Golfový trenér: Mezi mými klienty nejsou jen boháči

Sport ho začal bavit a pomalu se stával i kvalitním hráčem. "Nakonec to bylo tak, že obchodní schůzky vyplňovalo z deseti procent jednání a zbytek času jsme s partnerem hovořili o golfu," vzpomíná. Nápadem založit si vlastní školu se zabýval řadu let, uskutečnil jej nakonec až jako úspěšný hráč v roce 2004. I tak šlo o první zařízení tohoto typu v Česku.

Samo vybudování školy nebylo podle Alana Babického příliš složité. "Ale setkal jsem se i s projevy nevole od ostatních lidí z branže, kteří zjistili, jakou příležitost na trhu neviděli," říká. K získání klientely využil známosti z byznysu i hráčské zkušenosti. "Od lidí, s nimiž jsem se profesně stýkal, jsem dlouho slýchával, co je na české golfové scéně mrzí, co by zde rádi viděli a jaké služby by využívali. Mohl jsem pak nabídku své společnosti uzpůsobit poměrně přesně," prozrazuje trenér.

Náklady spojené se zřízením školy nepovažuje za nijak mimořádné. "Investice je jako v každém podnikání nutná, mnohem důležitější jsou manažerské schopnosti, výběr správných spolupracovníků a umění organizovat si čas." Dobrým hráčem nejste za den Alan Babický nejprve zamýšlel být pouze majitelem školy, k trénování jej přiměly až ohlasy zákazníků. "Chodili za mnou klienti, že chtějí lekce ode mě. Proto jsem se nakonec dostal i na trenérskou dráhu."

Podle čeho se pozná dobrý trenér?

"Musí mít herní zkušenosti jako kvalitní hráč, být i psychologem, který ví, co může svému svěřenci v určité chvíli říct, a samozřejmě musí mít dobré odborné znalosti," odpovídá Alan Babický.

Doba, během které se začátečník změní v hotového hráče, je různá. "Za celou svou praxi jsem poznal tři klienty, kteří vše zvládli během tří dnů, to byly ale výjimky." Většinou výcvik zabere několik týdnů i měsíců. "Velkou výhodu mají lidé s jakoukoli pohybovou průpravou, například tančící, cvičící karate, gymnastiku." Golfový trénink sestává ze dvou základních dovedností - pohybové koordinace a samozřejmě správného trefování míčků. "Často se stává, že někomu jde výtečně jedna část a v druhé zaostává," doplňuje Alan Babický.

Za rok jsem měl osm dní volna

Předsudek, že golf je sportem pro vyšší vrstvy obyvatelstva, už prý příliš neplatí. "Golfu se dnes věnují všechny sociální skupiny, to je vidět i na mých klientech."

Zájem o tento sport podle Alana Babického stále roste. "Čím víc lidí se golfu věnuje, tím je o něm víc slyšet." Na druhou stranu je s větším počtem hráčů těžší zachovat tradice a zvyky tohoto sportu. "My učíme, že golf je sport jako každý jiný. Pro řadu hráčů je velkým testem, aby odolali možnosti zašvindlovat, když je nikdo nevidí." Není také pravda, že by golf byl odpočinkový sport.

"Ano, lze jej hrát relaxačně, ale chcete-li se mu věnovat sportovně, znamená to během čtyř hodin ujít 12 kilometrů, bojovat o slušný výsledek a přitom dobře koordinovat příjem tekutin a jídla," říká Alan Babický, který má vlastně tři zaměstnání. Působí jako majitel firmy, trenér i hráč. Kvůli tomu mu zbývá velmi málo volného času. "Za poslední rok jsem měl jen osm dnů bez práce," uzavírá.

Kde studovat

Profesionálním golfovým trenérem se může stát absolvent kurzu pořádaného školou při české odnoži golfové asociace PGA, Five Star Golf Academy. Studium je tříleté.

Jak pracuje Golfový trenér