlatou minci zřejmě přispělo i to, že jen jedinou vlastní legálně soukromník, všechny ostatní zlaté Double Eagle z roku 1933 jsou majetkem Spojených států.

Ta, která přicestovala do Prahy, je jedním ze dvou zlaťáků, jež byly zachráněny na paměť budoucím generacím a putovaly z mincovny do jednoho z nejslavnějších muzeí - Smithsonian Institution. Ostatně drahocenný Double Eagle není jedinou mincí, již na cestu po sedmi evropských metropolích poslalo americké národní muzeum. "Bude vystavena také třeba dvacetidolarová zlatá mince z roku 1907 s vysokým reliéfem, pětidolarovka Capped Bust z počátku 19. století či zlatá 20dolarová Liberty," vypočítává další vzácné exponáty Kamila Biddle.